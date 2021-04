LA@RED

NO LE RASQUEN LOS HUEVOS AL TORO: FELIX, COMPADRE DE AMLO

Rubén Dueñas

Vaya, vaya, vaya, con el compadre de pila del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que resultó un bravucón de marca, don Félix salgado Macedonio, el que a toda costa quiere ser candidato de MORENA a la gubernatura del estado de Guerrero, advirtiendo a los siete consejeros del INE que “no le rasquen los huevos al toro”, ya que si no le reivindican su candidatura irá a buscarlos y divulgará el domicilio personal del “cabroncito” consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que ni el Instituto ni los demás consejeros, a pesar de las campañas de amedrentamiento “no nos vamos a dejar amedrentar ni con los tonos ni las amenazas, las cuales dijo, no son propias de los contextos democráticos”.

“Somos un árbitro que tiene una función constitucional y que hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestros principios y nuestras lecturas de Derecho y si alguien no está de acuerdo existe una vía afortunadamente que es la del Tribunal Electoral”, remarcó.

Al ser cuestionado por Carlos Loret de Mola en su programa de radio “Así están las cosas con Loret”, sobre las amenazas que lanzó en su contra ayer lunes el precandidato de MORENA, Félix Salgado Macedonio, al amagar acudir a su domicilio para encararlo, Córdova Vianello dijo que el órgano electoral no tiene nada que responder a las amenazas, las cuales “buscan construír una narrativa en el sentido de que hay un discurso de dos partes; aquí hay una sola parte que se pelea con molinos de viento”.

Apuntó que el INE no pretende entrar en disputa con ningún actor político, ya que el órgano está por encima, porque así lo mandata la Constitución.

Por su parte el Ministro en Retiro, José Ramón Cossío, dijo sin tapujos ni rodeos que las amenazas por parte de Félix Salgado Macedonio en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ameritan cárcel.

En Twitter, Cossío Díaz citó el artículo 209 del Código Penal para la Ciudad de México, el cual señala: “Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos de alguien con quién esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días de multa”.

Al ver cómo están subiendo de tono las cosas, principalmente por parte de “El Toro”, como le gusta que le llamen sus amigos de Guerrero, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un enérgico llamado al INE y a MORENA de mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto.

Pero el que se está brincando las trancas es el señor Toro, el que a dicho una y mil veces que si el INE no le restituye su candidatura el 6 de junio en Guerrero no hay elecciones, amenaza con la que se está llevando entre las patas a su querido compadre de pila.

El senador y coordinador de la bancada de su partido en la Cámara Baja. Ricardo Monreal Ávila, como que también se percató de que El Toro la está cagando y entró al quite para evitar que el pleito cobre más fuerza, pidiendo al INE y al Toro que privilegien el diálogo.

Estableció que no se debe mantener una confrontación permanente y opinó, de manera personal, mantener el diálogo puesto que si se estira demasiado la liga, “nadie va a ganar”. Pero, pero, pero el ágüelo quiere ver a su comadre, perdón compadre, como gobernador de Guerrero. Y que no le rasquen los huevos al Toro, uuy que machote, decía mi tata “perro que ladra no muerde”.

Frente al inicio de las campañas electorales que definirán el futuro del país el próximo 6 de junio, la Arquidiócesis Primada de México creó una guía para orientar a los fieles católicos a votar y los llamó a decidirse por aquellos candidatos QUE DEFIENDAN LA VIDA.

“El votante católico tiene muchos temas que debe impulsar y proteger : los puntos de Vida, Familia y Libertad Religiosa son indispensables para tomar una decisión. Estos son la primera prueba que debemos pasar para tomar una decisión a favor de alguien”.

“Si algún candidato se niega a tomar éstos temas o a posicionarse sobre ellos, causa una duda razonable, pues podría pensarse que esa persona tampoco tomará decisión al respecto estando en el ejercicio de sus funciones, de ser electa”,

A través de la editorial publicada en el semanario religioso Desde la Fe, la Arquidiócesis que preside el arzobispo Carlos Aguilar Retes, afirmó que ésta guía busca evitar que los votantes caigan en confusiones.

La violencia con la que se han manifestado en los últimos días alumnos de escuelas Normales de Oaxaca, para exigir que las autoridades educativas cumplan con su pliego petitorio, estalló éste lunes en agresiones a periodistas y medios de información que cubrían las protestas frente a las ex oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública ( IEEPO ).

Porque conocemos a don Enrique Cárdenas del Avellano le vamos a creer que ya como diputado federal del 5º. Distrito con cabecera en Ciudad Victoria le va a echar ganas a concretar la autorización del Gobierno Federal para resolver el problema del agua que aqueja a la capital del estado y sus alrededores con la instalación de la segunda línea del acueducto Presa Vicente Guerrero-Ciudad Victoria, en lo que conservadoramente se van a requerir más de mil millones de pesos.

Soñar que esa obra la podrían realizar Eduardo Gattás ya con la camiseta de MORENA o la actual alcaldesa del PAN, podrían hacerla, soñar no cuesta nada. Si su realización la esta considerando don Enrique, la cosa es seria, porque estamos hablando de un victorense de pura cepa y priísta de nacencia. Ojalá y le entre, sería su boleto para la gubernatura y pasaría a la historia como nuestro gran amigo Américo Villarreal Guerra, el que siendo gobernador de Tamaulipas puso la primera línea del acueducto y dejó hecha la preparación para la segunda línea.

Nos enteramos que la UAT realizó el conversatorio “Mujeres de éxito del sector agropecuario”, cuya finalidad fue resaltar el trabajo académico y científico que han desarrollado las profesionales universitarias en favor del agro tamaulipeco.

El evento virtual, trasmitido por la plataforma Microsoft Teams y la página de Facebook de la UAT, fue organizado por la Secretaría de Vinculación a través de la Dirección de Agronegocios en colaboración con la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante y contó con la participación de las doctoras Reyna Ivonne Torres Acosta, Yuridia Bautista Martínez, Verónica Hernández Robledo, Elsa Verónica Herrera Mayorga y Nohemí Niño García, docentes e Investigadoras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

