T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

NACIONALIZACIÓN DE AUTOS Y FALTA DE MEDICINAS, ¡CERO A LA IZQUIERDA…!

X.- “LA 4-T SE MUESTRA INDIFERENTE ANTE ESTAS PRIORIDADES”

MUY A PESAR de que el Gobierno Federal, denominado de la Cuarta Transformación, presume preocuparse por las más elementales necesidades de las familias proletarias del país, eso a la vista de la gran mayoría de los mexicanos, es una lamentable falacia (mentira). Por ejemplo, en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo México, hay una muy acentuada carencia de medicamentos, cuya escasez de estos productos indispensables para la salud, ponen en riesgo a los derecho-habientes con padecimientos crónicos, pero este delicado problema parece importarle poco a la Instancia Federal, cuya aguda situación, se ha convertido ya en un tema meramente alarmante, el cual redunda en perjuicio de los pacientes del Seguro Social.

OTRO TEMA que, la 4-T ha venido dejando a la deriva o al olvido es el urgente programa de nacionalización de autos americanos identificados como “chocolates”, detalle vital que para nada han tocado “la Diputados Federales de Morena” que presumen interés por servir y apoyar a las gentes de bajos recursos, entre los que podemos citar a obreros, campesinos y todos aquellos trabajadores asalariados, los que con esfuerzo ahorran dinero para comprar un auto a bajo costo, con la esperanza de legalizarlo a precios accesibles y no exagerados como actualmente se encuentran esta clase de cotizaciones.

Y SI EL GOBIERNO de la República, soslaya interés por ayudar a la gente más necesitada, parece que esto que se habla “con bombo y platillo” en las altas esferas gubernamentales del país, no son más que “palabras que se ha llevado el viento”, porque simple y llanamente, ni hay suficientes medicamentos en las farmacias el Seguro Social, como también se carece de los servicios de especialidades, para la salud de los derecho habientes, cuyo problema continúa latente en el IMSS, pese a la presunción de que a través del INSABI, se atiende la salud de las y los mexicanos, cuya cuestión es netamente incierta, lo que se confirma precisamente, por la escasez de medicinas en las clínicas de la referida Institución hospitalaria de la geografía nacional. Los hechos así se plasman, por la queja diaria de los acreditados en esta Institución médica.

O SEA QUE literalmente, son más mentiras que realidades lo que se habla en el sector salud federal, porque si los mismos enfermos, no son atendidos con eficiencia, responsabilidad y de manera oportuna en el IMSS, eso confirma que la Federación, “está igual o peor que los malos gobiernos pasados del PRI, PAN y PRD”, a los que aun critican severamente los Morenos, sin ahondarse o percatarse estos, sobre la cruda realidad que actualmente se vive, hoy en el nuevo Gobierno de Morena, tema que me parece ofensivo para las familias asalariadas, principalmente.

PERO ESTE problema no para ahí, porque la carencia de medicinas también prevalece alarmantemente en las clínicas del ISSSTE y de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y esto no lo decimos nosotros, sino los afectados y desatendidos obreros, burócratas federales y hasta trabajadores de Pemex, tema al que creo y considero, que el Gobierno de la 4-T, debe ponerle la debida atención para que los derecho-habientes, ya no sufran los embates que agravian su salud por la escasez de medicamentos, detalle que realmente agravia en grado superlativo la salud de los trabajadores con derecho a los benéficos servicios públicos, servicios que finalmente no reciben por la tangible indiferencia del Gobierno de la República.

POR OTRA parte, el Presidente de la COPARMEX en México, dijo que de acuerdo a la información recabada por el Colectivo “Cero desabasto”, en el año 2020, la mayor parte de las recetas, no fueros surtidas de manera efectiva por los pacientes de los hospitales públicos, superando este problema los 16 millones de casos, apuntándose que lo mismo ocurrió en el 2019, porque en ese año, solo se cubrió el 20% de las recetas, lo que para nuestro punto de vista, esto es una situación muy aguda y compleja, porque este perjuicio recae evidentemente en agravio del pueblo de México.

CON RESPECTO a la nacionalización de autos extranjeros, repito, de los denominados “chocolates”, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue mostrándose indiferente, porque evidentemente, más les importa atender, proteger y cuidar los intereses financieros de (los empresarios de la Industria Nacional Automotriz), cuyos empresarios a la vista de todo México, son prioridad para el Gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, confirmándose con ello, que para la Instancia Federal, “es mejor atender a los millonarios, porque pagan impuestos” y obviamente, hacer a un lado a los obreros, campesinos y asalariados en general, los que para su desgracia, “tendrán que seguir con la esperanza” de que el Gobierno de Morena, cumpla con el ansiado y muy esperado programa de nacionalización de vehículos americanos.

ASÍ ES QUE, si el Gobierno Federal, insiste en que es diferente a los gobiernos corruptos del pasado, creo que, estos de la Cuarta Transformación, han venido resultando ser peores, porque lejos de atender con urgencia el problema de la legalización de las unidades motores americanas, la Federación, sigue dándole prioridad a los intereses de los millonarios empresarios de la Industria Automotriz y que la gente no pudiente económicamente, “le hagan como puedan”, a pesar de que “hoy en día un automóvil, no es un lujo sino una necesidad” para que la gente se transporte de su casa a los trabajos y viceversa, pero esto al Gobierno Federal de AMLO, le es ambiguo, ecuánime a indiferente.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx