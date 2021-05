Morena-PT refuerza recorrido con ex candidato a la alcaldía Manuel Santillán

Durante el recorrido realizado en el Ejido Francisco I. Madero, la coalición Morena-PT reforzó su visita a la comunidad con el ex candidato a la alcaldía de Altamira Manuel Santillán, así como integrantes de su proyecto político.

Al declinar a favor de la alianza «Juntos Haremos Historia», Manuel Santillán, también está respaldado por quienes participarían por las candidaturas a las diputaciones locales Mirna García Ruvalcaba, Carlos Ramírez, Brenda de la Cruz López.

La fuerza política de Morena, en la recta final de campaña rumbo al 6 de junio, refuerza su equipo de trabajo con integrantes que tienen el mismo objetivo, que se presente el verdadero cambio en Altamira con un gobierno austero y eficiente, que combata la corrupción y que haga justicia social en favor de los ciudadanos.

Armando Martínez Manríquez, ha dejado plasmado que de llegar al Gobierno Municipal el 1 de octubre, respetará los tres principios fundamentales de Morena: No Mentir, No Robar y No Traicionar al Pueblo.