MORENA vendió candidaturas

MORENA fue un partido creado para que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República y no para que se convirtiera en una organización política competitiva y desde luego que a López Obrador no le importa y es tal su indiferencia que ya anunció su salida.

Es por esto que MORENA en su primer compromiso electoral, sin tener a AMLO en la boleta, podría perder las elecciones, ya que perdió el rumbo y se convirtió en una empresa que vende candidaturas al mejor postor sin importarle el trabajo de su poca militancia.

En Tamaulipas se hizo evidente los negocios que realizan en MORENA con la candidatura que Maki le compró a su hijo y esto deja en el camino a Rigo Ramos, Armando Zertuche y Manuel Obando.

Desde luego que Rigo y Obando ya impugnaron la candidatura del hijo de Maki y aunque Zertuche no lo hizo, se sospecha que negoció para quedarse con una pluri para llegar al Congreso de Tamaulipas.

Además, MORENA se fracturó en Reynosa o los simpatizantes que siguen a Rigo y Obando y nadie creen que apoyen al hijo de Maki en su sueño de llegar a la presidencia municipal para hacer de esta sucesión un relevo del poder como si viviéramos en una monarquía.

Todo indica que Erasmo González es el gerente de ventas de MORENA en Tamaulipas, aunque se sabe que también es financiado por un grupo de empresarios de la frontera que importan mercancías y les consigue contactos dentro del gobierno para que les faciliten sus negocios y les den protección.

Esto le deja grandes ganancias y con esos recursos contrató los servicios del Negro Gamundi para que capacite a sus operadores electorales y van cada fin de semana a la Ciudad de México en avión a conocer lo que se hace en una elección.

Nos informan que esos colaboradores de Erasmo aseguran que harán perder a Adrián Oseguera y con esto se confirma que Erasmo es un traidor y nadie duda que haya vendido, incluso, varias candidaturas más de MORENA, para que hagan comparsa a PAN. ¿Qué les parece?

Por esta razón, el partido de AMLO tiene muy pocas posibilidades de ganar alguna de las posiciones electorales que están en juego, aunque esto a Erasmo y su pandilla no le afecte porque con estas elecciones aumentarán sus fortunas y eso ya lo veremos, porque el dinero es difícil de esconder.

Para finalizar. Un amable lector nos comenta que Oscar Almaraz efectivamente pudiera perder, pero no por estar señalado como corrupto sino porque los victorenses ya no quieren que los siga engañando.

Y es que asegura que si ya conoce el «caminito» para bajar recursos no se explica porqué no los bajó cuando era alcalde de Victoria porque en aquél entonces no era necesario ser diputado para ser gestor.

Almaraz habla como si los demás diputados no conocieran cómo hacerle, pero hay una gran diferencia de lo que hacían los legisladores durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña, a lo que hacen actualmente.

En aquél entonces los diputados tuvieron manga hancha del gobierno para hacer gestiones, pero con MORENA no les dan chance de proponer proyectos y la oficina que recibía sus gestiones y a los alcaldes y gobernadores fue cerrada.

Lo que se sabe es que los diputados federales al ser gestores si conseguían recursos, se quedaban con el 20% y sí se podía ellos mismos hacían las obras o las acciones para lo que estaban destinados.

MORENA terminó con esa práctica corrupta, pero canceló la ventanilla que tenían los gobernadores y alcaldes para sugerir proyectos que podían incluirse en el presupuesto de egresos federal.

Finalmente, dice Oscar Almaraz que conoce el «caminito» para bajar recursos y nadie sabe porque no lo hizo antes cuando se podía, porque hoy, primero se tiene que ganar a MORENA la mayoría en la Cámara de diputados y luego, negociar con AMLO para que acepte propuestas diferentes a las suyas, ya que los recursos los tiene centralizados.

De salida. Andrés Manuel López Obrador aseguró que puede demostrar que, durante su gobierno, no ha aumentado el precio de la gasolina en términos reales y la verdad, ya no se sabe si alguien le cree, porque en enero se pagaba a 18 pesos por litro de la roja y ahora se paga a 22 y si esto no es subirla, no sabemos si AMLO necesita un antidoping o tiene Alzheimer. ¿Cómo la ven?