Muestra “Moyo” capacidad y liderazgo a nivel nacional en caso de desafuero

NUEVO LAREDO, TAM.-Félix “Moyo” García ha mostrado un eficaz desempeño, brilla con luz propia y destaca sus aptitudes a nivel nacional en el caso del desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Así lo afirma Martha Isabel Alvarado, Subdirectora General de la reconocida página en internet “Reporteros en la red” y prestigiada periodista y columnista en el noreste del País.

En la entrega de su columna Libre Expresión, de este miércoles 26 de mayo, y con el título “Qué interesante”, la comunicadora detalla cómo el neolaredense “Moyo” García, con su responsabilidad de legislador y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas, ha resuelto dignamente y con firmeza frente al Gobierno Federal, una “bronca” del tamaño del desafuera del Ejecutivo estatal Cabeza de Vaca.

Es interesante, por decir lo menos, que un Juez de Distrito haya otorgado una Suspensión Provisional al gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, respecto a la supuesta orden de aprehensión girada por el Juez IVAN AARÓN ZEFERÍN HERNANDEZ, con base en el Penal del Altiplano.

Interesante, que el plazo fijado para la celebración de la audiencia incidental (en la que se resolvería si se otorga al gobernador tamaulipeco la Suspensión Definitiva), sea el 7 de junio.

En tanto que la fecha de la audiencia Constitucional, es el 22 de junio

Es decir, que el status jurídico del gobernador de Tamaulipas seguiría siendo el de un servidor público con fuero, por lo pronto, de aquí al lunes 7 de junio, en apego a la Suspensión Provisional que le fue concedida.

En ese tenor, de más está decir, que la situación legal del mandatario estatal, por cuanto hace al fuero de inmunidad procesal, se mantendría intacta, de aquí al desarrollo de las elecciones del domingo 6 de junio.

O sea, que el gobernador CDV ya podría presentarse a ‘chambear’ (con el Amparo en la bolsa), siempre y cuando sus abogados hayan aportado ya la garantía de 100 mil pesos en moneda nacional, fijada por el Juez.

Para efecto de decretar esta Suspensión Provisional a favor del gobernante tamaulipeco, el Juez Octavo de Distrito, FAUSTINO GUTIÉRREZ, se basó en el Resolutivo emitido el 14 de mayo pasado, por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, según lo asentó el juzgador en el Auto de Fecha 24 de mayo de 2021, dentro del expediente 669/2021.

En más de una ocasión lo hemos anotado aquí, que no se trata de defender la inocencia del gobernante tamaulipeco, pues esa es labor de sus abogados. Pero sí de pugnar por la defensa del Estado de Derecho.

Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés: “todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”.

Lo anterior viene al caso, para comentar el eficaz desempeño que ha mostrado el diputado local panista del distrito 03 con cabecera en Nuevo Laredo, FÉLIX GARCÍA AGUIAR, El Moyo.

Como es sabido, García Aguiar fue quien subió a la tribuna del Congreso Local, a defender el Punto de Acuerdo que a la postre dio pie a la presentación de una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, por parte del Congreso de Tamaulipas, en relación con la supuesta orden de aprehensión dictada contra el mandatario estatal.

Controversia que haría las veces de un Amparo ‘señuelo’, enfocada a buscar la confirmación o negativa, de la multicitada orden de aprehensión.

Aunado a ello, a García Aguiar le tocó ‘salir’ a medios capitalinos, para responder preguntas de figuras ‘estelares’ en torno la citada Controversia, encomienda de la que pudo salir airoso.

Lo que son las cosas. Una ‘bronca’ como la del desafuero del gobernador de Tamaulipas, le ha permitido a Félix “El Moyo” García, mostrar aptitudes en la ‘cancha’ nacional, y demostrar que no es un diputado “del montón”. Bien dicen los chinos, que “las crisis son oportunidades”.

Según se sabe, García Aguiar fue considerado en un momento dado, el ‘delfín’ de ENRIQUE RIVAS para la sucesión en la presidencia municipal de Nuevo Laredo.

Pero es hasta ahora, que “El Moyo” ha brillado con luz propia.

En Reynosa, la candidata a diputada federal del distrito 09 por el Partido Movimiento Ciudadano, DANIELA RAMOS ESPARZA, decidió declinar a su proyecto político, y sumarse al de GERARDO PEÑA FLORES, su adversario del PAN, hasta hace algunas horas.

Ya son varias sumas las que ha concitado Peña Flores para la causa albiazul, entre otras, la de los ex morenistas RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ y ULISES MARTÍNEZ TREJO.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Reynosa, JUAN CARLOS ZERTUCHE, por cierto, uno de los mejores cuadros que trae ese Instituto Político en la presente contienda, presentó a ILSE MEZA GARCÍA como la candidata que suple a DANIELA RAMOS en el distrito 09, aunque será esta última la que aparecerá en la boleta.

Ojalá el “Movimiento Naranja” diera más apoyo a sus candidatos de Tamaulipas, y que su ‘regenteador’ en la entidad, GUSTAVO CÁRDENAS, no fuera tan “marro” con ellos, para que no emigren a otras franquicias. No hace mucho, comentó el propio JUAN CARLOS ZERTUCHE: “Makito reparte en un crucero, las gorras que yo traigo para toda la campaña”.

