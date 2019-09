Gobierno de la CDMX ha fallado a transportistas, anuncian marcha

* Si los conflictos de la ciudad no son públicos, si no están en el debate, contrario a lo que piensan los funcionarios, no sólo existen, sino que se incrementan día con día y se convierten en auténticos problemas difíciles de solucionar, afirman los concesionarios del transporte colectivo

Se equivoca el gobierno de la Ciudad de México al creer que si un conflicto no es público y no está en los medios, no existe; pero por el contrario, no sólo se agrava, sino también la solución, afirmó Nicolás Vázquez Figueroa, vocero de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), horas antes de la marcha que realizarán mañana desde cuatro diferentes puntos de la capital del país.

Los operadores políticos de la Secretaría de Movilidad llamaron a los dirigentes del FAT el viernes pasado con la intención de inhibir la movilización, pero quienes los convocaron ni son quienes toman decisiones como tampoco proponen salidas viables con acuerdos firmados, de acuerdo con Vázquez Figueroa.

El transportista y sus compañeros Francisco Carrasco, José Luis Tenorio y Armando Alejo, entre otros de los dirigentes, advirtieron que si los conflictos de la ciudad no son públicos, si no están en el debate, contrario a lo que piensan los funcionarios, no sólo existen, sino que se incrementan día con día y se convierten en auténticos problemas difíciles de solucionar.

Recordaron, incluso, que la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, les falló porque el pasado 30 de mayo les prometió darles certeza jurídica con las concesiones y es hora que ni los volvió a llamar para arreglar el asunto, ni mucho menos se arregló el problema que enfrentan los transportistas.

En el caso de la tarifa, dieron a conocer, es un problema que está llevando a la quiebra a muchas empresas e, incluso, a los llamados hombre-camión, y llegará un momento en que la solución sea peor para la ciudad, que deberá utilizar mayores recursos de los ciudadanos para ofrecer subsidios o para los habitantes, quienes deberán pagar mayores incrementos de un solo golpe.

“Ellos vienen seis años y se van, pero dejan la problemática para la ciudad”, expresó Vázquez Figueroa, quien expresó que es necesario que los ciudadanos sepan que si quieren un transporte eficiente y cómodo, tiene un costo, como todo en la vida.

Por lo que los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas saldrán mañana en punto de las 7:00 horas en una marcha rumbo al Zócalo, para manifestar sus demandas, desde cuatro distintos puntos de la Ciudad de México:

1.- El Metro Puebla, en la intersección de Viaducto Río de la Piedad y Av. 8.

2.- El Metro La Raza, sobre Insurgentes.

3.- El Metro General Anaya sobre Tlalpan

4.- Avenida Constituyentes frente al Hospital ABC.

Las principales demandas de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) son un incremento de al menos dos pesos a la actual tarifa, que cada concesionario defina si acepta o no la colocación de barras contadoras en sus unidades, no ser integrados a la tarjeta de prepago cuyos recursos maneje el gobierno de la Ciudad, así como que no sea obligatoria la compra de nuevas unidades mediante arrendamiento, entre otras.