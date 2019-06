No queremos guerra comercial con EU: AMLO

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que México no entrará en “una guerra comercial que vamos a perder” con Estados Unidos, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador corrigió que “también la podemos ganar, pero no queremos la guerra”.

Ante las críticas de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por los acuerdos pactados con Estados Unidos, el canciller insistió en que respeta al legislador, pero reiteró que lo que se está implementando es la propuesta mexicana y no las imposiciones estadounidenses, pues nuestro país no quiere guerras comerciales.

“Respeto mucho a Porfirio y fui el que más lo apoyo para ser el primer presidente de oposición, el debate no es la autoridad moral y lo voy a abordar con ellos más tarde. Lo he explicado muy claro, con Estados Unidos la posición fue ‘o aceptan nuestra propuesta (ser tercer país seguro) o el lunes hay aranceles’, y hoy no tenemos ni aranceles ni estamos aplicando su propuesta, entonces no entiendo, no capto en dónde está lo que dice.

“Evitamos una guerra comercial. Este reto es de todos y lo mejor es que nos unamos, ¿qué ganamos con una guerra comercial que vamos a perder? No ganamos nada con aranceles de 25 por ciento, ¡nos colapsan la economía! y Estados Unidos no nos dice ‘taponea tu frontera’ es cumplir la ley”, dijo.

Al respecto, López Obrador respaldó a Ebrard Casaubón en que se insistió por la vía del diálogo porque no hay interés en una guerra comercial, pero aclaró que este país no está en desventaja.

“Quiero dejar muy claro que en una guerra comercial podemos perder, pero también podemos ganar, no es decir que no tenemos con qué defendernos, podemos perder, pero también ganar, pero lo importante es que no queremos la guerra aunque la podamos ganar; porque la guerra no es opción, no es alternativa, y nosotros no somos guerreros.

“No vamos a dirimir con el uso de la fuerza, nosotros apostamos a la política, esa es nuestra vía y por eso celebramos que actuando de esta manera se haya logrado de manera inicial acabar con la confrontación”.

El Presidente dijo que seguirán aclarando los acuerdos a todo aquel que tenga dudas; sin embargo, pidió sumarse y no buscar el fracaso del pacto con Estados Unidos.

“Salimos bien las dos partes, porque hay quienes lo quieren ver ¡como si fuera una pelea de box! Logramos nuestros propósitos, que no nos cuquen, no nos dejemos cucar sobre quién ganó o quién perdió, no queremos cucar, queremos amistad”.