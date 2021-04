MORENA: CONFLICTOS ELECTORALES EN TODO EL PAÍS

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

MORENA, con problemas por todo el país.

El 15 de mayo regreso presencial a clases en Tamaulipas: Delfina.

Ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: entre la ingenuidad y la perversidad.

Chucho Nader solicita licencia al Cabildo.

En Reynosa, presionan a trabajadores y empleados del Ayuntamiento para que apoyen a Makito y si no, los despiden.

Mario Delgado destapa a Américo Villarreal, cuando falta más de un año para la elección de gobernador en Tamaulipas. ¿Ingenuidad o perversidad?

Pero no sólo en Guerrero o en San Luis Potosí o en Veracruz o en la Ciudad de México, MORENA trae líos serios. Lo mismo ocurre en Reynosa, y en varios municipios de Tamaulipas, donde acusan que la actual alcaldesa, Maki Esther Ortiz Domínguez, “le compró” la candidatura de MORENA al orgullo de su nepotismo, su hijo Carlos Víctor Peña Ortiz, quien sin ser militante ni simpatizante, vamos de cero, ahora es el flamante candidato morenista. No se tienen las pruebas de ello, pero no hay otra explicación. Algo “raro” ocurrió y Makito, como le llaman al hijo de la alcaldesa sin ser nadie es candidato.

Por supuesto que los morenos de corazón y de hueso colorado, han amenazado con darle la espalda al partido en la elección del próximo 6 de junio si no corrigen el rumbo y, quienes si tenían merecimientos para ser candidatos han impugnado la candidatura de Makito.

Makito no era panista ni morenista ni nada. El desde siempre ha sido makista. Y su mamá tampoco era panista. Si bien es cierto que la ambiciosa Maki Esther Ortiz Domínguez ha ocupado varios cargos públicos y de elección popular por el blanquiazul, también es cierto que nunca fue una militante convencida. Digamos, para ser más claros, que Maki utilizó al PAN para llegar a las candidaturas y a los cargos, pero Maki siempre ha sido Maki.

La nacida en Chihuahua se decía “muy amiga” de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, quienes la hicieron candidata al Senado y Subsecretaria de Salud. Y hoy sería muy interesante preguntarle al ex presidente su opinión sobre este brinco que dio Maki para conseguirle a su bebé la candidatura de MORENA a la presidencia municipal.

Y en su ambición por ser gobernadora de Tamaulipas, Maki no ha dudado ni un segundo en traicionar a cuanto panista ha podido y a la mano que le ha dado de comer, y bien. Y como quien traiciona una vez traiciona siempre, a pesar de su estado de salud con el cual lucra, Maki no es confiable, es traicionera, es lo que ella dice y nada más.

¿Podría perder la elección su hijo? Claro que la va a perder. Insisto, Carlos Víctor Peña Ortiz es un advenedizo en MORENA, no tiene carrera política, no tiene experiencia y el único cargo público que se le conoce es el de la presidencia del DIF el cual se lo dio su mamá por el simple hecho de ser su hijo.

Carlitos Peña Ortiz, si tuviera dignidad y vergüenza, debería renunciar a la candidatura, porque él no representa nada, ni para los morenistas ni para la comunidad. Y como los reynosenses ya están hasta la madre de las imposiciones y los caprichos de Maki, lo que quieren es que termine su periodo y se vaya del palacio municipal.

Votar por Carlos Víctor Peña Ortiz es votar nuevamente por que Maky Esther Ortiz Domínguez siga haciendo los grandes negocios en Reynosa, por el autoritarismo, por los caprichos y porque, como dicen en mi pueblo, “siga teniendo metidas las manos en la caja de las galletas”. Y Reynosa no quiere eso. Ya no.

La gente en ese municipio de la frontera de Tamaulipas quiere progreso y un gobierno que camine al lado de ellos, que vea por ellos y que llegue con un programa que los apoye en estos tiempos de crisis sanitaria y económica. Y ese no es Makito, quien, por cierto, hará campaña con un amparo en la bolsa, no lo vayan a meter al bote, por cubrirle las espaldas a su mami, en sus turbios negocios.

1. En la reunión virtual de este viernes, entre los gobernadores de cinco estados del país y la secretaria de Educación Pública, se anunció la vacunación para personal docente en Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas y el inminente regreso a clases presenciales. Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, señaló que “no será obligatorio” asistir a las aulas y que la decisión de los padres de familia será respetada.

