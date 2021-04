No dilapidaremos el gasto de campaña en banalidades: Jaime García Contreras

El candidato del PRI a la presidencia municipal de Altamira, señalo que buscara la manera de apoyar a los adultos mayores, que se encuentran olvidados y abandonados en los diferentes sectores del municipio

En el segundo día de campaña por las diferentes colonias del municipio, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Altamira, Jaime Enrique García Contreras, se topó con la triste realidad en la que viven los adultos mayores, quienes le manifestaron el diario batallar para subsistir en lo más básico de sus necesidades alimentarias, además de la problemática para poder asearse de manera ordinariamente.

Fue al iniciar su recorrido en el fraccionamiento Las Haciendas, en donde el candidato del PRI, saludos a adultos mayores, quienes le manifestaron de propia voz, el sentirse abandonados por las autoridades, además de mantenerse de milagro durante el tiempo que ha durado la pandemia, pues no reciben apoyos alimentarios de nadie ni de las autoridades desconociendo los motivos de ello.

En entrevista a diferentes medios de comunicación que lo abordaron durante su recorrido, el candidato explico que la situación prevalece en todo Altamira, “yo creo que no tenemos que esperar la política para ayudar a la gente, en lugar de andar gastando en grandes eventos, en lugar de andar gastando en lo que no se debe gastar ahorita, porque no gastar al adulto mayor y ayudar a todos, hoy todos necesitan de ayuda para poder sobrevivir” refirió el candidato.

Señalo que se debe apoyar a los adultos mayores con despensas, pero sin pedir el voto a cambio, “la ayuda que brinden quienes así lo deseen, debe ser a cambio de nada, de corazón, ayudar por ayudar, a eso se llama verdadera ayuda porque la gente ya esta cansada que solamente en tiempos electorales, se ayuda con despensas, pero se olvidan de ellos mientras duran en el cargo” señalo el candidato.

El candidato inicio su segundo día de campaña, con una entrevista en una conocida estación radiofónica de mucha audiencia, para enseguida trasladarse al Fraccionamiento las Haciendas donde de manera personal y de frente, dio a conocer sus propuestas de campaña, acompañado de los candidatos a la diputación local por el distrito 19, Lorena Sofia Esteves Hernández, y el candidato a la diputación federal por el séptimo distrito, Joel Barragán.