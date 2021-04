MORENA VS MORENA: ¡PODRÍAN PERDER LA MAYORÍA!

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Está duro el enfrentamiento de los morenos contra los morenos. ¿Podría perder el presidente la mayoría en Cámara de Diputados?

Morena le está dando con todo a la izquierda en México: Muñoz Ledo

El pez por la boca muere. Así le ocurrió a Luis Torre Aliyán, quien se quedó como el chinito, viendo el paso de las candidaturas.

La enfermera que no inyectó la vacuna que no había en la jeringa.

Senador Ismael García Cabeza de Vaca acompañó el candidato del PAN por el V Distrito Electoral, Oscar Almaraz Smer.

El Comité Nacional de MORENA le retiró al Estatal, la facultad de registrar candidatos.

Estas elecciones, para el Movimiento de Regeneración Nacional, van a ser inolvidables, no las van a olvidar nunca. Pero ¿qué fue lo que les pasó? ¿Exceso de confianza? ¿Soberbia? ¿Sentirse protegidos por el líder moral del partido? ¿Sentirse que la sociedad mexicana va a votar por ellos nomás por tener en la buchaca la presidencia de la república? ¿O que carambas están pasando?

En Tamaulipas, nomás por ponerle límites al proceso, MORENA trae complicaciones en todo Tamaulipas: en Tampico, Madero y Altamira, pasando por Tula, Ciudad Victoria, Reynosa y Nuevo Laredo. Y a nivel nacional ni que se diga: Guerrero, la Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca. El escenario podría colapsarse. Y no deberán perder de vista que a pesar de que tengan la “bendición política papal” son vulnerables y el 6 de julio podrían amanecer con el pie izquierdo y no conseguir buenos resultados en el proceso electoral.

Ello habla, sin duda, de que algo no está bien al interior del partido del presidente y por más que él, el primer mandatario se faje para conseguir que a sus pupilos les vaya bien, podría no lograrse el resultado.

Y podría amanecer MORENA el 7 de junio sin mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. ¿Se imagina? Y entonces los próximos tres años, el gobierno federal para el presidente Andrés Manuel López Obrador, se convertiría en una cena de negros: sin control del presupuesto, sin control de las iniciativas y sin control de nadie.

¿Podría anticiparse que si perdiera el titular del ejecutivo federal el control de los Diputados Federales podría perder la elección de 2024? Si, eso sería un hecho, sobre todo si mantiene ese estilo de enfrentarse con todos por todo: con los empresarios, con los medios de comunicación, con las instituciones autónomas, con quienes él considera “sus adversarios”.

Y el escenario no se ve sencillo, si tomamos en cuenta que Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de MORENA, abusó de su posición y despreció a Porfirio Muñoz Ledo, con quien, desde la interna por la dirigencia, mantiene un constante jaloneo que terminó en que Porfirio ya no será diputado gracias a Mario Delgado, quien dilapidó la experiencia del tres veces dirigente nacional de un partido político y un hombre terriblemente inteligente, porque Porfirio Muñoz Ledo es lo que podríamos llamar, sin lugar a equivocarnos, un auténtico zoon politikon.

Lo que está viviendo hoy MORENA no es, para nada, una situación de generación espontánea. No. De ninguna manera. La crisis por la que atraviesa MORENA tiene que ver con una serie de errores cometidos de tiempo atrás y desde lo más alto de la cúpula de mando, tales como aceptar a muchos personajes que son el cascajo de otros partidos políticos y no ser cuidadosos en el manejo de los procesos de selección de candidatos, en donde no todo lo que brilla es oro. Ejemplos de ello hay muchos y en este momento será ocioso dar nombres, pero casos como el de Alejandro Rojas Díaz Durán, quien se siente inmortal e intocable y, basado en esas premisas, se ha dedicado a cometer puras pifias que han “abollado” la estructura de MORENA.

Rojas Díaz Durán se peleó con Yeidckol, con Bertha Luján, con Jaime Bonilla, con Miguel Barbosa, con Mario Delgado, dirigente nacional, con Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores y con el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac Jiménez. Es decir, este sujeto, con sus ansias de matador, se peleó con quien se le pudo enfrente, queriendo ganar posiciones, las que nomás no se le dieron, pero si lastimó a la institución, al partido.

