REINFECCIONES POR DENGUE SON MÁS GRAVES: ALERTA EL ISSSTE

En México circulan serotipos 1, 2, 3, y 4 de Dengue, quien se infecta por uno de ellos crea inmunidad exclusiva hacia él, pero puede reinfectarse con alguno de los otros tres.

Aunque no se ha dado el caso, presentar diagnóstico de Dengue no exime el riesgo de contagiarse de COVID-19 al mismo tiempo; llama Instituto a extremar precauciones.

Automedicarse podría en algunos casos aumentar el daño por infección de Dengue, por lo que se aconseja acudir al médico ante los primeros síntomas: epidemiólogo Oscar Flores.

Ciudad de México.- En plena temporada de lluvias, principal factor climatológico para la propagación del Dengue, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) invitó a la población a protegerse de la picadura del mosquito Aedes aegypti que transmite la enfermedad, y a quienes ya la contrajeron y sanaron los exhortó a mantener precauciones, pues las reinfecciones por Dengue se presentan en forma más grave, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Por su parte, el especialista epidemiólogo de la Dirección Normativa de Salud, Oscar Flores Munguía, explicó que en México circulan los serotipos del Dengue 1, 2, 3 y 4, y los casos más severos están relacionados a los tipos 2 y 3, donde se encuentra el Dengue hemorrágico; quien se infecta por alguno crea inmunidad de por vida exclusiva hacia ese serotipo de Dengue en particular y temporal, pero parcial hacia los otros.

No obstante, alertó, pasado un tiempo de su recuperación las personas pueden reinfectarse con alguno de los otros tres serotipos restantes y tienen alto riesgo de presentar una forma más grave de la enfermedad, por lo que es muy importante mantener los cuidados preventivos.

Precisó que, aunque no se ha dado el caso y aún no hay evidencia científica internacional respecto a cómo podría complicarse un caso de infección simultánea de Dengue y COVID-19, no estamos exentos de que pudieran presentarse, por lo que el Instituto mantiene la vigilancia epidemiológica de la pandemia y la endemia, por lo que hace un llamado a la población a extremar precauciones y no automedicarse, porque en algunos casos ello puede agravar la enfermedad.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Enfermedad Transmitida por Vector, en 2019 México reportó 43 mil 362 personas diagnosticadas, incidencia de las más altas reportadas en los últimos 20 años, y 371 defunciones. En el mismo periodo, el ISSSTE registró mil 929 casos confirmados de Dengue, en su mayoría del tipo no grave, con 11 defunciones.

Para 2020, la presencia de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 modificó el escenario, de enero a agosto en nuestro país hay 7 mil 278 casos confirmados y 17 defunciones por Dengue, en tanto que el ISSSTE hasta el momento ha detectado 159 casos con cero defunciones.

Ante este contexto, Oscar Flores Munguía recomendó a la población “acudir al médico si se presenta dolor de cabeza, fiebre, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, salpullido, vómito persistente, dolor abdominal, retención de líquidos, sangrado de nariz o encías; independiente de que fuera algo sencillo como fiebre y dolor de cabeza, es conveniente acudir a su clínica para ser valorados por un médico, hacer un diagnóstico preciso y prescribir el tratamiento adecuado”.

Destacó la importancia de no automedicarse, por ejemplo “puede ser fácil tomar una aspirina para el dolor de cabeza, pero recordemos que parte de lo que genera el Dengue son problemas en la coagulación si yo tomo aspirina en lugar de mejorar puedo agravar el problema porque la aspirina puede funcionar como un anticoagulante y en lugar de proteger al paciente lo estoy afectando, de ahí lo importante de acudir al médico”.

Reiteró aplicar medidas de prevención ambiental como evitar tener en patios, azoteas y garajes, llantas, botes o recipientes que puedan formar charcos o favorecer la acumulación de agua estancada, espacios que se convierten fácilmente en criaderos de estos moscos y favorecen su reproducción, especialmente en zonas endémicas de clima tropical.

Por último, en cuanto al cuidado personal, tanto si no hay enfermos en casa y de manera más enfática cuando hay un paciente diagnosticado con Dengue, aconsejó el uso de mallas mosquiteras en ventanas y puertas y alrededor de las camas, así como uso de repelentes de moscos y ropa que cubra brazos y piernas.