Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano llama a cuentas a Gustavo Cárdenas.

*Fue en la tercera Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, donde se tocó el tema de la agresión en el municipio de Rio Bravo, Tamaulipas del alcalde Octavio Rivero del municipio Milpa Alta, del Estado de México.

Por ESTEBAN Castro TORRES / especial para www.noticiasdetampico.mx.

CDMX.- Juan Manuel Del Rio Virgen quien presidio el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, pidió a los miembros de la Comisión de Justicia Interpartidaria llamar a cuentas a la delegada de MC, Nereyda Balboa Gómez, y al Dirigente Estatal Gustavo Cárdenas Gutiérrez para que se rinda el informe correspondiente de la agresión que sufrió en el Municipio de Rio Bravo, Tamaulipas, el alcalde Octavio Rivero del municipio Milpa Alta, del Estado de México.

“No podemos permitir que nadie se asuma dueño de ningún pedazo de Movimiento Ciudadano, tenemos que abrirnos a la sociedad, no solamente agredieron al alcalde, antes me lo habían hecho a mi como presidente del Consejo Nacional, se me hace cobarde, absurdo”, comento Juan Manuel Del Rio Virgen Presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano.

Luego explico que no se ha respondido a las agresiones de los grupos de choque de los seguidores de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, porque somos dirigentes nacionales, pero ustedes comprenderán que nosotros que tenemos que poner el ejemplo pero nosotros aguantamos, la vejación, los insultos, el atropello, pero si hay una justicia Interpartidaria pido respetuosamente que se sancione conforme a los estatutos y se sancione a esta persona y se llame a cuentas al nuestra dirigencia estatal.

Luego Del Rio Virgen comento, que independientemente de la sanción que corresponda a nuestros estatutos, nosotros – Juan Manuel Del Rio Virgen y el alcalde Octavio Rivero, actuaremos penalmente en contra de las personas que nos agredieron en el municipio de Rio Bravo, Tamaulipas.

En la Tercera Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, que se realizó en el WTC de la Ciudad de México, se eligió a Clemente Castañeda como nuevo Coordinador Nacional de este instituto político, sucediendo al senador Dante Delgado.

La nueva comisión operativa nacional, de la que forma parte el senador Castañeda, también vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, está conformada por Vania Ávila García, Perla Yadira Escalante, Verónica Delgadillo, Ana Rodríguez Chávez, Rodrigo Samperio Chaparro, Alfonso Vidales Vargas y Royfid Torres.