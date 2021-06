Victoria y Anexas

Ambrocio López Gutiérrez

NI PARTIDO NI MOVIMIENTO

La reciente victoria electoral del partido registrado como Movimiento de Regeneración Nacional sorprendió a algunos porque no esperaban que una corriente sin estructura, sin definición ideológica clara ni objetivos locales precisos le ganara de forma tan contundente al partido de Francisco N cuyos miembros más conspicuos siguen sin comprender cómo perdieron localidades tan pobladas como Reynosa, Nuevo Laredo y Río Bravo. MORENA sigue en la incertidumbre ya que hasta la fecha se mantiene como movimiento, sin embargo, sus representantes, quienes vienen de diversas organizaciones, de pronto toman decisiones como partido ortodoxo.

Tan es así que el doctor Rodolfo González Valderrama se asignó a sí mismo la tarea de realizar una concentración (fallida) en esta capital para mostrar ante la opinión pública a quienes integrarían la lista “oficial” de aspirantes al gobierno de Tamaulipas. El tampiqueño que presume con frecuencia su amistad personal con el presidente de la república, en realidad es el personero, subordinado o adelantado de Ricardo Monreal Ávila a cuya sombra ha ido creciendo desde que trabajaba en los pasillos burocráticos de Gobernación, en el gobierno de Zacatecas o en una de las alcaldías de la Ciudad de México donde sustituyó temporalmente al actual líder de la cámara alta.

Para que el lector se dé una idea de la desesperación de González Valderrama por ser postulado como sucesor de Francisco N, le comparto una versión difundida por su oficina donde el tampiqueño pretende explicarnos a los tamaulipecos el proceso electoral reciente mostrándonos de paso las bondades de sus propuestas y su fidelidad perruna hacia AMLO y la 4T: “Con el porcentaje de participación ciudadana de la elección (de más de 52%), la ciudadanía fue la gran actora (SIC) contra todos los pronósticos y, los resultados que obtuvo morena, adquieren un carácter plebiscitario que respaldan el trabajo del Presidente, consideró el tamaulipeco Rodolfo González Valderrama.

Añadió que, contra todos los pronósticos derivados de la pandemia, la crisis económica y la sanitaria, el 52 por ciento de participación ciudadana es histórico en Tamaulipas. La gente decidió salir y votar por su mejor opción y pues bueno los resultados son los que todos conocemos y, pues me da gusto también porque Tamaulipas se suma a todo un movimiento que se registró a nivel nacional en todo el país. Y es que el movimiento que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, incrementó el número de congresos locales que estaban bajo la conducción y dirección del Movimiento, pasamos de 17 congresos locales a 20 Legislaturas y se suma Tamaulipas a esa lista.

El que la gente haya votado por morena y existan resultados como en Matamoros donde el alcalde Mario López se convierte en uno de los activos políticos y obtiene la votación más alta del estado o como lo es la reelección del alcalde de Ciudad Madero, por ejemplo, adquiere un carácter plebiscitario, aunque no se incluyera la consulta en la boleta electoral. Venimos de un año de pandemia y de crisis sanitaria y económica como no se había presentado en los últimos cien años en el país, sin embargo, la elección adquirió un carácter plebiscitario, estás de acuerdo con lo que está haciendo el Presidente, sí o no. Fue una pregunta que no estuvo en la boleta, entonces la ciudadanía salió a decir sí, estoy de acuerdo y aquí va de nuevo, renuevo mi voto de confianza.

Señaló que quienes ganaron hicieron muy bien en la elección, pero que no se le vaya a fallar a la propia ciudadanía, si se les falla, hay que cobrárselas en las urnas, pero estamos seguros que no va a ser el caso, que estamos conscientes que serán autoridades que saben que así como la gente da, quita también, entonces hay que cumplirles. Ahondó además que lo primero que deben hacer es no marearse, que no crean que ganaron nada más por lo que hicieron (en la contienda), que es importante. El triunfo de ellos se compone de un 49% de lo que hicieron y el 51% restante su vinculación a un programa de transformación que tiene unas siglas que son las de morena y un líder que es el Presidente de la República. Que no se mareen, que no pierdan el piso.

Asimismo, les recomendó que recuerden muy bien cuáles son los principios básicos de un programa de gobierno, de una gente que sale del movimiento y que después se convierte en autoridad. Los tres principios son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo que es básicamente no fallarle al pueblo. Hizo hincapié en que hay que tener presente que vienen dos elecciones importantes, la primera en el mes de marzo se consultará la revocación o ratificación de mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y 3 meses después la elección de Gobernador. ¿Ahí lo podemos ver? –se le cuestionó—a lo que afirmó: Ahí voy a estar participando como ciudadano, como candidato o como simple espectador, ahí voy a estar. (Sonó casi como amenaza).

Hay Rodolfo González para rato en Tamaulipas, así es, aseguró el Director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Antes mencionó que él va a seguir donde está, trabajando y colaborando con el Presidente y será el movimiento que decida (quién será el próximo candidato a gobernador), tendrá que ser el mejor posicionado, el que mejor garantice el avance de la 4t en el estado y lo que diga la militancia, todos esos elementos van a conjugarse y estaré muy atento, yo estoy decidido a seguir promoviendo la 4t en donde sea, incluso con o sin cargo”, concluyó el tamaulipeco”. Muy bien, ahora necesitamos saber que ha hecho en RTC.

