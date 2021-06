LETRAS PROHIBIDAS

¿Morenos tras gubernatura…?

Clemente Zapata M.

Los virtuales ganadores

le darán vuelta a la hoja;

aunque alguno se sonroja

quieren ser gobernadores…

Que ‘falta mucho’ no digan,

está a vuelta de la esquina;

ya veremos quién domina

pues todos sueño abrigan…

Ya conocemos los resultados del proceso electoral de este seis de junio. El Programa de Resultados Electorales Preliminares nos dio “luz” al respecto.

El proceso electoral 2020-2021, muy probablemente entrará a la tradicional guerra poselectoral, ésa que se define en los tribunales, sobre todo en aquellas zonas donde se olió a “chapuza”.

Con un avance del Movimiento de Regeneración Nacional que no se puede negar, ni mucho menos regatear, lo que sigue es que dicho partido se reponga de la borrachera de triunfo.

Tras vivir y superar el canibalismo atroz así como conseguir importantes triunfos en Tamaulipas, el siguiente paso es la elección de candidato a gobernador cuyo proceso se perfila que inicie en septiembre de este año.

Los resultados de estas elecciones meten de lleno en esa carrera por la candidatura a la gubernatura a varios cuadros morenos que se alzaron con el triunfo.

Prácticamente la situación será así: los ganadores van a rendir protesta en sus encargos y casi a la par estarán viviendo la antesala de un proceso selectivo, la precampaña pues, para la gubernatura y esa realidad no se puede ocultar cerrando los ojos.

Se pudiera pensar, por los resultados y por los cuadros añejos, que los alcaldes de Matamoros y Madero, MARIO LÓPEZ y ADRIÁN OSEGUERA, serán los punteros para pelear por la candidatura de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, tras conseguir la reelección.

Polos opuestos, Matamoros y Ciudad Madero, indudablemente que van a polarizar las entrañas del partido guinda, que entrará con todo una vez que rindan protesta los ganadores.

Además, sume el triunfo de ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, como Diputado federal reelecto, pues también lo mete de lleno a la pelea, con un agregado especial: ERASMO es el “consentido” de MARIO DELGADO CARRILLO, dirigente nacional de Morena, quien le entregó mayoría simple para la Cámara de diputados, al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Pero estas elecciones y sus ganadores, claro está, lejos de poner “facilito” el proceso seleccionador lo complican. Visto de lejos y más de cerquita, los virtuales ganadores de al menos cuatro alcaldías podrían reclamar “derecho de piso” para competir por dicha candidatura.

Además, tampoco se pueden descartar a los ganadores de las diputaciones locales, que fueron 16, aunque de estrada estarían limitados en algo: el presupuesto y el roce con la población.

Cabe dejar en claro que aunque no son ganadores oficiales, pero sí virtuales, por ejemplo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, de amarrar el triunfo por la Alcaldía de Nuevo Laredo, puede reclamar su espacio para competir y no puede decir que no se le antoja, pues forma parte de un clan que tiene la mira puesta en la silla grande desde hace mucho tiempo.

De la misma manera, CARLOS PEÑA ORTIZ, conocido como “Makito”, quien es el virtual ganador de la Alcaldía de Reynosa, no podrá decir que no le interesa la gubernatura, tomando en cuenta al clan al que pertenece.

En la misma situación y por el curso natural de la vida política/electoral, LALO GATTÁS, virtual ganador por Victoria, y ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, tienen un boleto asegurado al menos para participar.

En resumen y de botepronto, la vida interna de Morena en la entidad llama la atención desde ya, de cara al 2022, y negarlo es un desperdicio de tiempo.

Por lo pronto y basándonos sólo en los resultados electorales de Morena, éste es el primer análisis mencionando sólo a quienes jugaron y ganaron.

Falta ver a otras figuras que, aunque no fueron candidatos sí operaron por debajo del agua como por ejemplo, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ… Inicia ya el hándicap por la candidatura a la “grande”: ¿quién llegara…? Pendientes…

~~ABRIÓ UAT PRÁCTICAS PRESENCIALES.- Estudiantes de diferentes programas educativos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), cuyo rector es JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, regresaron a las instalaciones universitarias para realizar, en la modalidad presencial, sus actividades de prácticas de campo y en laboratorios… Con la apertura del Verano Práctico Presencial, como un plan piloto instrumentado por la UAT para preparar el próximo retorno gradual a las aulas, algunas de las dependencias académicas ofertaron este programa con base en las asignaturas de su plan de estudios… Al iniciar este período de Verano 2021-2, que comprende del siete de junio al 22 de julio, se puso en marcha también la modalidad de clases en línea por la plataforma virtual de la Universidad, que ofrece al alumnado la oportunidad de cursar materias que no han sido aprobadas… En el caso de la modalidad presencial, los estudiantes regresaron a las instalaciones de la UAT en diferentes sedes académicas que ofertaron materias con un alto porcentaje de actividades prácticas en laboratorio o campo, y que, por la emergencia sanitaria, no pudieron realizarse en los períodos 2020-1, 2020-3 y 2021-1 del calendario escolar universitario… Cabe destacar que el Verano Práctico Presencial busca brindar a estudiantes y recién egresados la oportunidad de complementar su formación, además de adquirir las habilidades y destrezas prácticas necesarias para su desarrollo académico y profesional.

~~NUEVO LAREDO SE ALISTA PARA ANIVERSARIO.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, detalló que del ocho al 19 de junio, se realizarán diversos eventos deportivos, culturales y educativos; para celebrar el 173 aniversario de Fundación de Nuevo Laredo… En la conferencia de prensa del “Lunes de Informe”, informó que se cuenta con la agenda de actividades e invitó a la comunidad a participar en cada una de ellas. El alcalde SANMIGUEL destacó que cada uno de los eventos se realizará bajo los lineamientos de la nueva normalidad para seguridad y bienestar de los asistentes. Este martes ocho de junio se realizará la exposición virtual ‘Nuevo Laredo ayer y hoy’. Del miércoles nueve al 18 de junio, se realizará la semana deportiva ‘Profesor Rafael Elizondo’, el viernes once de junio a las ocho de la noche se otorgará el ‘Premio Municipal del Deporte’ a los atletas destacados, esto en el teatro Adolfo López Mateos, entre otras actividades.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Muy mal la está pasando quien hasta el día de ayer fuera el Candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Altamira, luego que le pasara una aplanadora encima… Cuentan que cuentan que CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA sigue sin poder creer ni aceptar la derrota, pues hasta antes del cierre de la presente colaboración bombardeaba desde sus redes sociales mensajes que evidenciaban que no reconocía la realidad de que fue superado por más de cuatro mil votos por ARMANDO MARTÍNEZ, candidato de la coalición Morena-PT… También cuentan que el más enojado fue JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS, pues su esposa, la Alcaldesa con licencia, ALMA LAURA AMPARÁN, perdió la Diputación local 18 ante una persona que no era muy conocida… Peeerooo… dicen que los abusos y los excesos se pagan, de manera que sólo queda limpiar cualquier cochambre para no ser los perseguidos del mañana… ¡Que Gacho tacho!

Gracias… Nos leemos hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com