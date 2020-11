Exponen testimonios de vida en la lucha contra el cáncer.

*La Mtra. Olga Amparo Dávila relata su experiencia en el evento organizado por la UAT a través de la UAM-Reynosa Rodhe

Cd. Victoria, Tam.- “El cáncer es curable cuando se detecta a tiempo y se toman acciones inmediatas, como en mi caso. Es disciplina, pues se inicia una batalla a largo plazo donde hay que salir victorioso”.

Así lo describe Olga Amparo Dávila Espinoza, al exponer su testimonio de vida contra el cáncer, que compartió a docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La expositora, quien es socia y fundadora de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Tamaulipas A. C., (AMPROTAC), participó como invitada en el foro que organizó recientemente la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe de la UAT, para contribuir en la lucha contra el cáncer de mama.

“Hace más de dos décadas mi cuerpo presentó manifestaciones anormales, y el tema de: Tócate, explórate para que no te toque… me tocó. Mi seno derecho tenía una alteración, que resultó ser un absceso focalizado in situ con metástasis”, refiere Olga Adela.

Reynosense, con Maestría en Ciencias Sociales, la profesionista comentó que la reacción personal y familiar ante estos resultados fue de alarma.

“Yo tenía cáncer ¿cómo enfrentarlo? Cuando mi vida se desarrollaba plena y normalmente, y me hice la pregunta, porqué a mí”.

Mencionó que como respuesta inmediata acudió al Médico y se sometió a los exámenes de Biopsia y Patología. Posteriormente, buscó al Médico especialista en Oncología, quien le explicó su realidad con el Cáncer.

“Era necesario realizar una Mastectomía Radical (extirpación total del seno). Mi reacción fue de asombro y temor, más sin embargo consideré que lo más importante era vivir, que los 450 gramos de masa corporal de mi seno, pasaban a segundo término y opté por la extirpación indicada”, explicó.

Señaló que tras la cirugía, por espacio de diez años, mes por mes, año con año, acudió a sus tratamientos y citas médicas puntualmente.

“El respaldo familiar, los amigos, pero sobre todo el desarrollo espiritual es base, y tener Fe en Dios, me da la seguridad de cómo enfrentar la enfermedad”, indicó.

“Y recuerdo la última consulta con el Oncólogo, quien me dijo: estás curada. Que importante es estar tranquilo”, agregó.

Al finalizar, subrayó la importancia de las campañas de concientización, como es la de: Octubre Rosa, tócate para que no te toque, tras invitar al público a informarse y pensar que la enfermedad existe en cualquier edad y te puede tocar.

“Finalmente es mi testimonio de Vida, de una experiencia donde mi salud fue más importante que mi estética. Doy gracias a Dios por la fortaleza que me dio y les digo, si te toca atiéndete y saldrás victoriosa (o), gracias por escucharme, cuídense mucho”, concluyó.

La Maestra Olga Amparo Dávila Espinoza, compartió el tema con el especialista en Oncología, Dr. Marco Corona; y la Dra. Elisa García, de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, ante la presencia del Director de la UAM-Reynosa-Rodhe, el Dr. Manuel Zúñiga Alanís y la Mtra. María de Lourdes Castillo Carrillo, Secretaria Administrativa; así como la Lic. María Esther Camargo Félix, presidenta de la AMPROTAC de Reynosa.