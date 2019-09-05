COMUNICADO OFICIAL

SE INFORMA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA QUE, DE ACUERDO CON EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, SE ESPERA QUE LA TORMENTA TROPICAL “FERNAND” TENGA SU MAYOR IMPACTO EN LA ZONA CENTRO Y NORTE DEL ESTADO.
POR LO QUE A PARTIR DE LAS 13 HORAS DE ESTE MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE Y HASTA EL DIA DE MAÑANA JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE, QUEDAN SUSPENDIDAS DE MANERA PRECAUTORIA LAS CLASES Y LABORES EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UAT UBICADAS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
CIUDAD VICTORIA, SOTO LA MARINA, JIMÉNEZ, SAN FERNANDO, MATAMOROS, VALLE HERMOSO, REYNOSA, RIO BRAVO, NUEVO LAREDO Y CAMARGO.
LO ANTERIOR PARA TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES, REANUDÁNDOSE LAS ACTIVIDADES EN HORARIO NORMAL A PARTIR DE ESTE VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE.
ATENTAMENTE
“VERDAD, BELLEZA PROBIDAD”
ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ
RECTOR
Cd. Victoria, Tam., 4 de septiembre de 2019.