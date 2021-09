DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

Morena, resuelve tu problema, RICARDO GAMUNDI; acaso es una señal

Comunicar con estrategia para convencer a los electores, DANIEL IVOSKUS

Personajes de la talla de JAIME RODRIGUEZ, mejor conocido como el BRONCO, (gobernador saliente de Nuevo León) entre otros como SAMUEL GARCIA (gobernador entrante) Y ALEJANDRO MORENO, (líder del PRI), son los personajes que se valen de las estrategias de comunicación política para poder conectar con el público, luego del boom de las redes sociales que llegaron para evolucionar los mensajes que se envían a la ciudadanía.

Sin duda alguna en el evento de la XVI Cumbre Internacional de Comunicación Política, puedes no solo aprender muchísimo sobre los formatos de los contenidos para ponderar información en las diversas redes sino conocer el sin número de gente que se prepara en todo el mundo para ser tanto político como estratega.

En ese sentido pudimos saludar a amigos, conocidos y uno que otro personaje con el que incluso hicimos buenas relaciones publicas y hasta alianzas para llevar a cabo proyectos.

Incluso algunos colegas como NANETTE SEDAS DEL ANGEL, así como el licenciado ANTONIO AMARO CHACON, presenciaron el sin número de fenómenos que se vienen gestando en el marco de las nuevas dinámicas comunicacionales pero sobre todo electorales.

Operadores convertidos en estrategas y a la inversa, pero no por uno cambia lo otro, saludamos a MANUEL MUÑOZ CANO, quien desde hace tiempo se mueve en estos menesteres y acudió además como ponente, con la conferencia, BUENOS GOBIERNOS, CANDIDATOS GANADORES, se le entrevisto al final y entre otros temas dijo que no va como candidato sino a impulsar cambios en Tamaulipas, como dirigente del partido Verde.

De igual forma, saludamos a RAMIRO CISNEROS, socio de EMOTEGIA, empresa de estrategia con la cual vienen trabajado desde hace tiempo, incluso apoyaron el triunfo del hoy gobernador de San Luis Potosí ; ELEAZAR AVILA, periodista, columnista y estratega político , también compartió sus conocimientos y el pasado miércoles aporto con su experiencia el tema, EL DARK ROOM, termino conocido en política como el CUARTO OSCURO, durante su ponencia hablo de las famosas alianzas que antaño se hacían en lo oscurito entre otras cositas malas y que hoy las redes todo lo ventilan

En este evento de talla mundial, otro de los expositores quien se viene desempeñando desde hace tiempo como empresa política, es RICARDO GAMUNDI, quien hizo una excelente exposición de lo que ha aprendido durante 40 años, digo como estratega haciendo ganar candidatos que no eran políticos y hoy más que nunca se requiere preparación para convencer al electorado.

Que dijo ALITO MORENO, que dijo RICARDO GAMUNDI y que dijo el BRONCO…

El primero, dijo que Tamaulipas podría generar alianzas y que en esas andan, pero aun no están definidas; el dirigente del PRI nacional hablo de otros temas entre estos los otros estados que también están en juego. Visito la ciudad de las montañas y arribo a este evento para presentar el libro de la fundación REYES HEROLES.

RICARDO GAMUNDI, no hablo mucho sobre los pronósticos para el 2022, aunque sabemos que no es vidente si tiene gran conocimiento territorial sobre lo que puede gestarse para las próximas elecciones, en donde se conoce que realiza trabajos conjuntamente con ROY CAMPOS, director de la empresa Mitosky, a quien también tuvimos la oportunidad de sacarle algunas declaraciones.

Morena, resuelve tu problema, o es un slogan, o es una señal que el estratega GAMUNDI ya anda con el color marrón y claro que ambos partidos requerían de lo mejor del mundo, mundial, para ganar la elección en Tamaulipas, un estado que se ha convertido en una papa caliente a nivel nacional y que es la gloria de la corona.

Mientras que el BRONCO es todo un personaje que como gobernador quizá no cumplió todo lo que prometió, pero lo que hizo lo promociono el mismo, y como estratega le sirvió mucho no gastar tanto en medios como siempre dijo, ya que señala que igual le vale madre lo que piensen en su lenguaje florido, el cual le ha servido para conectar con los ciudadanos, aunque no gano la reelección, entonces algo le paso al estratega y político y es cumplirle a los ciudadanos.

Entre estos y otros temas nos llevamos estos tres días aprendiendo los nuevos lenguajes de los ciudadanos, metidos en las redes sociales más de tres horas diarias.

Todo indica que después de la pandemia también vienen nuevos desafíos en la forma de hacer política de comunicarse y en la generalidad.

Las elecciones 2022 se visualizan en Tamaulipas con muchas sorpresas aunque algunos especialistas ya dan por hecho que Morena podría estar encabezando la elección el próximo año.

Pero dicen que se gana hasta que se gana, así que mucho por decir, hacer, hasta que se lleven a cabo las elecciones.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com