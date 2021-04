AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

No hay fecha que no se llegue

PAN es puntero de cara a la elección

Refrenda sector obrero apoyo a Chente

Los empresarios se la juegan con Noé

Suma Gaby Verlage líderes políticos en González

Bien dice el refrán: No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, y tenemos que este próximo lunes 19 de abril arrancan las campañas políticas de los 22 candidatos a diputados locales por mayoría relativa, así como la de los candidatos a los 43 ayuntamientos en Tamaulipas.

Y qué cree usted mi estimado lector, lectora, bueno aunque no lo crea, pero es el Partido Acción Nacional el que se encamina como puntero y favorito en todas las encuestas para volver a ganar el Congreso local y la mayoría de las alcaldías, aunque en cuanto a los candidatos a diputados federales, tenemos que cumplen dos semanas de campaña, y también Acción Nacional se encamina a recuperar varios de los Distritos Electorales Federales que en procesos electorales pasados los ganó MORENA.

De hecho, se pronostica que Acción Nacional pudiera ganar la mayoría de los Distritos Electorales Federales, la mayoría de las 22 diputaciones locales, así como la mayoría de las 43 alcaldías en juego.

El PRI no tiene posibilidades de obtener nada y su permanencia está en peligro. MORENA es un desastre y así lo han denunciado cientos de personas que se quedaron fuera de la jugada, ya que sus gallos no fueron seleccionados para participar en esta lucha política que se torna importante por la pésima relación entre los jefes políticos, tanto de MORENA como del PAN en nuestra entidad, es decir entre AMLO y CABEZA DE VACA, cuyo tema de desafuero como que ha quedado pendiente o algo se mueve de forma perversa por debajo de la mesa para no “entorpecer” el proceso electoral, aunque a decir verdad, ya está muy pero muy manchado y salpicado de estiércol, producto de los caprichos y terquedades de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR por pelearse con medio mundo que no comulga con sus ideales.

Pero además, con el agregado de andar amedrantando al INE, junto con su gallina FÉLIX SALGADO MACEDENIO, situación que habla muy pero mal de un mandatario que tiene por obligación servir a todos y trabajar por todos no solamente por los de su círculo de amigos y camaradas, además de familiares que se sirven del presupuesto con la pala más grande que encuentran.

No se vale que se le falte el respeto al INE, cuando en 2018 ni siquiera se les dijo a los consejeros lo que ahora se les dice desde Palacio de Gobierno. El Presidente del INE, sigue siendo el mismo que cuando ganó LÓPEZ OBRADOR. ¿Cuál es el problema?.

Pero en cambio, el mandatario solapa las pillerías y los abusos que desde la CFE viene cometiendo MANUEL BARTLETT, hijos y amigos.

¿Ya se le olvidó a AMLO que un verdadero enemigo de la democracia lo tiene dentro de su gobierno, despachando como el mero de la Comisión Federal de Electricidad? Ese sí que fue una tremenda ratota electoral.

En fin, hay muchos motivos para que una buena mayoría de ciudadanos estén molestos y dispuestos en no darle el voto a los morenistas.

Y es que parece indicar que la luna de miel entre la 4T y muchos de fanáticos ya tiene buen rato que llegó a su final, muchos ciudadanos abrieron los ojos y se dieron cuenta de la realidad que vive nuestro país.

Lo anterior no quiere decir de ninguna manera que los del PAN sean los más fregones para gobernar, por supuesto que no, también existen los prietitos en el arroz de ese instituto político.

Sin embargo, hay que reconocerles que tienen buenos operadores políticos que le tienen a este asunto de las campañas, estructuras, movilización y muchas estrategias fundamentales para ganar una elección.

Otra cosa; el partido no solo es la diferencia de posturas o señalamientos que se puedan hacer entre el gobernador y el presidente de la república.

El PAN es una institución de más de 8 décadas, que cuenta con historia acreditada y con logros que han fortalecido las políticas públicas que han contribuido al desarrollo del país guste o no.

En Acción Nacional lo conforman liderazgos que luchan todos los días por brindar mejores condiciones de vida cuando son gobierno y cuando no lo ha sido, con una historia de oposición responsable defendiendo siempre los valores, los derechos y principios que los rigen.

Y podrán decir que en el PAN militan pillos y corruptos, sí, pero también ha quedado demostrado que en MORENA, PRI, PRD etc. También los hay, y peor aún. Su mala fama tiene comparación. El PRI la hizo gobernando por varias décadas; el PAN en dos sexenios, pero rápido los igualó o los superó MORENA en tres años bastó para fastidiar y hartar a mucha gente. Pero si usted gusta mi estimado lector, lectora no nos lo crea. Después del 6 de junio lo platicamos. ¿Le parece? Por lo pronto anote que el PAN seguirá representando al poder político tamaulipeco.

DEL ARCHIVERO…

De acuerdo a encuestas, el Partido de Acción Nacional (PAN) se sitúa a la cabeza de las preferencias de cara a la próxima elección del 6 de junio. El PRI vuelve a combatir contra sí mismo. Su principal objetivo ha sido desligarse de su pasado y subirse al tren del futuro, pero no se ha podido, pues las imposiciones en las candidaturas que han sido para amigas, amigos, compadres y familiares de quienes acaparan al partido han provocado divisiones, renuncias y desbandadas.

