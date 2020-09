Manuel Espino destapa al Dr. Mireles como aspirarante a gobernador de Michoacán

*El Líder nacional de Ruta Cinco, propuso al mejor hombre para gobernar la entidad purépecha.

Por: Gerardo Meza

Morelia Michoacán.– El líder nacional del Movimiento Ruta Cinco, Manuel de Jesús Espino Barrientos, lanzó una convocatoria a toda la comunidad michoacana a no votar en este proceso electoral del 2021, por los partidos políticos, sino por el candidato y en esta ocasión exhortó a que lo hicieran por el ex líder de las autodefensas el Doctor José Manuel Mireles Valverde, quien es el más viable aspirarante a la candidatura al gobierno de este estado purépecha.

Así lo expresó el líder nacional del Movimiento Ruta 5, en el marco del tercer aniversario de la «Fundación Mireles», dónde estuvieron presentes como invitados de honor, el líder nacional de la Fundación Ruta 5, Manuel de Jesús Espino Barrientos, el Doctor José Manuel Mireles Valverde, el Secretario general de Ruta Cinco, Dr. Francisco Chavira Martínez, así como representantes de 23 estados del país y representantes de 70 municipios michoacanos de la fundación del Dr. Mireles.

“Queremos a un hombre con esa capacidad de trabajo, con ese nivel de compromiso social, queremos para Michoacán, un hombre valiente que no se arredre frente la adversidad, necesitamos un gobernador sensible, humano, solidario frente al dolor y necesidades humanas que las hay muchas por los rincones de Michoacán…” precisó Espino Barrientos.

En esta visita el Presidente de la Fundación Ruta Cinco, a esta capital, subrayó una estrategia emergente a la que denominó ‘conspiración ciudadana’, a la que mencionó que son varios quienes andan buscando las candidaturas para la gubernatura, para diputaciones federales y locales, así como para los ayuntamientos “ya no voten por los partidos políticos…hemos tenido servidores públicos en los tres niveles de gobierno y nos ha enseñado que los partidos no resuelven los problemas sociales, hemos tenido de uno y de otro color en Michoacán y los problemas no se resuelven, necesitamos a Ciudadanos comprometidos con su pueblo, como en su momento en contra de los grupos delictivos lo hizo el ex líder de las autodefensas, el Dr. Mireles, quien sin miedo alguno enfrentó está aguda crisis logrando liberar a gran parte de Michoacán de la delincuencia organizada, por ello el Dr. Mireles será una pieza clave en la decisión del pueblo purépecha para la gubernatura» citó el líder del Movimiento nacional Ruta Cinco Manuel Espino.

Reveló que esa conspiración, su eje central es convencer a los ciudadanos a no votar por los partidos políticos e ideologías “les pedimos que el año próximo no vayan a votar pensando en partidos políticos, sino pensando en Michoacán, estoy seguro de que logrando la unidad estaremos en la ruta correcta, este es el propósito de darle el mejor gobierno…los mejores gobernantes lo son porque tienen capacidad, talento, liderazgo, voluntad de servicio, honestidad y compromiso con el pueblo. No nos importe si el que gobierna es de un partido o de otro, de una ideología u otra, que nos importe la persona”, acotó Espino Barrientos.

Al final reiteró el presidente del Movimiento nacional Ruta Cinco, a los institutos políticos para que postulen al mejor candidato “una persona comprometida con Michoacán, que sea un profesional en el trabajo público, que haya demostrado sensibilidad y compromiso con los michoacanos…desde Ruta 5 les venimos a decir que no se equivoquen», concluyó Manuel Espino.