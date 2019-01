Rocío Nahle ofrece disculpas por desabasto y justifica cierre de ductos de Pemex

*Aseguró que la intención no era provocar malestar en la población y precisó que en breve solucionarán el desabasto de combustibles.

Agencias / Nacional

Rocío Nahle, secretaria de Energía, ofreció disculpas por el desabasto de gasolina y por el cierre de ductos de Petróleos Mexicanos.

Aseguró que la intención no era provocar malestar en la población y precisó que en breve solucionarán el desabasto de combustibles.

“Una disculpa y por eso estamos explicándoles, por eso estamos haciendo esto. No fue nuestra intención ocasionarle malestar alguno a alguien, si fue más allá de lo que se consideraba lo vamos a solucionar y a corto plazo esto va a ser mejor”.

Rocío Nahle explicó que tenían que reaccionar ante el robo de combustible, porque era peor que no hicieran nada, y que la determinación fue cerrar los ductos de Pemex.

“Sabemos de antemano que este tipo de operativos y este tipo de acciones pues no son fáciles, pero sería una irresponsabilidad de nuestra parte que conociendo el tamaño del problema no hiciéramos nada y se tiene que ir a los ductos”.

“Sabíamos de antemano que teníamos una situación que no es normal, pero que se iba a atender y sí hubo también un llamado de compras de pánico innecesario”.

El gobierno federal reconoció que en algunos puntos del país hay desabasto de combustibles y que se ha retrasado la distribución.

Indicó que se cerraron los ductos de Petróleos Mexicanos para evitar fugas y que los volverá a abrir en cuanto dispongan de personal para vigilarlos.

En su conferencia del 7 de enero de 2019, Andrés Manuel López Obrador adelantó que 4 mil elementos del Ejército vigilarán los ductos de Petróleos Mexicanos hasta que se normalice la distribución.

“En algunos puntos se ha padecido de desabasto. Le puedo decir a la gente que tenemos gasolina suficiente y no hay desabasto, lo que cuidamos es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas, estamos abriendo con cuidado los ductos y eso significa que haya vigilancia del personal”.

“Vamos a ir regulando todo lo que significa la distribución de las gasolinas. Repito, hay gasolina suficiente, esto es importante que se sepa. Tenemos reservas suficientes”.