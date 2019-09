AMLO da reversa a intensión del Senado por desaparecer poderes en Tamaulipas y Guanajuato

MÉXICO.- La desaparición de Poderes no debe utilizarse como venganza política, es mejor recurrir al diálogo, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esto se refirió a sendas solicitudes de los partidos Morena y Acción Nacional (PAN) para desaparecer los poderes en Tamaulipas y Guanajuato, y Veracruz.

Durante su conferencia mañanera, López Obrador propuso “que se dialogue, que no se utilicen procedimientos que deben aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia”.

Además, resaltó que con eso no se llega a nada y solo se producen enfrentamientos. “Como recomendación nada más, que se dialogue, que no se usen procedimientos que deben realizarse sin tintes políticos para hacer justicia.

“Yo padecí el desafuero. Me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento, establecido en la ley, pero promovido o impulsado por venganza, para descalificar a adversarios, además no sólo se afecta la imagen de los legisladores sino también a las instituciones”, dijo en conferencia de prensa.