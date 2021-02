Contribuye UAT en difundir medidas para prevenir Covid-19 en infantes

Tampico, Tamaulipas.- A través del proyecto “Pregúntale al Especialista”, la Facultad de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) difunde en redes sociales un video que contribuye en brindar información confiable acerca de la Covid-19 en el paciente pediátrico, y otorgar respuestas a las peguntas más frecuentes en torno a la afección del virus en infantes.

La publicación forma parte de una serie que genera y difunde contenido multimedia en temas de salud con la participación de especialistas médicos, y entre sus objetivos busca apoyar medidas que contrarresten los “bulos” o fake news en Internet.

En esta ocasión, participa la Dra. Ernestina Fernández Gómez pediatra y docente de la UAT quien responde las principales dudas respecto al contagio, pruebas, sintomatología y tratamiento de la Covid-19 en niños y niñas.

Al respecto mencionó que los niños pueden enfermarse a causa de Covid-19, ser infectados y propagar el virus que lo causa “de ahí la importancia que todos debamos cuidarnos para evitar la diseminación de este virus y tratar de contener la pandemia” comentó.

Explicó que al igual que en los adultos, la prueba ideal de detección de este virus es la PCR, la cual es realizada a través de un hisopo en nariz y faringe que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo.

Dijo que los síntomas que se presentan más habitualmente son similares a los de un cuadro respiratorio, como: fiebre, congestión nasal, náuseas, vómito, irritabilidad, falta de apetito, fatiga, tos, dolor en garganta, cabeza y músculos.

No obstante dijo que es necesario tomar en cuenta que podrían ser portadores asintomáticos y estar cursando con la enfermedad, lo cual no lo exenta de ser transmisor del virus.

La Dra. Ernestina Fernández expuso que sí existen factores de riesgo para que los niños puedan desarrollar una enfermedad de Covid-19, “principalmente aquellos pacientes inmunocomprometidos, que presenten cardiopatías, que estén en tratamiento para algún tipo de cáncer, que tengan asma, obesidad, desnutrición, enfermedades crónicas”, mencionó.

Agregó que el tratamiento es exclusivo sintomático y el medicamento más utilizado es el paracetamol pues no existe un cuadro de farmacológico especifico, así como tampoco lo hay en adultos.

Y respecto a las recomendaciones del uso de cubre bocas y caretas, expresó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo recomienda en menores de 5 años dada su incapacidad de utilizar adecuadamente una mascarilla con asistencia mínima.

“Definitivamente la prevención es al no ir a lugares concurridos, la sana distancia, el uso del gel y lavado de manos, pero sobretodo no pensar que no podemos contagiarnos. Sigamos cuidándonos y quedémonos en casa para proteger a toda la comunidad”, concluyó.

