Punto de vista….!

Por Guadalupe E. González

MIGUEL ALMARAZ, RENIEGA E INSTA A QUE VOTEN POR ÉL, NO POR EL PAN….!

EL CANDIDATO a alcalde por Río Bravo, bajo las siglas del PAN Miguel Ángel Almaraz Maldonado; “ha venido renegando” abiertamente del partido que le ha dado la oportunidad, para que esté en la contienda por la alcaldía de esta ciudad, porque éste, a la gente que anda visitando, “las insta a que voten por él y no por el PAN”, cuya postura raya en la locura y la desesperación, porque Almaraz Maldonado, “no ha repuntado”, precisamente por sus negros antecedentes delincuenciales en el robo del huachicol y porque también en el pasado cuando la hizo de empresario comprador de granos (fracasó), “al robar a las familias campesinas, al no pagarles sus cosechas”, cuyo agravio la gentes del campo, aun no olvidan esta contumaz trapacería, porque el hoy Candidato a Presidente Municipal en esta ciudad “dejó sin comer a muchas familias de ranchos y ejidos de esta jurisdicción municipal”, cuya cuestión fue acremente criticada en aquellos años.

MIGUEL ALMARAZ Maldonado, ayer expresó en las redes sociales que, “se deslindaría”, del caso de un camión cargado con despensas que, según él, serían repartidas en el área rural. Adornándose éste, al decir que, “toda su vida ha repudiado estas malas prácticas”, por las que, “en su momento, dijo, denunciamos al PRI y al PAN”, Aludiendo que, aunque hoy es candidato del PAN, “no permitirá que estas malas acciones empañen el evento electoral del 6 de junio”, argumentando ganar la elección venidera, pero “no sustentó como y de qué forma, podría lograr ese irrisorio e infantilesco objetivo”.

TAMBIÉN dijo el Candidato del PAN a alcalde en Río Bravo Miguel Ángel Almaraz Maldonado que, “grabaría un video”, como el del camión repartidor de despensas, para denunciar y naturalmente, deslindarse de las acciones como las evidenciadas en redes, para lo cual dijo Almaraz “invitará a la población” a denunciar esta clase de hechos, mofándose estar dispuesto “ir con la gente a denunciar las mañas del pasado”, sin que importe que estas mañas sean del PAN, PRI o Morena.

HAY QUE señalar que, Miguel Almaraz, “habla con bombo y platillo”, sobre las mañas de los referidos partidos políticos, pero se olvida que él, ha estado penosamente, involucrado en actos delincuenciales, como “el robo de combustibles a la nación”, razón por la que estuvo internado en el CEFERESO de Tepic, Nayarit por espacio de seis años.

SIN OLVIDAR lo del robo de las cosechas a las gentes del agro, las que con esfuerzo y empeño, hicieron producir su tierra, para obtener ganancias, pero finalmente, fueron arteramente afectadas por el hoy candidato a la Presidencia Municipal de Río Bravo Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien en plan injusto e inhumano, se quedó con las ganancias del sorgo y maíz, sin que le hubiese importado “dejar sin comer a muchas familias del campo”.

Y POR TODA esta gama de agravios que trae encima o en su contra Miguel ángel Almaraz Maldonado, busca llamar la atención e impactar, porque en esta campaña de proselitismo, para su desgracia, Almaraz, “sigue sin detonar porque la gente de Río Bravo, no lo ha venido apoyando”, como él lo pensó antes de buscar agenciarse la candidatura a Presidente Municipal, buscando no descender más de lo que ya está, porque señalan que Miguel anda preocupado en esta elección, buscando no quedarse en el frio sótano.

Y PESE a su bajo rendimiento en esta contienda electoral, Miguel Almaraz, quien aparte de no agradecerle al PAN (Y A QUIEN LE DIO EL APOYO) para ser candidato a alcalde de Río Bravo, ha dicho que el trabajo ejercido por él, hasta hoy, le alcanza para ganar la elección del 6 de junio, pero como reza el refrán que, “del dicho al hecho, hay mucho trecho”. Y sino pues “el tiempo es el que, sobre este particular, os dará la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx