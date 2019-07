Imparte UAT conferencias de comunicación y liderazgo directivo

*En el Campus Victoria y a las sedes de videoconferencia en el estado.

Cd. Victoria, Tam.- Con la finalidad de ofrecer a sus estudiantes herramientas que les permitan mejorar en el plano académico y personal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó las conferencias “Comunicación Asertiva” y “Habilidades de Liderazgo Directivo”, impartidas por la Psicóloga Educativa y especialista en Desarrollo Humano, Esther Crisóstomo Cortés.

Luego de agradecer la invitación de la UAT para interactuar con la comunidad universitaria, la ponente se adentró en conceptos como liderazgo y comunicación, y aseveró que para desarrollarlos de la mejor forma, es necesario contar con ciertas destrezas y habilidades que se deben ir cultivando.

Dijo que en el caso del liderazgo, además de tener habilidades, como carisma y otras características de tipo social, es necesario contar con valores como el humanismo y la empatía, argumentando que un jefe en potencia, es aquel que motiva el trabajo en equipo y la superación de sus subalternos.

“Hay perfiles que pueden tener muchas características sociales, todo mundo los conoce, con todos se llevan bien, pero a la hora de trabajar no tienen estructura, no tiene orden, no tiene disciplina, se le va todo de las manos, y entonces, empezamos a ver fallas”.

“Y de ahí surge la pregunta ¿cómo podemos tener un liderazgo equilibrado, entre lo intelectual y lo personal, cómo podemos ser más productivos? Y la buena noticia es que no todos nacen siendo líderes, por lo que, es posible adquirir las habilidades necesarias para serlo, es decir, todos tenemos un líder en potencia”, concluyó.

Cabe destacar que la presentación de la expositora fue organizada por la Secretaría Académica de la UAT, como parte de los programas orientados a la formación extracurricular de los estudiantes.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Excelencia del Campus Victoria y por videoconferencia a todas las sedes de la Universidad en el estado.