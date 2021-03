Un narcoestado llamado Veracruz

Tomado de… https://mussiocardenas.com/informe-rojo/

MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

Ávida de impunidad, la delincuencia financia campañas, impone alcaldes, controla alcaldes y al secretario de Obras Públicas y al jefe policíaco. Y el gobernador lo sabe, y lo dice, y lo reconoce y no actúa, y lo deja tal cual.

Tolerada y consentida, la delincuencia en Veracruz pone alcaldes, los somete y va por la Tesorería Municipal, por el erario, por el dinero de todos.

A los alcaldes los presiona y los somete. Y si son “muy descarados —pregona Cuitláhuac García— postulan al candidato”.

Tácita descripción de un estado narco, donde hablan las balas y resuena el fuego de la metralla, donde se mimetizan los cárteles y los alcaldes, y conviven los malos y los otros malos, y se encuentran a menudo y hasta hacen vida social, y hay espacios de poder, territorio, giros negros, recursos públicos, obras y el aparato policíaco en manos del crimen organizado y es insultante la complacencia —complicidad— oficial.

Ya se sabía pero ahora lo admite, lo asume el gobernador. Es oficial.

Al estado narco se llegó por acuerdo de capos y cúpulas políticas. Los cárteles financiando campañas y los candidatos pro-delincuentes que por llegar al poder entregan municipios, distritos, ínsulas del poder al crimen organizado.

Textual, la declaración de Cuitláhuac García es un hito:

“Las bandas delictivas que se tratan de insertar en las estructuras municipales generalmente financian campañas, ofrecen financiar a un candidato la campaña a cambio de que les dé al director de la Policía, a la Dirección de Obras y cuando van muy encarrerados y comprometieron al candidato demasiado, la Tesorería. Y si son muy descarados postulan al candidato”.

El narcoestado está aquí.

Por la ruta electoral, según la tesis del gobernador de Morena, la delincuencia se viene adueñando de alcaldías, del erario, de la obra pública, de la Policía Municipal.

Financia campañas políticas y coopta a candidatos, los futuros narcoalcaldes de Veracruz.

Lengua larga, mente corta, la de Cuitláhuac García se da vuelo al delinear lo que será el Plan de Seguridad durante Campañas y Comicios en el estado de Veracruz. Y va lo medular: su gobierno establecerá el grado de penetración del crimen en los procesos electorales municipales (Al Calor Político, 5 marzo 2021).

Aún retumban sus palabras:

“Ofrecen financiar a un candidato la campaña a cambio de que les dé al director de la Policía, a la Dirección de Obras y cuando van muy encarrerados y comprometieron al candidato demasiado, la Tesorería”.

Y si lo sabe, ¿por qué no actúa? La omisión es delito. Y conocer de una conducta delictiva y callar, es encubrir.

Cuitláhuac respinga cuando la sangre, literalmente, tiñe el proceso electoral. Van tres crímenes de aspirantes a candidatos a alcaldías, dos de Morena, uno del PRI. Y al del PRI es al que criminaliza.

Son los muertos del gobernador.

A Carla Enríquez Merlín, precandidata de Morena a la alcaldía de Cosoleacaque, la ultimaron junto con su madre, Gladys Merlín Castro, ex presidenta municipal, ex diputada federal, ex diputada local, ex funcionaria del duartismo, por un robo tramado por mente siniestra. Cuitláhuac García lo atribuyó a cacicazgos locales. ¿Le fabrica el crimen a los hermanos Vázquez Parissi?

A Gilberto Ortiz Garza lo interceptaron en la carretera que va a Cardel, en el centro de Veracruz. Fue hallado con varios disparos en el cuerpo en el interior del vehículo. Sería candidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván. Nada se ha hecho para esclarecer el asesinato.

Melquiades Vázquez Lucas fue ejecutado de varios disparos mientras se encontraba en el municipio de Mariano Escobedo. Era el virtual candidato del PRI a la alcaldía de La Perla, al que ya había gobernado anteriormente.

El 10 de septiembre de 2020, su hijo, José Mauro Vázquez Gallardo, fue levantado y horas después su cuerpo fue hallado sin vida. A Melquiades sí lo criminalizó el gobernador.

