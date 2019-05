AMLO 45.1% de aprobación abril 2019

*Comenzando por la percepción de mejora en el combate a la corrupción, los encuestados de los estados de Zacatecas, Chiapas, Nayarit, Campeche y Durango, son los que mejor calificación otorgan a este rubro.

Redacción / Agencias

A partir de una encuesta aplicada a través de redes sociales del 27 al 29 de abril, te compartimos los resultados de la evaluación de la percepción sobre el desempeño del gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, así como el de su gabinete. Si quieres descargar el informe completo, puedes acceder al siguiente enlace.

Comenzando por la percepción de mejora en el combate a la corrupción, los encuestados de los estados de Zacatecas, Chiapas, Nayarit, Campeche y Durango, son los que mejor calificación otorgan a este rubro, sin embargo, cabe señalar que todos se encuentran por debajo del 40%, por lo que ni siquiera 4 de cada 10 personas en estos estados creen que haya mejorado el combate a la corrupción.

La percepción de mejora de la economía sufre los mismos síntomas, pues observando los valores que los encuestados de los estados de Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, Chihuahua y Baja California, estados en donde más personas creen que sí ha mejorado, el valor más alto no llega ni al 35%.

En términos de seguridad, la situación se agrava más, pues los encuestados de Oaxaca, Campeche, Chiapas, Yucatán y Nuevo León son en donde más se expresa que han mejorado las condiciones de seguridad, sin embargo, el valor más alto no llega ni al 25%, o sea, menos de 3 de cada 10 personas considera que hayan mejorado estas condiciones.

En relación al tema de seguridad, en donde encontramos más encuestados que mencionan sentirse seguros de vivir en México, son los de Nayarit, Yucatán, Tamaulipas, Baja California Sur y Durango, presentando porcentajes del 44 % al 33 %, respectivamente.

Con respecto a la evaluación de percepción de aprobación del gabinete del gobierno federal, el orden coincide (en su mayoría) con los resultados de la encuesta de marzo, pues la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ubica como la mejor evaluada (2do lugar en marzo), Marcelo Ebrard (Secretaría de Relaciones Exteriores) en segundo (1ro en marzo), y en tercer lugar a Norma Rocío Nahle (Secretaría de Energía). Sin embargo, la calificación promedio de los secretarios descendió 6 puntos porcentuales con respecto a la última medición.

Con respecto a las principales necesidades a resolver, a nivel nacional, los encuestados ubican en primer lugar la de “mayor seguridad”, seguida del “combate a la corrupción” y “generar más empleo”. Seguido de las necesidades, se preguntó sobre el sector de la población que se considera como el más urgente a atender, resultando prioritario las “personas en pobreza extrema”, seguido de los “desempleados” y los “trabajadores”.

Abordando el tema de las conferencias “mañaneras”, se obtuvieron respuestas de dos clases de encuestados, aquello que ven con frecuencia las mañaneras y aquellos quienes no las ven con frecuencia. Generalmente, las personas que ven con frecuencia las conferencias “mañaneras”, cuentan con perspectivas positivas al respecto, pues la mayoría considera que son buenas y que son buen ejercicio, en comparación con aquellos que no las ven con frecuencia. El único punto en el que coinciden aquellos que las ven con frecuencia y los que no, es en que consideran como punto negativo, que el presidente de respuestas evasivas en las conferencias, sin embargo, aquellos que las ven con frecuencias, hacen hincapié que no les agrada que estas conferencias se utilicen para atacar al presidente.

Con respecto a la evaluación en la percepción de aprobación, el presidente desciende poco más de 10 puntos porcentuales a nivel nacional con respecto a nuestra última medición, siendo mejor evaluado en los estados de Campeche, Guerrero, Chiapas, Nayarit y Chihuahua, siendo solamente uno de estos 5 gobernado por un integrante del mismo partido del presidente. En caso contrario, los estados en donde menor calificación se le otorga al presidente, son los de Morelos, CDMX, Aguascalientes, Puebla y Querétaro.

Finalmente, la preferencia de los partidos políticos a nivel nacional, es rebasada por la negativa generalizada a los partidos políticos, dejando en segundo lugar a Morena, seguido del PAN. Irónicamente, cuando se pregunta sobre los peores partidos políticos, Morena queda en segundo lugar, siendo superado solamente por el PRI.