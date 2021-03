Población teme que una pandemia como la que vivimos pueda repetirse: COP UVM

La recuperación económica del país no será este año: 68%

56% no cree que el gobierno tenga una estrategia de recuperación económica.

Ciudad de México, 24 de marzo de 2021.- México ha cumplido un año de lidiar con una pandemia que ha sembrado temor entre la población y no solo sobre los sucesos del presente, sino sobre el futuro: 38% piensa que una enfermedad como esta puede repetirse y 31% experimenta temor sobre el momento de retomar sus actividades cotidianas.

Lo anterior, con base en los resultados de la encuesta Un año de COVID-19, repercusiones entre los mexicanos, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, que abordó las inquietudes de índole emocional, económicas, sanitarias y políticas que esta enfermedad ha provocado entre la sociedad.

Después de 12 meses de confinamiento y restricciones, la población ve que el sector turístico (34%) es el más afectado, seguido del sector entretenimiento (29%) y restaurantero (23%). Por tipo de empresa, de manera contundente, los encuestados creen que las más golpeadas son las PyMES (49%) y empresas familiares (41%), y, en menor medida, las grandes empresas nacionales (6%) y empresas internacionales (4%). Con estos porcentajes, resulta entendible que se piense que los pequeños locales establecidos (49%) y el comercio informal en la vía pública (26%) sean los que presentan más secuelas económicas; centros departamentales 16% y supermercados únicamente 2%.

Al preguntar sobre su percepción acerca de la situación que han vivido los trabajadores y, en específico, quiénes han sido los más afectados: 55% indica que son quienes trabajan por su cuenta o tienen un negocio propio, 13% piensa que son aquellos que tienen un empleo formal, 16% considera que son quienes están en el sector informal e igual porcentaje dice que son quienes están en una situación de desempleo. Respecto a su opinión sobre cómo se han comportado los empleadores, 76% cree que estos se han esforzado para mantener a sus empleados (21% está totalmente de acuerdo, 55% de acuerdo), mientras que 24% no coincide con esta idea (20% en desacuerdo, 4% totalmente en desacuerdo).

En resumen, 82% dice que con la COVID-19 las empresas han resultado perjudicadas, 14% dice que hay algunas beneficiadas y 4% que muchas se han visto beneficiadas. También 69% estima que la COVID-19 en México no ha favorecido oportunidades para emprender, mientras que 31% considera que ha abierto oportunidades para el emprendimiento.

En la percepción de la población predominan altos porcentajes de quienes no ven una pronta recuperación: no solo 68% cree que no sucederá este año, sino que 64% está de acuerdo con que economía del país será mala por varios años y, menos de la mitad (44%), piensa que el gobierno federal tiene una estrategia de recuperación económica para el país, 56% opina que no la tiene.

COVID-19 entre la salud y la política internacional

Por meses, la prioridad fue encontrar un antídoto para la COVID-19, pese al desarrollo de diferentes vacunas, pocos están de acuerdo en que esta enfermedad va a desaparecer con la inoculación (21%). La tarea de vacunación iniciada hace algunas semanas a adultos mayores en México, representa un avance en la tarea de Secretaría de Salud y 42% cree que cumplirá con los objetivos que se ha propuesto para cumplir con la misma.

Un aspecto positivo que, al parecer, ha dejado esta experiencia, es que los países tendrán más colaboración en temas de salud, según piensa 79% y más solidaridad, de acuerdo con 68%.

En la perspectiva internacional, también un amplio porcentaje está de acuerdo que con la pandemia habrá más controles para evitar la migración de indocumentados en todo el mundo (72%) y restricciones más rígidas para viajar (88%).

Con las restricciones y medidas, no es extraño que la población concuerde que el comercio entre los países será más lento (80%) y, por ende, no anticipan que pronto vendrá una recuperación económica mundial (73%).