POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“MINISTROS DEL TEPJF Y CONSEJEROS DE INE ESTAN PODRIDOS”

En un hecho histórico y sin precedentes en el estado diputadas y diputados de sus respectivos grupos parlamentarios advirtieron que frenarán la imposición de una reforma electoral, de AMLO, con la que contempla la “renovación tajante” de los integrantes del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tal y como lo propuso éste lunes el mandatario nacional, “porque están podridos”.

La coordinadora del partido de la Revolución Democrática (PRD), en San Lázaro, Verónica Juárez, a que sostuvo que “en sus arrebatos mañaneros”, el titular del Ejecutivo se le olvidó que MORENA y sus aliados ya no tendrán la mayoría calificada necesaria para poder imponer reformas constitucionales en la siguiente Legislatura.

“Un cambio completo en materia de legislación electoral como la que el presidente plantea, implicará, en principio, una reforma constitucional, que requiere una mayoría calificada; y, segundo, una amplia discusión. El presidente y MORENA no pueden plantear una reforma electoral, para, entre otras modificaciones renovar completamente al INE y el TEPJF, solo porque las resoluciones de éstos organismos no les gustan porque no les son favorables “, remarcó.

La lideresa del Sol Azteca consideró que tanto el INE como el Tribunal Electoral han sido piezas clave para consolidar la democracia electoral en nuestro país, “de hecho, su trabajo, fue fundamental en la organización de las elecciones del 2018 en las que López Obrador resultó electo. Por otra parte, si la jornada del pasado 6 de junio salió adelante fue gracias al trabajo de éstos órganos.

“Es inaceptable que el presidente pretenda desaparecerlos ahora o restarles autonomía para que el gobierno federal asuma de nueva cuenta el control de la organización en las elecciones, lo que implicaría un grave retroceso para la democracia en el país.

“Es inaceptable que López Obrador insista en la centralización del poder, el debilitamiento de las instituciones, el imponer solo su visión, característica de Gobiernos autoritarios”, remarcó.

Por cierto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, propuso a AMLO la eliminación de la figura de los servidores de la nación, a quienes calificó como “un ejército electoral”.

Javier Tejeda Dondé, columnista del Universal, dice que le parece que a pesar del gran ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en marzo de 2022 se dé la primera consulta para renovar un mandato (y el salga triunfante, éste ejercicio difícilmente se llevará a cabo, por varias razones.

Afectaría a la puntera presidencial de MORENA, ADEMÁS de lo endeble que para la 4T que se ha vuelto el voto en la CDMX.

Marcelo Ebrard comentó que el próximo 9 de septiembre Kamala Harris, encabezará el Diálogo Económico de Alto Nivel entre México y Estados Unidos que se llevará a cabo en Washington. En el trascendental evento no participaran los presidentes de México y Estados Unidos. Estarán los Secretarios de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores y otras instancias que se van a ir sumando.