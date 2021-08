RELOJ POLITICO

MORENA SURGIRA SU CANDIDATO ENTRE 4 ASPIRANTES.

“NO A ALIANZA PRI PAN PRD”, RAMIRO RAMOS

A pesar que falta hasta el segundo domingo de septiembre para que inicie el proceso electoral Tamaulipas 2021-2022, en los partidos políticos los aspirantes al gobierno de Tamaulipas ya andan “acelerados” y están levantando la mano para apuntarse en la contienda electoral.

Los Aspirantes a candidatos para el gobierno estatal es en el partido de Morena donde al parecer la dirigencia nacional del partido guindo los está dejando que hagan su lucha y se placen por la entidad.

La lista de los aspirantes de Morena es larga y los observadores hacen notar su apreciación de que el candidato a gobernador, surgirá de una lista de cuatro prospectos, AMERICO VILLARREAL ANAYA, RODOLFO GONZALEZ VALDERREMA, JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR y ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, en caso que el candidato corresponda a un varón.

Cabe hacer notar que los cuatro mencionados son los que hasta la fecha son los que más se esta moviendo por territorio Tamaulipeco teniendo reuniones y platicas con los sectores activos y además son los que públicamente han aceptado abanderado al partido de Morena para ser el candidato.

En primero lugar lo lleva el senador AMERICO, quien en estos últimos días ha intensificado sus recorridos y en Victoria se reunió con la comunidad empresarial de COPARMEX y dirigentes agrícolas y ganaderos respaldado por el senador JOSE NARRO CESPEDES, presidente de la comisión de agricultura, ganadería, Pesca y desarrollo rural, quien prácticamente “destapo” al senador AMERICO VILLARREAL ANAYA.

Para hoy el senador en su periplo electoral estará en Matamoros donde se espera que reciba el respaldo popular para su proyecto rumbo al 2022.

RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, levanta la mano para la gubernatura de Tamaulipas, quien dijo que la cuarta transformación tiene que llegar a Tamaulipas.

Tengo la aspiración, ya levante la mano, ese derecho de expresarme viene a acompañado de una obligación de acatar los procedimientos tanto de la ley como los estatutos y en su momento sumarme al movimiento.

El otro aspirante, JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, es el que más se mueve por todos los municipios con los programas de bienestar social y en forma intensa con el programa de vacunación que es prioridad para el gobierno federal.

JR, por medio de sus redes sociales ha manifestado su deseo de ser el candidato a la gubernatura de Tamaulipas y para ello aprovecha de todo para estar en el ánimo de todos los Tamaulipecos.

El otro y cuarto aspirante, el diputado federal ERASMO GONZALEZ, se mueve más en los municipios del sur como es su solar natal Madero, Tampico, Altamira, Mante y son pocos los municipios de la zona norte.

En otra orden de ideas, quien estará en Reynosa por varios días es el ex presidente estatal del PRI y ex diputado local, RAMIRO RAMOS SALINAS, quien dijo pretende ser el candidato a gobernador por el PRI para el próximo año en Tamaulipas, dijo estar preparado para ello y sin alianzas con el PAN, el PRI no los necesita para ganar en cambio el PAN si, pero eso de las alianzas no depende del sino por la cúpula nacional de los partidos que son los que deciden.

No puede haber negociación con el PAN para una alianza pues natural ellos seran los que pongan el candidato y por lo tanto al PRI no le quedaría ninguna opción, por lo que para el lo mejor es ir solo y sin alianzas.

RAMIRO, señalo que estará aquí por varios días platicando con los priistas para exponerles su proyecto de ser el candidato al gobierno estatal.

En otro tema, el presidente de México, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, reto este martes a la oposición a que se una para echarlo en la consulta de revocación del mandato presidencial que se celebrara en marzo del próximo año.

No se sabe si el presidente tiene preparado quien quedaría en su lugar si el pueblo sabio en esta nueva consulta decide votar si para que se vaya a descansar a su rancho que tiene un nombre singular.

Cambio de tema, no llega información de último momento que se cayó la candidatura para gobernador de CESAR VERASTEGUI EL TRUCO, despues de la reunion que sostuvieron, SANTIAGO CREEL, MARKO CORTES y el gobernador CABEZA DE VACA, la ya cantada candidatura para las elecciones a gobernador del próximo año, todo porque el secretario de gobierno no es bien visto por el CEN del PAN y la militancia panista.

Esto podría abrirle camino al diputado local y futuro diputado federal, GERARDO PEÑA FLORES, en su proyecto por la gubernatura de Tamaulipas o bien podría caer la candidatura en una mujer.

Por cierto GERARDO, tenía una visita a Reynosa pero fue pospuesta.

En otro tópico, desde hace semanas se conoció sobre la salida del alcalde de Valle Hermoso, GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, pero fue hasta ayer en la tarde cuando rindió protesta, CARLOS SALINAS, como sustituto del alcalde quien pidió licencia por tiempo indefinido.

No se sabe el motivo real de la salida del edil panista de Valle Hermoso pero se dice que a la mejor es por malos manejos que hizo durante su gestión como presidente municipal.

Por cierto el alcalde de Rio Bravo, CARLOS ULIVARRI, es quien también debe ser investigado ya que tiene a la ciudad en el total de los abandonos sin obra pública y un municipio en total bancarrota.

Es uno de los peores alcaldes que ha tenido Rio Bravo, ya que según los ciudadanos en menos de tres años se ha enriquecido a la bestia. Lo bueno es que para el ultimo de septiembre se va a ir pero con las alforjas llenas de dinero que saqueo.

