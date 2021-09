Mujer queda inválida tras choque; a 6 años acusan a la FGJE de no castigar al culpable

*Matrimonio de la tercera edad realiza protesta afuera de la dependencia estatal. Colocan tendedero de documentos que a lo largo de seis años les han dado sin que les resuelvan nada hasta el momento

María de Jesús Cortez

Hartos de que han pasado seis años y la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tamaulipas no ha aplicado la ley para que haya justicia en el caso de una mujer a la que le causaron lesiones que la dejaron en silla de ruedas luego de que el microbús en el que viajaba como pasajera chocó contra un particular, el esposo de la víctima y la misma víctima realizaron una protesta afuera de la FGJE en esta ciudad y amagaron con no moverse de allí hasta que les resuelvan de manera favorable en su caso.

Fue a eso de las 8:30 horas que el matrimonio, ambos de la tercera edad, llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tamaulipas. Fue Florentino Alvarado Hernández quien tras colocar a su esposa Angelina Cruz Ramírez afuera de las oficinas, comenzó a colocar pancartas en la reja de la dependencia.

Allí, al ser abordados por los medios de comunicación, fue Florentino quien expuso que su esposa resultó lesionada en un choque ocurrido el 3 de septiembre de 2015.

Ella y dos nietos viajaban en el microbús de la ruta Niños Héroes cuando en las calles Colegio Militar y Lázaro Cárdenas chocaron contra una camioneta particular, al parecer guiada por una mujer.

Refiere don Florentino que su esposa Angelina resultó con lesiones severas que la dejaron postrada a una silla de ruedas. Además, sufre de lagunas mentales por un golpe en la cabeza, entre otras lesiones.

El hombre señala que tras ese choque inició el viacrucis de ambos pues primero aparecía como responsable el conductor del microbús pero luego le dijeron que el responsable era el conductor de la camioneta y que no sabían nada de él o ella.

«Acudió Tránsito, la grúa Aries, la Cruz Roja, la aseguradora Banorte y se tomaron fotos donde aparecía el micro con la camioneta. Ella venía adentro del transporte con mis nietos. Ella quedó lastimada de la cadera, brazo y cabeza. Me dieron un pase en la Médica Salve donde la atendieron y le mandaron hacer un estudio donde revela que tiene problemas en un nervios y por eso una pierna ya no reacciona y si la operan queda igual por lo que el doctor me dijo que lo mejor es que la indemnicen», explicó.

Agrega el quejoso que nadie se hace responsable pues según las autoridades la camioneta huyó lo que dijo que es mentira pues señala que le tomaron foto y allí salen ambas unidades. «dicen que era una mujer».

Señala el entrevistado que la camioneta fue arrastrada por la grúa Aries pero que la aseguradora aún cuando toma fotos para hacer su reporte no quiere mostrarlas.

«Sí saben quién es la responsable pero mi caso no ha avanzado. Fui a ver al Gobernador el 9 de marzo y me prometió justicia, me prometió medicamento y no ha dado nada», aseveró.

Cuenta el entrevistado que luego le dijeron que el proceso se iba a hacer mediante juicio oral pero refiere que lo mandaron con un licenciado José Moreno Villalobos quien le dijo que no han encontrado la camioneta.

«Ahora me dice el licenciado Moreno que yo le tengo que pagar a la aseguradora Banorte los días que mi señora estuvo hospitalizada en el Médica Salve, que yo tengo que pagar pero cómo les voy a pagar yo si cuando uno se sube al transporte y paga le dan a uno un boleto que es el seguro de viajero entonces deben hacerlo valer. Deben también responder el chofer junto con la aseguradora», recalcó don Florentino.

En este caso, señala el informante que en este caso no hay ninguna persona detenida ni vehículo asegurado, que el microbús lo pasaron a otra línea y el chofer sigue trabajando y la camioneta se la llevó grúa Aries, ya compraron otro micro nuevo que anda trabajando.

Hizo ver que el Gobernador le prometió ayuda pero recalca que de qué le sirve que le hayan mandado tantos papeles de Gobierno del Estado si no hay ayuda, «nadie ha actuado y yo quiero justicia».

Don Florentino comentó que hay varios responsables en este caso, abogados de la FGJE que no han atendido su caso. Además señala el afectado que abogados que ha contratado sólo le han sacado dinero, sumas de 8 mil, 4 mil y 2 mil pesos y nadie hace nada.

«Ando peleando y peleando y nada. Una licenciada me pidió dos mil pesos y no hizo nada otro me pidió 4 mil pesos y nunca se paró en la FGJE», enfatizó.

El entrevistado dijo que él lo único que quiere es justicia para su esposa pues ya no puede caminar y él no puede trabajar pues debe hacerse cargo de ella quien ya no puede valerse por sí misma.

«Responsabilizo a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tamaulipas de lo que está pasando. La licenciada Alma Julissa tiene poco de haber llegado a la Fiscalía y ella resolvió y me dijo que la camioneta era culpable pero nadie de los demás me dijo, otros me decían que se tenía que morir mi esposa para hacer justicia», aseveró.

Dijo que no es posible que se tenga que morir la persona para que las autoridades actúen. Advirtió que no se van a retirar hasta que alguna autoridad de la Fiscalía se presente con él y le resuelvan pues no es posible que encima de que son afectados tenga él que pagar al hospital, según comenta que le dice la aseguradora Banorte.