Tendencias

Oscar Contreras

Monreal y MORENA fracasan

La frustración que el senador Ricardo Monreal tiene por haber fracasado en cuatro ocasiones en su intento de quitarle el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, lo obligan de manera desesperada a planear una nueva embestida mediática en su contra y más, porque ahora sabe que los candidatos de MORENA en Tamaulipas van a perder.

Es importante señalar que Monreal es el responsable de la segunda circunscripción electoral y la derrota que sufrirán los candidatos morenistas en Tamaulipas, le restaran puntos en su camino a la candidatura presidencial.

Así que anuncia que hasta después de las elecciones solicitará a la Comisión Permanente un periodo extraordinario para discutir la desaparición de poderes en Tamaulipas y luego, se cumpla la orden de aprehensión contra del mandatario tamaulipeco.

Desde luego que el senador Monreal sabía desde hace tiempo que no podrán hacer nada hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sesione y defina si es legal y procede el desafuero del gobernador, así que esto pudo informarlo hasta la próxima semana, pero conociéndolo utiliza el tema para tratar de hacer escándalo.

Sin embargo, en Tamaulipas y en todo el país, la gente se está dando cuenta que el tema del intento del desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es una persecución política del presidente Andrés Manuel López Obrador y su pandilla contra el mandatario tamaulipecos y el intento de la desaparición de poderes, es un atentado contra la democracia, la independencia y la soberanía del estado.

Lo que pretende hacer López Obrador y Ricardo Monreal es un evidente abuso del poder para adueñarse del estado y esto se ha vuelto tan obsesivo que hasta parece que detrás de toda esta intriga palaciega, existe la presión de alguien o de algún grupo en especial, que les exige el cumplimiento de esta fechoría política, aunque esto atropelle la voluntad de los tamaulipecos. ¿Será?

Pues quien sabe, pero mientras los morenistas siguen intrigando y planeando ataques contra Tamaulipas, el gobernador García Cabeza de Vaca, arrancó la fase piloto del regreso presencial, gradual, responsable, voluntario y seguro a clases, de manera simultánea en 10 escuelas de los municipios de Méndez, Ocampo, Gómez Farías, Palmillas, Gustavo Díaz Ordaz, y Aldama y expresó:

“Vamos a arrancar con este programa piloto y para agosto ya estaremos arrancando con las escuelas en nuestro estado, obviamente con todos los protocolos correspondientes que estará implementado el sector SALUD, a través de COEPRIS, así como la Secretaría de Educación”.

Finalmente, se dio a conocer que el protocolo sanitario está basado en respetar estrictamente la seguridad en salud como la aplicación de gel antibacterial, lavado de manos, sana distancia y horarios escalonados. Así como también se dio a conocer que las aulas como los accesos al plantel, fueron modificados y se continúa con la capacitación de docentes, alumnos y padres de familia para evitar contagios de COVID-19.

Cambiando de tema. Chucho Nader, candidato de Acción Nacional a la presidencia municipal de Tampico, nuevamente confirmó su gran ventaja en la próxima elección y esto no es más que el resultado que consiguió al estar al frente del ayuntamiento y luego, por el intenso proselitismo realizado por todo el municipio donde pudo dialogar con los ciudadanos.

La ventaja que tiene Chucho Nader sobre Olga Sosa Ruiz, candidata de MORENA, quien es su más cercana competidora, es de más de 30 puntos porcentuales y esto anuncia la derrota electoral de la morenista.

Desde luego que Olga Sosa nunca tuvo la capacidad política como para enfrentar al panista Chucho Nader, quien con trabajo y resultados, se ha ganado el apoyo de los tampiqueños.

Olga Sosa pensó que la ola de AMLO y los cinco integrantes de Fuerza por México que se le unieron, la harán triunfar, pero los tampiqueños saben que el gobierno federal es el principal culpable del desabasto del agua potable y de su salinidad, así como lo que sucede con el crecimiento de los contagios del Covid-19, ya que nunca apoyó al gobierno estatal en su combate contra la pandemia.

Por esto y por lo que provoca López Obrador todos los días en “La Mañanera” al polarizar el ambiente político para tratar de enfrentar a los mexicanos, es por lo que los morenistas no ganarán, ya que la ciudadanía sabe que está en juego la democracia por la actitud autoritaria de AMLO.

Cabe señalar que Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, asegura que “Morena no propone, no construye, no da resultados y lo de Mario Delgado es un montaje claro para llamar la atención, es de pena y risa”.

Sin duda que el dirigente panista tiene razón y más cuando confirma que:

“La Fiscalía General de la República (FGR) fungió como brazo operador de Morena, el Palacio Nacional como casa de campaña y el Jefe del Ejecutivo federal como vocero oficial de sus candidatos, que en Tamaulipas fueron opacos y faltos de idea para encabezar campañas con verdaderas propuestas hacia la sociedad.”

De salida. El candidato a la diputación local por el Distrito I, Enrique Rivas, aseguró que el PAN se llevará carro completo en la próxima elección porque son los candidatos mejor preparados y con las propuestas más sólidas y contundentes y señaló:

“Estamos ya prácticamente en el final de la campaña, yo lo externaba, la campaña ya la ganamos, necesitamos refrendar, dar el doble para ganar la elección y cuidar el voto, estamos a una semana de consolidar la victoria de los candidatos de Acción Nacional”.

Y destacó que la ciudadanía ha aceptado de forma rotunda las propuestas de los candidatos de Acción Nacional, las cuales están encaminadas al beneficio social, servicios de salud, educación, infraestructura y una mejor economía.