En el Mante, LUIS GERARDO MONTES impuso en la planilla de candidatos a síndicos y regidores a personas que realmente no las quiere la sociedad.

Una porque han sido chapulines que solo andan buscando el beneficio personal y otra porque carecen de trabajo partidista y no tienen calidad moral para representar al pueblo en el cabildo.

Realmente, el tricolor Mante navega en medio de la nada y así concluirá su función el próximo 6 de junio. Cuando mucho se podrá llevar dos regidurías y para colmo eso no ha gustado a su militancia.

Al Dr. CARVALLO se le cansó el caballo y pues en el partido verde no ha podido ni siquiera convencer a su pequeña, pero muy pequeña estructura que se alista para participar en la contienda, más no para dar una batalla electoral que digamos qué bárbaros, pues la verdad no traen nada en el morral. En política si los candidatos no tienen dinero ni estructura, pues a dónde pretenden llegar con miserias. Político pobre- pobre político.

Por cierto, nos comentan de algunas investigaciones contra actuales alcaldes y ex alcaldes que no aceptaron alinearse con el partido en el poder en esta entidad.

Que no les sorprenda si son detenidos de un momento a otro como sucedió recientemente con el ex alcalde de Soto la Marina, HABIEL MEDINA FLORES. Ya veremos.

En días pasados, el candidato a diputado federal por este VI Distrito Federal Electoral, con cabecera en el Mante, VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS sostuvo una importante reunión con el sector obrero del Mante y Xicoténcatl con el objetivo de hacer llegar las propuestas en materia laboral de sindicato y uniones, para que se integren a la agenda legislativa del Acción Nacional.

En este sentido, VERÁSTEGUI OSTOS reconoció la importancia que tienen los sectores que generan desarrollo social, laboral y económico en Tamaulipas, donde dijo además que con la legislación adecuada impulsada por las y los diputados de Acción Nacional se logrará alcanzar el progreso que necesita en esta región.

De igual forma, refrendó su compromiso por gestionar y apoyar las necesidades y peticiones de los trabajadores del Mante, Xicoténcatl y de los municipios que conforman el VI Distrito.

VERÁSTEGUI OSTOS, agradeció el respaldo que el sector obrero a través de su dirigente ALEJANDRO GÓMEZ VÁZQUEZ brindan al proyecto de Acción Nacional.

En esta reunión de trabajo estuvieron presentes dirigentes de otras organizaciones adheridas al sector obrero, así como el dirigente estatal del PAN, LUIS RENÉ “CACHORRO” CANTÚ, entre otros.

Pasando a otros asuntos, pero también de cuestiones relacionadas con política de altura, tenemos que reconocidos empresarios del Mante están convencidos de que el mejor proyecto para continuar con el progreso y desarrollo de la urbe cañera es el que encabeza el abanderado del PAN a la alcaldía, Arquitecto NOÉ RAMOS FERRETIZ.

De entrada, NOÉ lleva ventaja con el respaldos que desde hace buen tiempo le ha venido otorgando el sector empresarial de la urbe cañera, tan así es que tiene como candidato suplente a la alcaldía a SERGIO FERNÁNDEZ, hermano de JAIME, quien aparece en las imágenes que comparte en sus redes sociales el abanderado del PAN, además de otros distinguidos empresarios como: NORMA LILIAN BENAVIDES, DIEGO TORRES OROZCO, EDGAR RENTERÍA, ANDONI BILBATUA ORTEGA, ARTURO MORALES, entre otros.

Los hombres y mujeres del sector empresarial consideran que NOÉ RAMOS es un hombre que le preocupa generar un mejor clima de negocios, la seguridad y el emprendurismo.

Confían en el abanderado panistas porque dicen estar convencidos y convencidas de que RAMOS FERRETIZ es la mejor opción para convertir el Mante en un potencial regional, además de ser el mejor preparado para hacerlo. Así de fácil.

Y bueno, ya para finalizar con esta columna, le comentamos que en los próximos comentarios le daremos a conocer los pormenores de los arranques de campaña de los candidatos a las alcaldías de la región cañera, por lo pronto, le comentamos que de acuerdo a información obtenida a través de redes sociales de amigas y amigos de la candidata del PAN a la alcaldía de González, GABY VERLAGE, el inicio de su campaña se dará a la media noche de este próximo domingo con una serie de eventos protocolarios, donde destaca la inauguración de la casa de campaña que estará ubicada en la zona centro de la cabecera municipal.

Ahí, en González otro dato de suma importancia es que GABY VERLAGE sigue sumando simpatías y líderes políticos de diversos partidos. En esta ocasión se sumó a su proyecto por González SERGIO AGUIRRE, quien aspiraba a la candidatura de MORENA para esa alcaldía. Lo anterior demuestra que va en caballo de hacienda y por la ruta del triunfo electoral.

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@gmail.com