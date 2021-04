LETRAS PROHIBIDAS

No metan a AMLO a las boletas

Clemente Zapata M.

El Gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que preside ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ha logrado convencer a buena parte de los mexicanos de que la culpa de todos los males de México radica en el pasado.

A pesar de que su Gobierno tiene más de dos años ejerciendo, para el Presidente de México ha sido fácil justificar los pobres números acusando a la “mafia del poder” a los “conservadores”, al “Prian” y a tantos “enemigos invisibles” y buena parte del país le han “comprado” esa oferta.

Desgraciadamente personajes como GENARO GARCÍA LUNA y EMILIO LOZOYA AUSTIN, quienes gozaron de todo el poder en los sexenios de FELIPE CALDERÓN y ENRIQUE PEÑA NIETO, respectivamente, han “ayudado” mucho al presidente LÓPEZ OBRADOR, para que pueda sustentar sus señalamientos de corrupción hacia el pasado.

Desde Palacio Nacional se giró la orden y se dictó el discurso y sobre ese tema versan todas las propuestas de los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional: “no se debe regresar al pasado”, ésa es la oferta electoral.

Los partidos políticos, en contraparte, parece que se han olvidado de lo obvio: señalar directamente al Gobierno sus fallas, en donde más le duele al ciudadano: el bolsillo.

El aumento a la canasta básica, a las gasolinas, a la energía eléctrica está ligado al Gobierno federal y pocos candidatos de la Oposición han intentado, de momento, caminar por ese sendero.

Al ciudadano de a pie y hasta en coche, le duele el costo de las tortillas, del huevo, de la carne, de la leche, del tomate, la cebolla y hasta el chorizo de Jaumave, incluido el chile piquín. Allí es donde se debe basar la oferta electoral de la Oposición, pero no se hace…

De momento a la población en general no le importa si hay outsourcing, energías limpias o la pretendida recopilación de los datos personales vía teléfono celular. Lo que le importa es tener empleo y que le alcance para llevar comida a su hogar; lo básico, pues.

Mientras que Palacio Nacional ha machacado y machacado durante todo el tiempo que el presidente LÓPEZ OBRADOR ha estado en el poder, que no “se quiere regresar al pasado”, la Oposición ha perdido un tiempo valioso pasando por alto lo obvio: la pérdida del poder adquisitivo y ello se confirma con el aumento en los precios de la canasta básica.

Los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional difícilmente se saldrán del “dictado original”; es decir seguirán ligando a la Oposición con el pasado, ya sea por las siglas partidistas o por los actores político/electorales…

Al ligarla, seguirán convocando a los votos indecisos para que “no regresen al pasado”… Por su parte, la Oposición, en términos generales, trata de meter, sin querer queriendo al presidente LÓPEZ OBRADOR a las boletas, sin saber que con ello están practicando un suicidio electoral, pues el Presidente sigue gozando de amplias simpatías en el país.

Un ejemplo es la desatinada postura de RICARDO ANAYA, que se “enoja” porque una persona se gasta su dinero en caguamas en lugar de pagar los gastos del hogar.

Al ex candidato presidencial ANAYA, lo debe enojar que los precios de los productos siguen al alza y el salario se va diluyendo… Mientras México tenga una oposición así de desatinada, la Cuarta Transformación seguirá riéndose desde el poder… Pendientes…

~~CHAMBEAN RECIO EN PROTECCIÓN CIVIL.- El director de Protección Civil de Nuevo Laredo, OMAR ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, hizo un recuento de las acciones del inicio de año a la fecha, confirmando que se han atendido dos mil 967 reportes, entre los que destacan 669 atenciones médicas y 563 incendios en zacatales; se han atendido también 496 servicios sociales y 233 choques de automóviles… También se han brindado 112 apoyos mecánicos, 98 atenciones a fuga de gases y 101 falsas alarmas… Además se brindaron 97 atenciones a personas que dieron positivo al Covid-19 entre otras acciones.

~~LE EMPUERCAN LA CAMPAÑA A LALO GATTÁS~~

Todos saben que ADOLFO SIERRA MEDINA no da un brinco sin huarache y ese amor que de “botepronto” le brotó por LALO GATTÁS, es motivado por intereses obscenos… Presume tener el control del Sindicato de Salud y además, sin reparar en que violenta las leyes electorales, asegura que el voto de los agremiados está comprometido con el candidato a la Alcaldía de Victoria por el Movimiento de Regeneración Nacional; ¿se le olvidará a SIERRA MEDINA que anunciar que compromete el voto colectivo lo ponen en la mira de las autoridades electorales y de todos los partidos políticos…? El Secretario General de la Sección 51 del Sindicato de Salud en la entidad tiene todo el derecho de apoyar a quien lo desee, pero comprometer a un gremio está “peligroso”, electoralmente hablando… No se puede ocultar que si ahora anda con LALO GATTÁS, presumiendo un falso amor, es porque en el Gobierno de Tamaulipas no lo pelaron, no le quisieron conceder sus caprichos y menos atender sus berrinches… Si realmente fuera el Líder sindical que presume ser, SIERRA MEDINA estaría apoyando a cientos de maestros que no han sido vacunados allá en el sur, como por ejemplo los empleados del Hospital Civil en Madero o el Psiquiátrico de Tampico, por citar dos ejemplos… Lejos de ayudar a LALO GATTÁS, la presencia de SIERRA lo único que hace es “empuercarle” su campaña, pues por cada voto que le pudiera arrimar, le va a restar por lo menos cinco, sobre todo porque ya se le conoce… ¡Ay ojón!

~~PROSELITISMO 2021~~

+++CUENTAN QUE… El ex candidato presidencial, RICARDO ANAYA CORTÉS, ha intentado hacer amarres con algunos gobernadores de Acción Nacional, para que lo apoyen en su pretendido regreso a la competición presidencial… Al parecer los gobernadores le “han dicho que sí”, pero de los dientes para afuera, porque algunos tienen pretensiones similares a las de ANAYA; o sea que le jugaron el dedo en la boca… ¡Que gacho Tacho!

+++CUENTAN QUE… Otro que también debería cuidar a quién suma, es el candidato a la Alcaldía de Victoria, por el Partido Revolucionario Institucional, ALEJANDRO MONTOYA, pues recibir a REYNA GARZA HINOJOSA, quien aspiraba a ser la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional a la Diputación federal por el distrito 05, más que convertirlo en golpe mediático huele a otra cosa distinta, como que a “despecho electoral”… Hasta hace apenas una semana GARZA HINOJOSA no quería saber nada de la “mafia del poder” que significan para Morena los partidos PRI y PAN, pero de “botepronto” le salió un amor por el PRI y por su candidato a la Alcaldía ALEJANDRO MONTOYA… Dicen que el interés tiene pies… Por lo pronto GARZA HINOJOSA dice que se fue al PRI debido a las malas decisiones que tomaron en Morena y lógico que esa “mala decisión” fue no haberle dado una candidatura… Claro que ALEJANDRO MONTOYA se deja querer y la verdad es que “a quién le dan pan que llore”, pero hay sumas que al final restan y “golpes mediáticos” que no da el resultado esperado… ¡Ay ojón!

Gracias… nos leemos hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com