Y mientras no haya orden y disciplina política, mientras no haya seriedad, mientras las decisiones se tomen sobre las rodillas, mientras pese más la ambición de los miembros del partido político en lo individual, el destino de cualquier organización política esta condenada al fracaso.

Por lo pronto en Tamaulipas, donde han tomado malas decisiones, como la designación de Carlos Peña Ortiz, como candidato a la presidencia municipal de Reynosa, el futuro de MORENA no se ve ni claro ni optimista. Y, por el contrario, se ve oscuro y nebuloso.

1. Sobre este particular, el diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió que el proceso interno de Morena para la selección de sus candidatos puso al descubierto “profundas lacras en la dirigencia que encabeza Mario Delgado”, a quien acusó de traicionar a la izquierda, conducir al partido a la ruina ideológica y programática y poner en riesgo la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, asumiendo en su mando “comportamientos de camarilla”.

En un texto publicado en redes sociales, Muñoz Ledo, quien por cierto fue marginado de la lista de legisladores que buscaron su reelección, urgió a una sanitización y exigió sanciones drásticas para los responsables del desaseado proceso dentro del partido, que fue violatorio de derechos y principios, legales y constitucionales, pues “no se puede edificar democracia mediante el despotismo y la corrupción”. Duro y directo. Se bale sobar.

2. Hablando de MORENA y sus malas adquisiciones, es tiempo de recordar que Luis Torre Aliyán, quien ya se sentía candidato a la presidencia municipal, se auto aplicó la máxima de que “del plato a la boca se cae la sopa”. Se quedó con un palmo de narices y lo único que hizo fue generar lástima social. Pobre muchacho. Le ganó el ansia en una carrera para la que él no está preparado. Cómo dicen en mi pueblo “lástima Margarito” 3. El pasado fin de semana se hizo viral el video donde una enfermera en un centro de vacunación, para adultos mayores, ubicado en el Instituto Politécnico Nacional, inyectó a un ciudadano sin que en la jeringa hubiera biológico. No alcanzo a entender que fue lo que ocurrió, porque la enfermera claro que se dio cuenta. Nada de que estaba cansada y no alcanzó a darse cuenta. Si se dio cuenta de la pifia y tan se dio cuenta que no empujó el émbolo para inyectar la sustancia al paciente. Lo que no entiendo es cual fue el objetivo de dicha barbaridad. Y eso sería muy importante que se aclarara para evitar futuras confusiones o que haya quienes pensemos mal. 3. Y un anuncio importante. Este domingo, en Ciudad Victoria, el senador de la República, Ismael García Cabeza de Vaca, señaló que desde Tamaulipas se necesita detener el movimiento que anuncia el Gobierno Federal, y con la llegada de Óscar Almaraz Smer se busca esa meta.

“Los tiempos que estamos viviendo de transformación en este país tan complejos que se viven, requerimos de personas como tú, personas comprometidas, primero que nada, con lo esencial: Con la familia”, dijo.

García Cabeza de Vaca dijo que Tamaulipas requiere de legisladores que alcen la voz a favor de sus ciudadanos, que respalden el trabajo, que los defiendan por sobre todas las cosas, porque las grandes soluciones, a los grandes problemas, no es con discursos de división ni con discursos de odio.

“Es ahí donde necesitamos personas como tú -Oscar Almaraz- en el Congreso, y es así como vamos a transformar al país, y es así, como vamos a seguir creciendo y avanzando en nuestro país, porque vamos a ir juntos”, dijo Ismael García Cabeza de Vaca.

4. Cómo estará el enfrentamiento entre los morenos locales con los federales que el Comité Nacional, con una legaloide artimaña, le retiró al Comité que preside Enrique Torres la facultad de registrar a sus candidatos. Cómo decía el finado Pompín Iglesias, “qué bonita familia, qué bonita familia”, bien unida y en camino a los buenos resultados. 5. Lo esperamos mañana martes, a partir de las 8:00 de la mañana, en nuestro sitio en Facebook: https://www.facebook.com/DLRNoticiasMX, con la mejor información del noreste de México, Desde la Redacción, #PeriodismoProfesional #PeriodismoInteligente, porque nosotros si somos profesionales en las noticias.

