Victoria y Anexas

Ambrocio López Gutiérrez

MORENA GANARÁ SIN CAMPAÑA

Los abanderados de Morena a los distintos cargos que están en juego en Tamaulipas lucen apáticos, despreocupados, discretos, sordeados y algunos en el más completo anonimato confiados en los errores, el desgaste, la ineptitud y el desprestigio de los partidos tradicionales. La dirigencia nacional a cargo de Mario Delgado Carrillo ha demostrado que, más que un partido, encabeza un movimiento donde todos caben cumpliendo el simple compromiso de firmar un documento y/o comprometerse públicamente a no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Priistas y panistas andan desconcertados, desconcentrados, sorprendidos, confundidos y/o estupefactos porque carecen de referentes para descifrar las jugadas a veces radicales, a veces reformistas, de pronto tradicionales. Por un lado Morena defiende con todo al guerrerense Félix Salgado Macedonio; por el otro propone reformas legislativas para ampliar el período del presidente del Poder Judicial, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea pero, ante la angustia creciente de los conservadores, se avienta una maroma triple para asociarse con Maki Ortiz Domínguez, distinguida alcaldesa albiazul de Reynosa, mediante la postulación de su hijo para sucederla en el trono municipal.

Para aumentar la tensión preelectoral, Mario Delgado hace declaraciones que se interpretan como una postulación adelantada del senador victorense Américo Villarreal Anaya para gobernador. Lo dicho: Morena pretende ganar las elecciones sin hacer campaña formal pues están convencidos de que el PRI está liquidado en Tamaulipas y el PAN ya se pudrió con el juicio político al aun gobernador Francisco N cuyo hermano, Ismael García Cabeza de Vaca, volvió a hacer el ridículo en el senado donde cobra como legislador de minoría, luego de la vapuleada que les diera el exgobernador de Zacatecas, doctor en Derecho y líder de la cámara, Ricardo Monreal Ávila.

El colmo de la confianza de Morena es que algunos de sus diputados federales van por la reelección (Erasmo González Robledo, en Madero, es uno de ellos); en el distrito de esta capital también se vieron sobrados al lanzar a un joven verde de apellido Illoldi quien enfrenta a dos dinosaurios de la política como lo son el experimentado priista Enrique Cárdenas del Avellano y el neopanista Óscar Almaraz Smer, dos lagartones electorales que andan desatados mientras el muchacho de la izquierda hace modestos recorridos en los tianguis, algunos ejidos y en las colonias populares.

Otra evidencia de la excesiva confianza de los morenistas es que, aparte del senador AVA y la diputada matamorense, la mayoría de los personajes del partido en el poder a nivel nacional se conforman con hacer comentarios en las redes sociales. Un ejemplo es el abanderado a la presidencia municipal Eduardo Gattás Báez cuyos amigos se quejan de que ni siquiera les ha enviado un mensaje para pedirles el voto. A pesar de todo lo anterior, casi todas las encuestas nacionales y regionales favorecen a los abanderados que son correligionarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, Adriana Lozano Rodríguez, candidata de Morena a la reelección por el Distrito 04 de Matamoros sigue pidiendo a los ciudadanos que el próximo domingo 06 de junio salgan a votar y con ello defender los logros que la Cuarta Transformación ha traído a los mexicanos. Durante sus visitas a los distintos sectores de la ciudad, comenta que el valor más importante para ella es el de la honestidad. “Desde que era una niña allá en la Buenavista; mis padres me inculcaron que la honestidad es la mejor carta de presentación para la vida; y yo les digo a ustedes que tengo las manos limpias. Nadie puede señalarme de corrupta porque nunca lo he sido”.

ALR fue Directora del Servicio de Administración Tributaria en las ciudades de Matamoros, Reynosa, y Nuevo Laredo; su gestión se caracterizó por no presentar algún señalamiento por actos de corrupción; incluso laboró en la dependencia federal por más de 20 años consecutivos. Insuperable es como muchos de sus allegados describen su campaña. La abanderada por Morena (dice ella) se mantiene en el gusto de los electores por su cercanía, carisma, y porque muestra una genuina preocupación por mejorar las condiciones de vida de los matamorenses.

“Para sorpresa de muchos, yo sé que hay personas que les molesta que ahora se apoye con pensiones a las personas con discapacidad, a las madres solteras; incluso; que se hayan duplicado las pensiones para adultos mayores; pero no nos vamos a detener; a la Cuarta Transformación no la detiene nadie”, mencionó durante sus visitas domiciliarias. Explicó que en la Cámara de Diputados se toman las grandes decisiones; como lo es el presupuesto de todo el país; de ahí la importancia que Morena siga teniendo la mayoría de Diputados Federales para seguir apoyando al pueblo.

“Yo nunca había participado en la política, y nunca había estado afiliada a algún partido político; pero hace 3 años por invitación de ya saben quién (SIC); me animé a sumarme al partido que es la esperanza de México, y que todos los días está dando resultados al pueblo”, comentó orgullosa quien dice que dedicó toda su vida al servicio público; específicamente a los temas fiscales; pero se mantuvo alejada de la política y de los partidos políticos. Hoy busca (otra vez) ser Diputada Federal por Morena, y representar al Distrito 04 donde pide el voto para el próximo domingo 06 de junio.

A pesar de las altas temperaturas que en los últimos días se han dejado sentir en la ciudad de Matamoros; ALR dice que sigue cosechando apoyos entre los ciudadanos que habitan el Distrito. “Con cada recorrido, saludo o abrazo que me dan las personas que visitamos; me alientan a seguir luchando por la esperanza de México. La única manera de pagar el cariño que me brindan es con trabajo y más trabajo en beneficio de la gente,” expresó la candidata de Morena durante una brigada de impacto.

En meses anteriores, ALR fue designada como representante de la Cámara de Diputados de México ante la Cámara de Diputados de Italia; el objetivo de esa distinción fue el intercambio de acciones para disminuir los rezagos que la pandemia ha dejado en la economía, el turismo y el comercio exterior. “Debemos continuar con la Transformación de México; antes a las grandes empresas se les perdonaba el pago de impuestos; eso no existía en ninguna ley; era un favor que les hacía el presidente en turno a los empresarios; ahora eso se acabó y todos deben pagar lo justo”, detalló.

Hablando de la frontera, en brevísima visita a Reynosa, Río Bravo, Nuevo Progreso y Valle Hermoso pude constatar que no hay casi propaganda electoral; por un lado, porque la mayoría de los partidos registrados tratarán de obtener los sufragios indispensables para conservar sus prerrogativas y la lucha por la representación se dará en esa zona principalmente entre Morena y el PAN. La izquierda tamaulipeca le apuesta al alto nivel de aprobación del presidente AMLO y la derecha intentará rescatar lo que pueda luego de la debacle anunciada por la sustitución del aun gobernador de Tamaulipas (Francisco N) cuyo partido está diezmado luego de que sus excompañeros de Reynosa decidieron buscar nuevos horizontes al amparo de una marca triunfadora.

