T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“NI LA INFLUENCIA SALVARÁ DE LA CÁRCEL, AL PANTORILLERO”

X.- “AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS”, POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LAVADO DE DINERO: LUIS CANTÚ GALVÁN

SI EL PANTORILLERO, Alejandro Rojas Díaz Durán, pensó que nadie sabe de la serie de trastupijes y actos de corrupción, en los que con suma facilidad ha incurrido “en su azorada carrera política allá en México” y aquí en Tamaulipas, hoy al verse envuelto en delitos graves como son: enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, “como cualquier hijo de vecino”, éste sujeto de baja caterva moral, (será sentado en el banquillo de los acusados), para que responda sobre las imputaciones judiciales en los Tribunales de Justicia de Tamaulipas y en la Fiscalía General de la Republica (FGR), tal como en rueda de prensa, ayer lo señaló en plan candente el líder estatal panista Lic. Luis “El Cachorro” Cantú Galván.

EL DENUNCIANTE precisó que, “por las propiedades que se le tienen documentadas” en el Registro Público de la Propiedad de la ciudad de México a Rojas Díaz Durán, éste, deberá comprobar cómo y de qué forma, adquirió o se adjudicó los bienes inmuebles de alto monto millonario, detalle por el cual con carácter de ciudadano Luis Cantú Galván, expondrá la formal acusación contra el senador suplente, quedando claro que, “ni la influencia salvará de la cárcel, al Perro Pantorrillero”.

LO ANTERIOR, viene a confirmar la investigación de la que estará siendo objeto Alejandro Rojas, porque éste valido de su presunto poder como (senador suplente), ha consumado toda una gama de atrocidades judiciales, en perjuicio de gentes a las que sin compasión les hizo daño y por esta razón, en México, (los afectados por el vivales de marras), según la información obtenida, expondrán ante la FGR, las formales denuncias de carácter penal en contra del “Perro Pantorrillero”, situación de la que será debidamente notificado, para que tal como lo marca la ley, “comparezca y responda a las imputaciones judiciales”.

LUIS CANTÚ Galván, fue tajante y certero al señalar que, a individuos de ínfima calidad moral como Rojas Díaz Durán, no les vamos a tolerar que, vengan a Tamaulipas, “a proferir insultos y toda la gama de improperios” que en plan amenazador ejerce contra servidores públicos del estado. Porque desde que este individuo vino a Tamaulipas por primera vez, “al estilo circo, maroma y teatro”, obró por empezar a insultar a las autoridades, cuyo tema es del dominio público y si él, ahora está envuelto en líos de carácter jurídico, a los mismos deberá responder, como ciudadano y por ende, su investidura de senador suplente, de nada le valdrá, porque su posición política, “no es para que la use como protección”, para él querer hacer lo que el de su regala gana, pero eso no sucederá y por ello, no descarten que, pronto aquí en Tamaulipas, se le tendrá sentado declarando, “como cualquier delincuente común y corriente”, ante las autoridades que le dan seguimiento al debido proceso que, ya priva en su contra, por la carpeta de investigación de la que, ya se lleva su curso.

Y COMO Alejandro Rojas, repito, reportó que en 21 años de trabajo ganó 16 millones de pesos y, en el Registro Público de la Propiedad, (tiene documentadas cuatro propiedades) con valor millonario, (muy superior al monto declarado), eso jurídicamente lo involucra en el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, delitos a los que hasta la fecha no ha declarado, (pero tendrá que hacerlo), cuando los abogados de Luis Cantú Galván lo citen o la autoridad ministerial, le tengan que “aplicar las medidas de apremio”, para (hacerlo comparecer por medio de la fuerza pública), situación embarazosa en la que Alejandro ya está pendiente, porque en los Tribunales de Justicia de Tamaulipas, Rojas Díaz Durán, fue citado y no ha comparecido y por esta razón legal, no se descarta que, “el perro pantorrillero “tenga que ir a parar a la cárcel”.

¿PODRÁ COMPROBAR LA VIDA DE LUJOS QUE SE DÁ EL PERRO PANTORILLERO?

HAY QUE señalar que, “la vida de lujos de la que hace gala” el presunto delincuente Alejandro Rojas (a) el perro pantorrillero, no va acorde con lo que éste reporta como ingresos. Incluso hasta el momento, (no ha transparentado) los gastos que, (desde hace dos años ha venido haciendo aquí en Tamaulipas) con relación a los vuelos de avión, de México a Tamaulipas y (viceversa), así como hospedajes en hoteles, alimentación diaria y transporte terrestre, además de gasolinas y otros conceptos.

POR CIERTO cuando en rueda de prensa en Reynosa, frente a numeroso representantes de medios de comunicación, le pregunté a Alejandro Rojas Díaz Durán que, “quien lo patrocinaba”, honestamente no supo dar una respuesta sensata, lo que deja entrever que este político, “lleva dos años viniendo a Tamaulipas a operar” para (posicionar al partido al que pertenece) y su actuar obedece presuntamente “a posible instrucción” de su supuesto patrón político “Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, del que nos hacen saber que, cuando fue Gobernador en Zacatecas, “DEJÓ UNA ESTELA DE TRAFIQUES” por haberse apropiado (presuntamente) de grandes extensiones de tierras, que dicen él, ha justificado como herencias, lo que deberá comprobar (ante Transparencia) y otros temas que, también son de muy alta envergadura y de eso, aquí estaremos dando amplia cuenta.

“ESPERAN AL PANTORILLERO, PARA BRINDARLE LA CORIDAL BIENVENIDA”

Por hoy es todo y hasta mañana.

