Por Guadalupe E. González

¿MONREAL, TU ESTADO VIVE MOMENTOS DE ZOZOZBRA….?

X.-Senador de eso no hablas, pero de Tamaulipas hasta te luces

X.-Amlo acusó de traidor a Monreal y, ¡ya tenía partido propio!

RICARDO Monreal Ávila Senador de la República, quien hasta la semana anterior era “la figura más cotizada” en las filas de Morena por su influencia en el Gobierno de la 4-T, políticamente ha quedado descobijado. Porque el propio Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por fin se ha percatado (por hechos) que, “el titular parlamentario” de Morena en el Senado, aprovechándose de la confianza brindada, ha venido fraguando como ir desdibujando la imagen del Presidente e ir destruyendo, al equipo de confianza de quien dirige el Gobierno Federal.

POR ELLO, la semana anterior el gobernante mexicano con gran valor moral y sin pelos en la boca, “acusó de traidor” al zacatecano trotamundos” Ricardo Monreal Ávila, quien de “Ipso facto” ha caído de la gracia del Ejecutivo Federal, porque el senador Monreal, lejos de obrar con lealtad al Presidente y comulgar con el ejemplo y conducirse bajo los apostolados de “no robar, no mentir y no traicionar” el muy habilidoso ex gobernador de Zacatecas, por fin ha caído en su propia trampa debido a su desesperación, por su propósito de ir sacudiéndose a sus adversarios políticos de riesgo al interior de Morena, habiéndole caído “como anillo al dedo”, el problema que ha envuelto a la Jefa de la ciudad de México Claudia Sheinbaum y al Embajador de México en el extranjero Marcelo Ebrard Casaubón, por el problema de la línea 12 del Metro, allá en la ciudad de los Palacios.

EL CLARO EJEMPLO de la traición de Monreal, fue “haber operado” en la delegación Cuauhtémoc en contra de la Diputada Federal Dolores Padierna, a quien Ricardo Monreal hizo perder, haciendo uso y gala de evidentes patrañas electoreras, para conseguir que “la señora Padierna” fuera superada por su hombre de confianza en dicha delegación, confirmándose con ello, que, el Senador Monreal Ávila, por su interés Presidenciable, e irse consolidando rumbo al 2024, abiertamente ha venido generando tangibles distractores, como “el hacer voltear al Presidente hacia Tamaulipas”, soslayando que esta entidad, está envuelta en medio de una crisis de inseguridad, por los hechos violentos suscitados el pasado 19 de junio.

SIN EMBARGO, “el traidor” Ricardo Monreal, haciéndose de la vista gorda, nada habla de su estado natal Zacatecas, donde la violencia se ha disparado “cual dinamita pura”, en perjuicio de las familias de todos los niveles sociales: Y ejemplo de la inseguridad que ahoga al estado zacatecano, es que la semana que terminó, arrojó un saldo fatal de 18 muertos y 7 fallecidos más hace quince días, donde hubo “hasta colgados” en puentes de aquella entidad, la tierra del Jefe Parlamentario en el Senado. Pero lo increíble, inexplicable y asombroso es que el Senador Monreal Ávila, a pesar de que “Zacatecas está bañado en sangre”, éste del Gobernador priista ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, nada habla o critica de dicho mandatario estatal, gracias a la excelente relación que, “une (quizás por $$$$) al insensato y ventajoso Senador Monreal con el Gobernador Tello”.

HAY QUE HACER hincapié para señalar que, por la violencia desatada en Zacatecas, la Fiscalía de Justicia de aquel Estado, en sus primeros reportes “reconoció que la masacre dejó alrededor de 18 víctimas”, habiendo quedado en medio del fuego cruzado un fraile franciscano, el que para su desgracia fue acribillado. Pero de esto, el truculento y traidor Senador Monreal Ávila, nada esboza. Pero eso sí, de Tamaulipas, se luce hablando atrocidades de grandes dimensiones, para culpar de los violentos hechos al Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca en relación a la inseguridad, para generar mayores confrontaciones entre el mandatario estatal tamaulipeco y el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pero si en su tierra Zacatecas, está igual o peor que Tamaulipas en temas de violencia, la interrogante es: ¿Porque Monreal no opina y ataca al Gobernador Tello? sobre los crímenes en su estado y además ¿porque no interviene para frenar la violencia?, a esto debería responder pero Monreal Ávila no lo hace, ni lo hara, cuya cuestión es meramente lamentable.

“RICARDO MONREAL, YA HABÍA CREADO SU PROPIO PARTIDO FUERZA POR MÉXICO”

EN CONSECUENCIA, les diré que, Ricardo Monreal, venía siendo un alto riesgo para el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador y ¡digo venía! Porque afortunadamente, quien dirige al país, ya ha captado el mal actuar de quien hasta la semana anterior, era su hombre de confianza, todo por haber intervenido en contra de la Diputada Federal Dolores Padierna. Pero eso no es todo, porque debemos recordar que aquí en Tamaulipas, concretamente en ciudad Victoria, se dijo que, Ricardo Monreal, ya había creado su propio partido Político, (para fortalecer su proyecto presidencial), refiriéndose los entrevistados a FUERZA POR MÉXICO, cuyo partido fracasó, porque perdió su registro, surgiendo la interrogante: ¿Sabía de esto el Presidente AMLO?, pero en fin, “el tiempo es el que, sin duda, despejará, las diversas conjeturas” que sobre este particular se han venido generando.

FINALMENTE, le comento que la formación del Partido Fuerza Por México, es la muestra contundente e irrefutable de la innegable traición del iluso Senador de la República Ricardo Monreal, el que pensando “en sacarle delantera al Presidente AMLO”, por su aspiración a la silla presidencial en el 2024, al haber sido tildado de traidor por el propio Ejecutivo Federal, eso habla de que Monreal, por más que intente, quiera o pretenda recuperar la confianza de López Obrador, será difícil, porque recordemos que, “el que traiciona una vez, traiciona dos y muchas veces más”.