A Melquiades Vázquez Lucas le arrima el narco. Exhibe una manta en que le imputa vínculos con el grupo armado que lo ultimó.

“Es lamentable que suceda esto, pero tiene que ver con esto —dijo el gobernador de Morena—. Públicamente se estuvo enviando una nota, una cartulina que salió en muchos medios”.

Luego agregó:

“Nos llama la atención de cómo se manejaba la víctima, ahí alguien habla de que lo apoyó y no le cumplió, entendemos no económicamente”.

Es revictimización y criminalización. Y lo hace el gobernador de Veracruz.

A la par, soltó la tesis de que la delincuencia financia campañas políticas, impone alcaldes, exige la Dirección de Obras, la Tesorería Municipal, la Policía Municipal.

Cuitláhuac García toca el vínculo narco-gobierno. Ya antes, Miguel Ángel Yunes Linares señaló a Fidel Herrera Beltrán, en 2004, de haber usado recursos del crimen organizado en su campaña. Aludió a testimonios en cortes norteamericanas en que integrantes del Cártel del Golfo revelaron cuánto le pusieron a la campaña del PRI por el gobierno de Veracruz.

Fue el fidelismo el período en que Veracruz se instaló como santuario de Los Zetas, grupo militar entrenado en Estados Unidos que cruzó al lado oscuro, sirvió a Osiel Cárdenas Jiménez y luego se escindió del Cártel del Golfo hasta constituirse en el grupo delincuencial más sanguinario, rival del Cártel de Sinaloa, de los Arellano Félix, de los Beltrán Leyva y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con Javier Duarte fue igual. Su campaña recibió recursos de Los Zetas, según acusó Yunes Linares, y el estado narco siguió su avance.

Hoy alerta Cuitláhuac García que hay financiamiento de la delincuencia a los candidatos a alcalde. Una relación siniestra, espacios de poder, recursos, control de las obras, infiltración en la Policía.

Permea el narco en la base de la pirámide. Propone alcaldes o quita del camino a los que no le son afines. Ya se sabía pero ahora lo admite el gobernador. ¿Y cómo lo evita? ¿O el plan es dejar que el crimen organizado detente el poder?

Se sabe, también, que los alcaldes pagan cuota. Se incendian sus pueblos, resuena la metralla, corre la sangre y los ediles en su burbuja de inmunidad. Pagan protección con dinero del erario.

Afuera cunde el miedo. Se desploma la economía. Huyen los capitales. Ciudades con brillo se transforman en pueblos fantasmas. La gente se cuida porque aquí se respira el miedo.

Y los alcaldes, en cambio, caminan por las calles, sin escolta, sin temor; hacen vida social, degustando finos vinos, carnes exquisitas, el drink en cada ocasión. Suelen correr apenas asoma el sol o trepar en la bicicleta para expandir el pulmón. ¿O no Víctor Carranza?

Otros, líderes como Carlos Vasconcelos, candidato del PRI a la alcaldía de Coatzacoalcos, presume una guardia pretoriana “porque la puedo pagar”. Pero en 2017, en mantas de la elección anterior le imputaron pago de 100 mil pesos semanales a Los Zetas por protección. ¿También, “porque los puedo pagar”?

¿Qué hará con Vasconcelos el gobernador? ¿O con Roberto Chagra Nacif, ex síndico de Coatzacoalcos, ex candidato a diputado federal suplente, que un día aparece en una narcomanta —con razón o sin razón— y otro le recuerdan que el Comandante H, alias Hernández Martínez Zavaleta, le rentó dos pisos de su edificio para convertirlo en gimnasio lavador, y sus cónclaves se realizaban en el célebre restaurant Port House, también propiedad de Chagra, clausurado a partir de la embestida contra el jefe de plaza zeta que lo llevó a prisión tras el crimen de una familia?

Y así, Veracruz entero, el de antes y el de hoy. El vínculo entre el narco y los hombres de poder, candidatos a alcaldes, presidentes municipales en funciones, líderes de partido, caciques, avanzando y permeando por la vía electoral o a golpe de violencia, miedo y dolor.

Así, en ese narcoestado llamado Veracruz.