El que, si se lanzó como el Borras, otra vez, para variar y no perder la costumbre, fue Hugo López-Gatell, el polémico subsecretario de Salud, quien ahora declaró que el regreso a clases presenciales “podría ser con semáforo epidemiológico amarillo”. López-Gatell debe de aprender a conectar el cerebro antes de poner a funcionar la lengua.

¿Será? ¿Querrá este señor ver caer a nuestros niños víctimas del Covid 19? Tal vez no recuerda este fino caballero que en marzo del año pasado hizo un pronóstico de entre 6 mil y 8 mil fallecimientos y al día de hoy ya pasamos los 210 mil “oficiales”. No cabe duda que este señor habla porque tiene boca. Y hoy podemos entender con claridad porque se pelea con todo mundo, menos, claro, con la mano que le da de comer, al que le nombran YSQ. Pobre México con estos funcionarios de cuarta.

2. La ampliación de dos años más al mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por parte de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, es «una evidente transgresión constitucional», un exceso de perversidad de los senadores de MORENA y un exceso de ingenuidad de los senadores de oposición. ¿Y el presidente López Obrador no sabría? Por supuesto que sí, ese era su objetivo, pero esa decisión, haiga sido como haiga sido, no es moral ni éticamente decente, y les va a generar a los morenos dolores fuertes de cabeza. 3. El Presidente municipal de Tampico, y quien ha sido reconocido como el mejor alcalde de México, Chucho Nader, solicitó este viernes licencia de su cargo por un periodo de 50 días, a partir de este sábado 17 de abril, con la finalidad de participar en la contienda electoral del próximo domingo 6 de junio. Tal solicitud se presentó durante la septuagésima sexta sesión ordinaria de Cabildo, en donde Síndicos y Regidores aprobaron la separación temporal del jefe de la comuna, del 17 de abril al 6 de junio de 2021.

Nader Nasrallah ha encabezado una administración ejemplar, y reconocida como la mejor del país en diversas ocasiones, por los resultados que han ofrecido a la sociedad, tales como una ciudad muy limpia, la conclusión de los mercados municipales, la pavimentación a base de concreto hidráulico de más de 400 cuadras del puerto y servicios municipales de inmejorable calidad.

El 7 de junio, pasado el proceso electoral, el alcalde Nader regresará para concluir este periodo de gobierno que termina el 30 de septiembre.

PD.4. ¿A ver, a ver? ¿Cómo está eso de que en el Ayuntamiento de Reynosa la nomenklatura está presionando a los trabajadores para que se sumen a la campaña de MORENA y de Makito, en la búsqueda de la presidencia municipal? A tal grado están las presiones contra los empleados municipales que un grupo de ellos ofrecieron una rueda de prensa para denunciar que los están obligando a que apoyen la campaña de Makito, Carlos Víctor Peña Ortiz, o en caso contrario están siendo despedidos. ¡Qué poca!

5. Dice el refrán que con esos amigos para que queremos enemigos. Así lo aplica hoy el Senador de MORENA, Américo Villarreal Guerra, a quien, literalmente, el dirigente nacional de ese partido destapó como su carta al gobierno de Tamaulipas. Lo malo es que el desgaste que le va a aplicar al galeno va a ser brutal, porque primero, antes de llegar al 2022, hay que pasar por la aduana del seis de junio. Y las presiones se le van a multiplicar al cardiólogo al mil por ciento.

No sé si el exabrupto se debió a la inexperiencia de Mario Delgado Carrillo o a la perversidad para querer allanarle el camino a otro aspirante, como su amigazo del alma y socio, Erasmo González Robledo, pero el comentario, políticamente, estuvo muy fuera de logar y de momento.

¿Sabrá el presidente López Obrador, como dueño de la franquicia de MORENA, lo que anda haciendo Mario Delgado? ¿O será acaso plan premeditado entre ambos? ¿O querrá que el candidato sea Héctor Martín Garza González “El Guasón”? ¿O irán a decantarse por otro personaje?

El caso es que el horno de MORENA no está para bollos en este momento, traen un desastre en todo el territorio nacional, y, reitero, operan como si fueran los dueños del país. Y eso, debe de preocuparnos a todos. Por lo pronto el Senador Américo Villarreal que se preocupe, porque es, a partir de hoy, el enemigo a vencer y van a querer bajarlo del caballo a como de lugar. ¿Verdad Maki Esther Ortiz Domínguez? Con eso de que ya es morenista hasta las cachas.

