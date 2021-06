EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Morena no respeta Veda

Usuarios de las redes sociales denunciaron públicamente que el Gobierno Federal y el partido Morena, violaron las reglas de la Veda Electoral, al considerar que usaron la información de las vacunas anti Covid-19 con fines políticos.

El canciller MARCELO EBRARD anunció este día que Estados Unidos donó a México más de un millón de vacunas para aplicarlas a las personas de 18 a 39 años en los municipios de la frontera norte.

De inmediato, los usuarios de redes sociales destacaron la violación que el funcionario federal de Morena hizo a la Veda Electoral; periodo que comprende entre el fin de la campaña política (2 de junio) y la jornada de votaciones (6 de junio).

“¿Qué parte de ‘Veda Electoral’ no entiende, licenciado?”, le dice @YayaMarchena a MARCELO.

“En cuestiones de salud, protección civil, seguridad y educación no hay veda… por eso se están aprovechando con el tema de las vacunas (no es casualidad que esta semana estén vacunando masivamente)”, escribió @dianahec.

Otros usuarios también cuestionaron al Gobierno Federal el silencio que guardan sobre el fatal accidente de la Línea 12 de El Metro.

En Nuevo Laredo, Morena también viola claramente la ley electoral al publicar actos de proselitismo en las cuentas oficiales de las candidatas.

Un total de 2 millones 947 mil 733 personas serán vacunadas en las ciudades fronterizas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para que la frontera con Estados Unidos pueda ser abierta en julio.

NOTARIOS, DE SERVICIO

EL DÍA DE LA ELECCIÓN

Por cierto, Buró Periodístico publicó un interesante artículo en el que los 46 fedatarios de Reynosa anuncian que permanecerán a la expectativa durante la Jornada Electoral mañana domingo, 6 de junio, para dar testimonio de cualquier acto que soliciten partidos, candidatos o ciudadanos en relación con el tema electoral.

Sobre el particular, el Presidente del Colegio de Notarios de Reynosa, ALFONSO SALINAS FLORES, precisó: de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, todos ellos estarán de guardia, con las puertas de las Notarías abiertas y los teléfonos listos para recibir las solicitudes.

“Tendremos que actuar en pura función notarial”, -apuntó-; “si tú vienes y quieres celebrar otro tipo de actos distinto a los electorales, no vamos a actuar con tal carácter, porque es un día inhábil”, expresó. “Simplemente se habilita para los efectos, lo que marca la ley, lo que nos constriñe al notariado de permanecer abiertos ese día. La vigencia es de las 8:00 de la mañana, que se instalan las casillas, hasta las 6:00 de la tarde, cuando se cierran las mismas. No cuando terminan de contarse, sino durante todo el tiempo que estén emitiendo el sufragio”, precisó.

En el anterior proceso electoral acudieron a las Notarías algunos representantes de partidos y candidatos a solicitar su participación.

“Dependiendo del tipo de acto que nos planteen que es el que quieren que practiquemos, veremos si está dentro de la competencia del notario celebrar tal acto. Habrá algunos que son competencia del órgano de seguridad pública, del órgano judicial, no participaremos. Si este acto que nos solicitan es para constituir una prueba fehaciente para posibles violaciones al procedimiento, obviamente, y si no estamos avalando ningún tipo de actividad ilícita, seguramente lo podremos practicar.

-¿Qué tipo de actos? Por ejemplo, en el proceso anterior, ¿qué fue lo más frecuente que solicitaron?

“Se daba en algunas ocasiones la queja de que llegaban, que se veían afuera de las casillas gente que estaban medio sospechosos y realmente esa es parte de un momento que tiene que intervenir una autoridad de seguridad y no un Notario Público. Que estaban induciendo al voto, bueno, en algunas ocasiones fuimos, asistimos a donde estaban y no encontramos realmente nada. Eran algunas veces cuestiones propias del calor de la contienda lo que provocaba que se quisieran manejar algunas condiciones que no se vivieron. Nos han tocado en los 33 o 34 años que tengo de Notario pocos incidentes, afortunadamente. Esperamos que este año sea exactamente igual: Que tengamos en este proceso electoral una tranquilidad, que se desarrollen los comicios en orden, con respeto, con civilidad y más vale que estemos abiertos y no nos ocupen, a que nos ocupen”,-apuntó.

