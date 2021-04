CLARO Y DIRECTO

NO HAY FECHA QUE NO SE LLEGUE NI PLAZO QUE NO SE CUMPLA

ARRANCAN CAMPAÑAS POLITICAS EN TAMAULIPAS

LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES, DIPUTADOS LOCALES, INICIAN EL DIA DE MAÑANA LUNES EN SUS RESPECTIVOS LUGARES Y DISTRITOS, TODOS CON DIFERENTES EVENTOS, pero todos con el mismo fin y destino, lograr convencer a los electores de que sus propuestas y su fórmula, es la más idónea y mejor de todas.

EDUARDO GATTAS SERÁ EL ABANDERADO DE MORENA POR VICTORIA, QUIEN BUSCA LA PRESIDENCIA DE LA CAPITAL DE NUESTRO ESTADO, Y QUIEN TIENE UNA GRAN SIMPATÍA DE VICTORENSES, esto no es por casualidad ni por suerte, él ha estado recorriendo todo el municipio, creando una estructura que morena no tenía, ni tiene una igual en otro municipio, es por eso que el trabajo que ha realizado lo reforzara en campaña ya formal y como el candidato oficial de esta firma.

EL LUNES ARRANCARA SU CAMPAÑA LALO GATTAS a las 7 pm en la plaza del 8 a donde ya invito a sus simpatizantes.

POR OTRA PARTE, EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA, PERO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ALEJANDRO MONTOYA LOZANO, estará arrancando su campaña electoral muy temprano a las 7:00 am. Con una misa en la basílica de nuestra señora del refugio, en el 8 calle Morelos.

PARA DESPUÉS OFRECER UNA CONFERENCIA DE PRENSA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN que han sido invitados al arranque de esta jornada electoral, y en donde estarán presentes sus compañeros de fórmula de partido, ELLY FILIZOLA GONZÁLEZ, candidata a diputada local por el 14 distrito; MARICELA GUAJARDO MALDONADO, candidata a diputada local por el 15 distrito electoral Y ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, candidato del pri a la diputación federal por el 05 distrito electoral

DESPUÉS DE terminada la conferencia iniciara una serie de recorridos por distintos puntos de la ciudad.

EN LA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, ESTE LUNES TAMBIÉN INICIARAN CAMPAÑA POLÍTICA EL EQUIPO AZUL, EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR YAHLEEL ABDALA como candidata a la presidencia municipal de ese municipio fronterizo y que lleva como compañero de fórmula al CONTADOR, ENRIQUE RIVAS CUELLAR QUE VA COMO CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 1, Y EN LA RELECCIÓN LOCAL VA, IMELDA SAN MIGUEL POR EL DISTRITO 2, FÉLIX “MOYO” GARCÍA, POR EL DISTRITO 3 Y EL LA FEDERAL, SALVADOR CHAVA ROSAS como se le conoce.

HABLAR DE EQUIPOS FUERTES Y CON EXPERIENCIA, ES HABLAR DE ESTE EQUIPO, CABE MENCIONAR LA GRAN TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA POLÍTICA DE LA CANDIDATA YAHLEEL ABDALA, quién ha ocupado diferentes cargos políticos, esto será una herramienta que sus adversarios no tienen y esta campaña será diferente a todas las que se han llevado a cabo en Tamaulipas y sobre todo en NUEVO LAREDO.

ENRIQUE RIVAS CUELLAR, HABLAR DE ÉL, es hablar de sencillez y trabajo, aunado a una larga trayectoria política que avala su trabajo por los diferentes puestos que ha ocupado.

EN FIN, TODOS LOS CANDIDATOS TIENEN LA MISMA OPORTUNIDAD, PERO NO TODOS TIENEN LA MISMA EXPERIENCIA, y esto marcara la diferencia en estas elecciones, que además serán diferentes que las que hemos visto.

LA SUERTE NO ES UNA OPCIÓN.

