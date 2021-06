EL FRANCOTIRADOR

MOVIMIENTO CIUDADANO TIENE SU DESTAPE

Por Óscar Jiménez

Siguen los destapes en Tamaulipas. La política se abre camino.

Ahora le tocó el turno a Movimiento Ciudadano, digo, a juzgar por la imagen que anda circulando en redes sociales.

De acuerdo a esta imagen, el Partido Movimiento Ciudadano de Dante Delgado Rannauro y que en Tamaulipas capitanea Gustavo Cárdenas Gutiérrez ya tiene candidato a gobernador.

Y es un victorense expriísta…se trata de Arturo Diez Gutiérrez, ex alcalde de Ciudad Victoria, geñista de todo corazón y es el segundo peor presidente municipal que ha tenido la capital de Tamaulipas.

Hay que decir que durante algunos años Arturo Diez Gutiérrez fue considerado el peor alcalde de la historia del municipio de Victoria.

Pero llegó Xicoténcatl González Uresti con sus bailes exóticos y su enorme vocación para las parrandas y a no hacer nada y desbancó a Arturo Diez, quien pasó a ser el segundo peor ex alcalde victorense.

La fotografía que ya recorre las redes sociales es de un libro, que tiene una dedicatoria del líder nacional de Movimiento Ciudadano.

La dedicatoria escrita a puño y letra, dice así:

“Para el futuro gobernador de Tamaulipas Arturo Diez Gutiérrez, con la seguridad de su éxito electoral en 2022 como candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado”.

Firma Dante Delgado con fecha del 25 de junio de 2021.

Hasta ahí la dedicatoria que pone a circular el nombre de Arturo Diez Gutiérrez en el ambiente político tamaulipeco.

¿De concretarse la dedicatoria para Arturo Diez, este podría ser una carta electoral fuerte de Movimiento Ciudadano?

De entrada, su pasado político dice que no. Ya que como alcalde no salió con buenos resultados, pero seguramente Movimiento Ciudadano le apostará a las redes amistosas que tanto la familia de este ex presidente municipal y la familia de su esposa tienen.

¿Eso sería suficiente? claro que no, pero daría un poco de pelea, además que pretendería, suponemos, encender la chispa de lo que queda aún del geñismo.

Por lo pronto ya tenemos otro aparente destape, y digo que es presunto hasta que no salga a la luz pública el propio Arturo Diez Gutiérrez y lo diga. Aunque para efectos mediáticos ya tenemos otro destape

EL CISEN DEL FRANCO

…Reporta el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca que, “en apoyo a los más necesitados por carencia alimentaria, en Tamaulipas hemos beneficiado a más de 4,300 personas en los Comedores de Bienestar Comunitario con más de 804 mil 334 raciones de comida caliente”.