Los actos solicitados por partidos, candidatos y ciudadanos durante la jornada electoral, relacionados con el tema de las elecciones, son gratuitos, finalizó el fedatario.

EN ALERTA, GN Y FEDE

PARA VIGILAR COMICIOS

La Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) se mantendrán en alerta desde las primeras horas de mañana, previo a los comicios del día siguiente, en coordinación con autoridades municipales y estatales.

Fuentes del gobierno informaron que todo el personal de la Guardia Nacional, aproximadamente 100 mil elementos, mantendrán sus operativos de vigilancia en carreteras, terminales aéreas, centrales de autobuses e instalaciones estratégicas.

Las comandancias regionales de la corporación federal, asignadas al apoyo en labores de seguridad pública en los 150 puntos más conflictivos del país, permanecerán coordinadas con las autoridades municipales y estatales.

Las fuentes explicaron que para el domingo 6, durante el desarrollo de los comicios, los elementos de la Guardia Nacional no se podrán acercar a más de 150 metros del punto en donde esté instalada una casilla electoral.

Sin embargo, se indicó, en caso de que su apoyo sea requerido por los funcionarios de las casillas, podrán prestar el apoyo una vez que se haya confirmado que policías municipales o estatales no puedan atender el llamado.

Las oficinas de las autoridades electorales, estatales o del Instituto Nacional Electoral (INE), serán custodiadas por las corporaciones estatales, que también podrán solicitar el apoyo a la corporación federal, en caso de ser necesario.

Se explicó que durante las Mesas de Construcción de la Paz, en la sesión de este viernes 4 de junio, se afinarán los detalles de la coordinación entre las corporaciones.

Los patrullajes del personal federal se llevarán a cabo en forma itinerante, con las indicaciones de atender cualquier emergencia o solicitud de apoyo de los ciudadanos.

También se reforzará la presencia de personal del Ministerio Público Federal, como parte del despliegue que la fiscalía electoral puso en marcha desde el 15 de abril.

AEROPUERTO DE NUEVO

LAREDO, PRONTO ESTARÁ AL 100

De Nuevo Laredo reportan que, tras el paso del meteoro que solo dejó sin servicios básicos a las instalaciones del aeropuerto desde el 18 de mayo, ese puerto aéreo continuó con servicios privados y de carga, así como para vuelos de Seguridad Nacional realizados por el Ejército, Marina y la Guardia Nacional.

Los trabajos realizados inicialmente, para la reconstrucción de las áreas afectadas, se enfocaron, en una primera etapa en la remoción de escombros y limpieza del Edificio Terminal y Torre de Control, hoy concluida, por lo que actualmente se trabaja en el levantamiento de muros provisionales y restablecimiento del aire acondicionado, privilegiando la seguridad de usuarios y trabajadores, para que en el corto plazo contemos una vez más con instalaciones confortables.

El Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo cuenta ya con el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en la mayor parte de las instalaciones, con lo que se avanzó en la correcta puesta en operación de las ayudas visuales, esto gracias al apoyo y el trabajo ininterrumpido que realizó la Comisión Federal de Electricidad.

IMPARTIRÁ UAT MAESTRIAS EN

DERECHO Y COMUNICACIÓN DIGITAL

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de sus Facultades de Derecho ubicadas en Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico, ofrece las maestrías institucionales en las áreas de Derecho y Procesos Orales y de Mercadotecnia y Comunicación Digital, que empezarán en agosto de 2021.

La Maestría en Mercadotecnia y Comunicación Digital está dirigida a profesionistas de las áreas de comunicación, mercadotecnia, diseño gráfico, administración y afines a las ciencias sociales.

El objetivo de este posgrado es formar capital humano que responda a las necesidades laborales del mercado con un enfoque innovador y creativo, que participen en la alta dirección y en la generación de empleos.

Además, que cuenten con competencias digitales relativas al análisis de procesos mercadológicos, de comunicación y tecnologías de información, al uso de redes sociales y la formación de comunidades en línea, para plantear soluciones estratégicas de mercadotecnia y comunicación digital.

La Maestría en Derecho y Procesos Orales está orientada a profesionistas egresados de los programas de Licenciatura en Derecho y áreas afines.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.