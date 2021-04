Punto de vista……!

Por Guadalupe E. González

MORENOS CORRUPTOS EMPIEZAN A “CAVAR LA TUMBA DE MORENA” EN TAMAULIPAS….!

X.-CON LA CREACIÓN DE MORENA LIBRE, “MORENA SE DESMORONA”…!

X-INCONFORMES MORENOS ACUERDAN POSTULAR CANDIDATOS LIBRES

X.-VERGONZOSA LA “VENTA DE CANDIDATURAS, AL MEJOR POSTOR”

X.-EN CARTA DIRIGIDA A AMLO, “PONEN EL DEDO” A MARIO DELGADO

LO SUCEDIDO ayer en ciudad Victoria, ya lo habíamos pronosticado, cuando dijimos que, “Morena se desmoronaba” y vaya que este pronóstico político, empieza a convertirse en una realidad, porque los Morenos inconformes, “postularán candidatos Independientes” dentro de mismo Morena, cuya cuestión evidentemente dividirá al partido creado por el Presidente Andrés Manuel López, Obrador, lo que a la vez, confirma que este inesperado suceso, es algo así como “el inicio de la construcción de la tumba política” de Morena en Tamaulipas.

ESTE FATAL desenlace, ya se veía venir y de ello, no se tenía la menor duda, debido a la voracidad con la que se condujo el mercenario Presidente Nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO, quien con marcado cinismo, decidió “PONER LAS CANDIDATURAS DE MORENA AL MEJOR POSTOR”, es decir al servicio y alance de los políticos millonarios, haciendo a un lado, COMO VIL TRAIDOR a los genuinos fundadores, militantes y simpatizantes de este partido político.

REFLEJÁNDOSE en este escenario lo que de “Ipso Facto”, sería “la obvia hecatombe política del partido Morena” y a la vez, los molestos integrantes de Morena, SIN ESTAR ESTO CONFIRMADO, podrían solicitar ser dirigidos por “el experimentado Diputado Federal” PORFIRIO MUÑOZ LEDO, porque “quieren un líder político que los respete y no les pisoteen sus derechos partidistas”, por lo que, AL DESLIGARSE DE MORENA, una fracción considerable de Morenos”, este partido estará confirmando “su sentencia de muerte” y con ello “cavando su tumba política”.

DE SUCEDER este pronóstico de que Porfirio Muñoz Ledo, reaparezca en el panorama dirigiendo a la fracción de Morenos lastimados y afectados por la dirigencia nacional del partido, con esto, SE ESTARÍA PONIENDO POR LOS SUELOS LA IMAGEN del Presidente de la República Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, no descartándose la posibilidad de que, “este lacerante tema sea expuesto en las mañaneras” y se lo hagan saber al mandatario mexicano, para que exponga su punto de vista, sobre este escabroso caso que ocurre en el Partido de su creación y por ende, sería saludable conocer la decisión que él, pudiera tomar o sugerir, aunque no sea directivo, porque lo suscitado aquí en Morena-Tamaulipas, es un tema que ha generado tremendo escándalo político, a lo que Mario Delgado Carrillo y quienes estén atrás de él, ya sea el embajador Marcelo Ebrard o bien el Senador Ricardo Monreal Ávila, de estar involucrados en la “presunta venta de candidaturas”, TENDRÍAN QUE PAGAR CARO LA AFRENTA POLÍTICA CONSUMADA. Y sino “pal baile vamos”.

ASÍ ES QUE, al surgir el movimiento de “Morena Libre”, que ya emprendió una fracción del Partido de Regeneración Nacional en Tamaulipas, por “estar en desacuerdo con los candidatos designados”, por el dirigente nacional del partido Mario Delgado, para el proceso electoral 2021, esto estaría arrojando férreas confrontaciones y con ello, “una muy clara división”, división que sin lugar a dudas estaría impactando negativamente, afectando al partido MORENA en la elección vendiera del 6 de junio.

ESTE MOVIMIENTO interno contrario a MARIO DELGADO CARRILLO, es una numerosa fracción de militantes de éste instituto político de los municipios de Victoria, Tampico, Madero, Altamira, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Mante y Tula, los que escribieron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde advierten que, “de no ratificarse las candidaturas hasta ahora designadas”, crearán el movimiento “Morena Libre”.

INFORMÁNDOSELE al Presidente de México en la carta que, desafortunadamente “los principios fundamentales de la 4T”, CON EL PROCEDER DE MARIO DELGADO, fueron pisoteados por la dirigencia nacional de nuestro partido Morena, todo ello, por “LA VERGONZOSA VENTA DE CANDIDATURAS AL MEJOR POSTOR”, insistiéndose además que también “fueron pisoteados los derechos humanos” de los integrantes de MORENA, por lo que le patentizan su valiosa intervención a fin de que las cosas marchen bien y “se cumplan los principios elementales establecidos en los estatutos de nuestro partido” como lo dice en su primer párrafo la carta del grupo de militantes de Morena de 9 municipios de Tamaulipas, inconformes.

CITÁNDOSE que, los candidatos con los que, los integrantes de Morena están en desacuerdo, son ex priistas y ex panistas como: CARMEN LILIA CANTUROSAS de Nuevo Laredo que era del PAN y será la candidata de Morena a la Presidencia Municipal y de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, quien también, hasta hace unas semanas era del Partido Acción Nacional, pero se anunció que será el candidato a la alcaldía por MORENA, siendo su mamá la Presidenta Municipal del PAN.

LOS DENUNCIANTES Morenos, también están inconformes con la designación del Diputado Federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, Eduardo Gattás y OLGA SOSA RUÍZ, todos ellos estrechamente vinculados a los ex gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú, respectivamente, dejándose entrever que “estos son una verdaderas fichitas”, pero pomposamente, lograron incrustarse en las filas del partido MORENA. Y de no ratificarse la corrupción que existió en lo últimos días en este organismo político, se asegura “UN ROTUNDO FRACASO ELECTORAL”, no solo en Tamaulipas, sino en todo el país. Lo que podría conducir a Morena “PERDER LAS MAYORÍAS EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN” y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

APUNTÁNDOSE finalmente que el documento o la carta dirigida el Presidente López Obrador, está firmada por los Morenistas tamaulipecos, Miguel Ángel Posada Molina, Rawy Chiprut Lugo, Juan Manuel Salinas García y José Luis González Meza.

