NO HAY ORDEN DE APREHENSION CONTRA CDV: FGR

Rubén Dueñas

Como que se le hizo bolas el engrudo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos los que quieren tumbar del gobierno y ver en la cárcel al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que no han sido muy claros en los cargos que le imputan, pero a gritos piden su desafuero.

Lo único cierto es que lo del desafuero todavía está en manos de la SCJN y por lo consiguiente la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta aún con una orden de aprehensión en su contra. Por lo que no se ve en Palacio de Gobierno ningún movimiento fuera de lo normal, como algunos lo esperaban, ni mucho menos se habla de quién relevarlo en el cargo.

Supuestamente la FGR esperará la determinación que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el Congreso del Estado anunció que interpondría una controversia constitucional para que determine quien, si San Lázaro ó el Congreso de Tamaulipas tiene la facultad para desaforar.

El Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, determinó que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara contra el mandatario panista. Por lo que Cabeza de Vaca debe seguir fungiendo en el cargo público para el que fue electo en el 2016, por la voluntad de la mayoría de los ciudadanos tamaulipecos.

El Congreso Local defendió su procedimiento con base en lo que establecen el articulo 111, párrafo 5º de la Constitución; el 28. Párrafo Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 44, párrafo Segundo de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos de Tamaulipas.

“Según éstas disposiciones, cuando se trata de servidores públicos del ámbito local, corresponde en última instancia al Congreso del Estado determinar si procede la homologación de la declaración de procedencia realizada por la Cámara y, en su caso, el retiro del fuero, ya que la declaración federal tiene un efecto puramente declarativo”.

Al determinar que no hay lugar para homologar la declaración de procedencia federal, no podrá seguirse procedimiento alguno en contra del gobernador, ya que éste conservaría el fuero. En caso contrario y de considerar que si se homologue la declaración federal, quedaría a disposición de las autoridades competente.

Por cierto ayer domingo al mediodía en varios municipios de Tamaulipas hubo manifestaciones de apoyo en vehículos, cuyos participantes llamaron la “Caravana de la Victoria”, llevando en sus manos banderolas del PAN, globos azules y blancos y en el vidrio trasero de la unidas pintada con letras blancas la leyenda de “YO CON MI GOBER”.

Trascendió que la movilización que se inició al mediodía se llevó a cabo en los municipios de Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, Madero y Altamira. En la que participaron varios miles de tamaulipecos; en Victoria se habla de cuatro mil.

Los manifestantes pusieron en claro en su mensaje que el motivo de la convocatoria fue para brindar apoyo al gobernador luego del dictamen de desafuero que avaló la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el viernes y que el Congreso de Tamaulipas determinó su no procedencia. Por lo que el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que conmemoró el 135 Aniversario del Día del Trabajo y precisó que México está al corriente con ese sector, refiriéndose a su gobierno, pero, pero, pero, lamentó no poder abundar sobre los logros de su Administración para la clase trabajadora, en éste caso no por la pandemia del Covid-19, sino por la veda electoral. La que seguramente también le cayó como anillo al dedo.

Si están cambiando las cosas en México, así lo creo como analista político, ya que al candidato a presidente municipal en Atizapán de Zaragoza, Daniel García Rodríguez, que se la va a rifar con la bandera del partido Redes Sociales Progresistas, dijo muy orgulloso al ser entrevistado que “soy el único

Candidato que porta un brazalete electrónico y en ser procesado por homicidio”.

Son los nuevos tiempos. López Obrador lo dijo, los narcos son gente de respeto.

Lo que si es lamentable es que un funcionario de PISA en París haya confirmado a “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, que la participación de nuestro país en ese importante organismo multinacional está suspendida y que hasta donde tienen conocimiento no se están aplicando las pruebas de campo.

Pisa es un exámen para estudiantes de 15 años que se aplica cada tres años para medir habilidades en lectura, matemáticas y ciencia y en el que México participa desde el año 2000. Según expertos consultados por MCCI no realizar la prueba de campo es un aviso de que el país no participará en la evaluación PISA 2022, evento en el que participan 87 países. Pero el patrón no quiere eso.

Si que le fue mal a Tamaulipas y en particular al municipio de Soto La Marina, donde la fuerte tromba que azotó ayer domingo a la zona centro, provocó daños materiales cuantiosos ya que daño casas, bodegas, maquinaria agrícola y el servicio de energía eléctrica. El director de Protección Civil, Enrique Enriquez Hernández, apuntó que aún no han sido evaluados los daños, pero consideró que son de consideración.

De la UAT nos reportan que como parte del fortalecimiento de los vínculos internacionales, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, sostuvo una reunión con la cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, MBA. Yolanda A. Parra.

En la visita oficial del rector de la UAT al Consulado Americano, se abordaron tópicos relacionados con la profesionalización, las estancias en las Universidades y la permanente colaboración entre ambas instancias.

Se reafirmó el objetivo de estrechar la relación entre el consulado general y la máxima casa de estudios en el estado, habiendo abordado temas como las capacitaciones que el Consulado puede ofrecer a los estudiantes de licenciatura y posgrado, así como a los docentes de las facultades de Derecho de la UAT.

El Ing. Suárez Fernández reconoció el importante apoyo que el Consulado Americano le ha otorgado a la Universidad, al facilitar los trámites consulares para las visas de estudiantes y la realización de estancias académicas.

