Mueren personas de #Covid-19 pese a la inmunización completa

Por Diana Alvarado

El secretario del Ayuntamiento de Altamira Cuauhtémoc Zaleta Alonso señaló que en el municipio aumentan los decesos por coronavirus, hay 312 registrados pese a que cuentan con el cuadro completo de inmunización.

Tras la reunión entre autoridades municipales y de salud que tiene como finalidad seguir reforzando las acciones preventivas contra el covid-19, el funcionario dijo que el factor principal de que en Altamira sigan los padecimientos es el relajamiento de la población.

Expresó enérgicamente “no debemos bajar los brazos ante el problema de salud que enfrentamos como municipio, estado o nación porque es un tema mundial, estamos en la fase roja que nos obliga a mantener los cuidados”.

“En Altamira actualmente hay 312 casos activos, es una situación que esta hasta cierto punto controlada, no se nos rebasa, no se rebasa la estadística hospitalaria hasta el momento, pero queremos seguir dando difusión a las actividades, que la ciudadanía siga concientizándose, la tercera ola se presentan números importantes, coincidentemente hay 312 defunciones”.

Aunque no, dijo, cifras de cuántas personas haya muerto en los últimos días por COVID, reconoció que a pesar de contar con las dos dosis de vacunación contra el SARS-COV2, en Altamira si hay casos “si, en este caso, precisamente por eso el exhorto a la ciudadanía es virus que aun cuando te encuentras todo el cuadro básico, si las defensas no se encuentran bien fortalecidas puede haber casos, es lo que comentaba la jurisdicción sanitaria no. 2, nos hemos relajado, fiestas, reuniones y la falta de uso de cubrebocas provocan más casos de la pandemia”.

DESCARTO REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN ALTAMIRA

Ante la pregunta expresa, sobre el posible regreso a clases en el municipio a pesar de encontrarse en semáforo epidemiológico rojo, Zaleta Alonso mencionó que “no se puede regresar a clases, nos encontramos en semáforo rojo, debemos de estar al pendiente de los decretos que se aplican cada 15 días, PC, Coepris, Jurisdicción Sanitaria no. 12. El relajamiento con fiestas y pocas medidas sanitarias, provoca más contagios.