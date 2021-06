Tendencias

Monreal, la violencia es por AMLO

La estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador está fallando y el gobierno federal no tiene ni para cuando cambiarla, ya que AMLO es partidario de los abrazos y no balazos.

Por ello, los homicidios dolosos crecen por todo el país, pero más en Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua, estados que acumularon el 50 por ciento de los homicidios dolosos que se registraron en el país durante los primeros cinco meses del año.

Es decir que la masacre en Reynosa no se compara con lo que sucede en esas entidades, pero para el Senador Ricardo Monreal es necesario que en Tamaulipas desaparezcan los poderes y aunque sabemos que nunca sucederá, su atención debe dirigirse más a los cinco estados del país donde la violencia reina por las calles.

Y es que el Senador zacatecano declaró que “Tamaulipas está descompuesto, no hay orden ni dirección y sufre una parálisis institucional” la cual es aprovechada por el crimen organizado.

Esto lo comentó en relación a los 18 asesinatos que se cometieron en Reynosa por el enfrentamiento que se dio entre dos grupos de la delincuencia organizada y pidió al gobierno de AMLO que tome acciones porque existe vació de autoridad en Tamaulipas.

Sin duda que el senador zacatecano no se da cuenta que el principal causante de la masacre en Reynosa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene su estrategia de abrazos no balazos y estos son una parte de sus resultados.

Pero bueno, la alcaldesa Maki Ortiz reconoció que Reynosa se tuvieron dos o casi tres años de paz y seguridad hasta que se presentaron estos asesinatos, y ahora solo falta esperar la respuesta del gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República, quien ya tomó el caso para investigarlo y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Será? ya lo veremos.

Cambiando de tema. El presidente municipal de Nuevo Laredo, Arturo Sanmiguel comentó que el cierre de la frontera norte de México y sur de Estados Unidos a los cruces no esenciales, afecta a los comerciantes norteamericanos y beneficia al comercio local.

Y es que Sanmiguel declaró que los negocios de los diferentes ramos han visto incrementadas sus ventas, ya que los neolaredenses no pueden cruzar a Estados Unidos, pero los ciudadanos residentes en Laredo, Texas, cruzan diariamente.

Con esto nos informa que los Estados Unidos anunció el pasado domingo que la restricción a cruces no esenciales en la frontera con México permanecerá vigente por lo menos hasta el 21 de julio.

Así que el cierre de los puentes internacionales continuará hasta que no se controlen los casos de Covid-19, que en Nuevo Laredo suman desde el inicio de la pandemia 5 mil 176 con 746 muertes y actualmente hay 56 casos activos.

Para finalizar, el alcalde de Tampico, Chucho Nader, sigue trabajando y mejorando las colonias ayer lunes inauguró una obra de mejoramiento urbano en el parque y escalinata del andador Escocia en el fraccionamiento Jesús Elías Piña.

En su intervención Chucho Nader comentó que para realizar esta obra su administración destinó una inversión de casi 400 mil pesos y aseguró que continuará mejorando los diferentes espacios públicos del municipio para brindar mayor seguridad y bienestar a la población.

Lo más importante es que el mejoramiento del parque y la escalinata brindará una mayor seguridad para todas las familias que residen en este sector y en especial a los derechohabientes que acuden a la clínica del Seguro Social que se ubica a un costado de este sitio.

Desde luego que a todo el sector le dará una nueva imagen urbana y se cumple con el compromiso de brindar seguridad y mejorar el entorno con el cual se le sigue dando Brillo a Tampico.

De salida. Gonzalo Lan Zambrano, coordinador de Movimiento Ciudadano en Ciudad Victoria, adelantó que este partido no competirá en las elecciones del próximo año en alianza con ningún otro instituto político por lo que “iremos solos en la sucesión gubernamental”.

El asunto es que Movimiento Ciudadano cayó al 4to lugar en el estado; no tienen estructura; sus coordinaciones municipales no tienen recursos para promoverse y lo mejor de este escenario es que aún no tienen candidato y para que tengan un símil de Samuel García está muy complicado porque no es tan solo encontrar a un Samuel, es encontrar a la mujer de Samuel. ¿Verdad?…

Así que Movimiento Ciudadano en Tamaulipas está destinado a perder en el 22 y más si van solos y eso, muy pronto lo vamos a comprobar. Ni más ni menos.