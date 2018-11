Impulsan jóvenes de la UAT proyecto “Economía de la basura”

* Enseñan a niños y jóvenes prácticas sencillas para el cuidado del medio ambiente.

Cd. Victoria, Tam.- Estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (UAT) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollan el proyecto “Economía de la Basura”, con la finalidad de promover la cultura del cuidado del medioambiente entre la población infantil.

Al respecto las estudiantes de la Licenciatura de Economía y Desarrollo Sustentable, Rubí Zúñiga Chávez y Ariadna Escobedo Rodríguez, señalaron que a través del proyecto les enseñan a los niños técnicas para generar la menor cantidad de basura posible y así ayudar al cuidado de los recursos naturales.

Destacaron que uno de los propósitos es darle un mejor destino a los desechos que generamos en los hogares.

“Que ellos pueden generar nuevas cosas con lo que se considera que ya no tiene uso, la finalidad es de que ellos mismos en sus casas puedan reducir el impacto que causa la basura en el medioambiente y poder generar nuevas ideas”.

Citan como ejemplo el proyecto que se ha lanzado para eliminar el uso de bolsas de plástico en los supermercados y los popotes, lo que implica una labor de concientización muy importante.

“Se propone que como individuos, decidamos qué residuos generamos, por ejemplo ir a la tienda y decir no me des bolsa, me lo llevo en la mano y no pasa nada; la fruta no ocupa un empaque, mi bebida no ocupa un popote, por eso es economía de la basura, al generar la menor cantidad de desechos posible”, indicó.

“Entonces les damos nuevas soluciones o ideas a los niños, que pueden hacer con su basura, como es la composta, que la basura se separe de acuerdo a la clasificación que recomiendan las autoridades de salud.

Para concluir señalan la importancia de tomar medidas que como sociedad se pueden hacer desde la casa y que es necesario insistir en niños y jóvenes para evitar daños al medio ambiente, como es el en tema del agua, enseñándolos a depositar la basura electrónica en sitios adecuados para evitar la contaminación de mantos acuíferos.