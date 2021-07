T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¡NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR, ¡ES SOLO UN BUEN SLOGAN…!

X.-PRÁCTICAS NOCIVAS COMO LA CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y NEPOTISMO, CONTINÚAN VIGENTES…”

HAY QUE SEÑALAR, reconocer e incluso admirar que, los apostolados de Morena como: “El No Mentir, no Robar y no Traicionar”, son definitivamente muy buenos, como tan buenos son los preceptos jurídicos establecidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en la cruda realidad, este magnífico slogan, “carece de real valor en el marco de trabajo y servicio”, decimos esto, porque al observar de manera profunda el escenario político y social en el Gobierno de la República, ¡la verdad!, “seguimos teniendo más de lo mismo”, porque muchas de las viejas prácticas que fueron instrumentadas por los malos Gobiernos pasados y que laceraron en su economía a los pueblos del país, hoy a la vista de todos, estas nocivas prácticas, siguen predominando en el nuevo régimen gubernamental de la 4-T.

POR EJEMPLO, muchos de los integrantes del nuevo Gobierno de la República, siguen teniendo en espacios públicos importantes a hermanos, compadres, amigos y cuatachos. Lo que obviamente “no pueden negar o desmentir”, porque en redes sociales, (recordamos) que el Senador Ricardo Monreal Ávila, desesperadamente (se evidenció en un video) hablándole en tono molesto a su hermano David Monreal, para que éste dejara el rancho y se fuera a la ciudad, porque le dijo “David, tú vas a ser el candidato a gobernador”. Y David Monreal, hoy ya es Gobernador electo de Zacatecas. Y por esta razón lanzamos la interrogante: ¿Acaso esto no es Nepotismo y Corrupción?.

POR ELLO, les diré que, muchos de los políticos del actual Gobierno Federal, han continuado haciendo lo propio, es decir lo que a ellos les beneficia, sin que les importe favorecer a los ciudadanos que presumen representar en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, y ejemplos de esto hay muchos, por lo que, MORENA, es el Partido que más sobresale, debido a que los actores de este organismos político, “son los que menos trabajan por la sociedad nacional”, sociedad a la que juran estar ayudando y representando, pero esa es la peor de las falacias (mentiras).

LO MAS lamentable es que, “la mayor parte de los políticos de Morena”, han ganado elecciones, pero “no por ellos, sino por el efecto AMLO”, pero lo esencialmente favorable hoy en día es que, “ya miles o millones de ciudadanos”, han empezado a despertar del lamentable letargo político en el que se encuentran, porque están sintiendo en carne propia, “ser olvidados” de la mano del Presidente, porque en las instancias o dependencias federales “a muchísimas personas, no las atienden como lo merecen”, no dándoles por ejemplo los indispensables medicamentos en las Instituciones hospitalarias, porque las medicinas, la verdad, nadie sabe a dónde las desvían, provocándose con esto, un claro agravio los derecho-habientes del Seguro Social, del ISSSTE y demás centros hospitalarios, muchos de los que hoy en día están en ruinas, por la falta de atención del Gobierno de la 4-T.

Y TAN MAL andan las cosas en el Gobierno de la República que, se ha disparado el número de familias en pobreza extrema, como tampoco llegan los apoyos a los agricultores de los campos de Tamaulipas y México, ni se han otorgado, otros muchos beneficios que, son parte fundamental para la consolidación socio-económica de los estados y municipios, pero tal parece que esto, al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador “le es ambiguo, ecuánime e indiferente”.

FINALMENTE, les comento que, el Presidente de México, desde sus campañas presidenciales, ha sido un despiadado crítico, porque sin tapujos, ni cortapisas, señalaba candente y con gran valor moral “los agravios que afectaban a la sociedad nacional”, generados estos, por los malos gobiernos Neoliberales y Conservadores del pasado. Pero hoy esto que él tanto criticaba, está resultando igual o peor que en los gobiernos del PRI; PAN y PRD, vislumbrándose que el partido Morena, como lo dije desde el año pasado que, “Morena, ya se ha empezado a desmoronar”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx