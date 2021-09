Tendencias

Oscar Contreras

Monreal insiste: no se vendan

El senador Ricardo Monreal Ávila al participar en la tercera reunión plenaria de diputados locales de MORENA, volvió a insistirles que no se vendan, ya que serán mayoría en el Congreso de Tamaulipas y podrán “levantarle” el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Y es que el legislador asegura que Cabeza debe ser detenido y juzgado por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no ha sucedido debido a la controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia y la decisión estará en estudio hasta mediados de octubre.

De igual manera, Monreal Ávila en su participación virtual les dijo a los legisladores que también deben “revertir las reformas que se han aprobado de manera grotesca en los últimos días y que han alterado la vida democrática del estado. No es creíble que los gobernadores se estén dando vida de reyes con protecciones vitalicias y con telas de impunidad que no pueden pasar”.

Finalmente, el senador morenista les pidió que “mantengan la unidad y no permitir la división, ni dinamitar nuestros propios consensos, porque normalmente el gobierno los coopta y la izquierda va a gobernar Tamaulipas, pero antes que todo se tiene que cuidar la unidad.”

Esta situación debe tomarse en cuenta para futuras elecciones, ya que no es posible que el senador Monreal les pida lealtad al proyecto de la 4T cuando antes de ser elegidos como candidatos de MORENA debieron investigarlos, conocer su pasado inmediato, porque parecería que en la cúpula de MORENA no les tienen confianza y esto podría fracturar su forma de legislar.

Ojalá que los diputados de MORENA en Tamaulipas entiendan la importancia que tendrá su participación en el Congreso del estado y es necesario que se preparen porque en los próximos días van a librar una batalla como nunca antes la han tenido y tienen que estar muy conscientes del papel que jugarán en poder legislativo.

Por lo pronto, ahora sabemos que Ricardo Monreal está muy pendiente de lo que suceda en Tamaulipas y aunque los morenistas debieron revisar muy bien la trayectoria de los ahora diputados electos, por ello es importante que los comprometan a mantener la unidad y ser leales al proyecto de la 4T, porque si esto no sucede con toda seguridad apoyaran al gobernador y eso los puede fraccionar.

Pero mientras eso sucede, el senador Américo Villarreal Anaya se reunió con los integrantes del grupo Fortalezas de Tamaulipas que encabeza Koche y Fernando Mancilla, se comenta que su mensaje fue sencillo y directo cuando expuso los retos de Tamaulipas y sus posibles soluciones.

Destacó que antes de solucionar los problemas de la seguridad y la salud está la educación, ya que, en su opinión, con una permanente prevención, la impartición de valores y una buena educación, se podrá combatir con mayor éxito los obstáculos que presentan la inseguridad y la pandemia.

El doctor Villarreal Anaya en su interacción con las más de 150 personas que asistieron a este evento se le vio seguro, con respuestas bien razonadas y nos dicen que nunca se le vio cansado durante las tres horas en que estuvo exponiendo su visión de Tamaulipas.

Para quienes han asistido a estos encuentros con los posibles aspirantes a una candidatura al gobierno estatal, el senador Américo Villarreal Anaya ha sido el mejor exponente de estos encuentros y esto confirma que el doctor es el morenista mejor preparado para enfrentar los retos de Tamaulipas.

Ya que hablamos de campañas políticas, como Alejandro “Copetín” Rojas sabe que nunca será candidato de MORENA al gobierno de Tamaulipas ahora sale con que apoya a Rodolfo González Valderrama y con esto nos damos cuenta que Los Chilangos de MORENA se unen contra los morenistas estatales.

Es importante comentar que ni Copetín Rojas ni el Chilango González Valderrama se habían preocupado tanto por el estado, nunca antes intentaron participar en la política estatal y mucho menos han colaborado para mejorar las condiciones de los tamaulipecos.

Sin duda que son un par de oportunistas y muy habladores que solo buscan dividir a los morenistas y como nadie sabe quiénes son, buscan engañar a la gente diciendo que son los representantes de AMLO en Tamaulipas por lo que esperamos que pronto los pongan en su lugar, así como lo hicieron con Héctor “El Guasón” Garza. Ni más ni menos.

De salida. Se informa que el mansaje del senador Américo Villarreal Anaya a los diputados locales electos de MORENA en su participación en la tercera plenaria les dijo que no deben creerse que hay un acuerdo en lo oscurito con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y les dijo:

“Preparen armas porque lo que viene es un combate diario por mantener los máximos ideales de nuestra transformación, la verdad, la justicia y la honestidad: no mentir, no robar y no traicionar”…. Pues ya veremos qué pasa porque en las filas del PAN aún hay confianza en que no pasará nada, pero eso pronto lo sabremos.