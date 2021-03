LETRAS PROHIBIDAS

¡No quieren a Gustavo Cárdenas!

Clemente Zapata M.

Allá por el año del 2013, el hoy dueño de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, tuvo que abandonar el Partido Acción Nacional (PAN) porque su negocio se le había acabado.

Por años GUSTAVO se adueñó del PAN, no sólo en la Capital sino de todo el estado; puso en venta y le puso precio a todos los movimientos cobrando muy bien al Partido Revolucionario Institucional y en efectivo.

En el PAN el repudio hacia su figura era intolerable, tras enterarse de los negocios en lo oscurito que hizo con los ahora ex gobernadores del PRI, TOMÁS YÁRRINGTON RUVALCABA y EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

(Coincidentemente TOMÁS YÁRRINGTON se acaba de declarar culpable en una corte de los Estados Unidos y EUGENIO HERNÁNDEZ lucha por no ser extraditado al país del norte).

Cualquier panista de la “vieja guardia” puede atestiguar que el PAN en Victoria siempre estuvo en la modorra por culpa de GUSTAVO y todavía recuerdan esas arteras traiciones, como el voto cruzado que hizo hace varios ayeres, para “reventar” a LYDIA MADERO GARCÍA desde el seno mismo de Acción Nacional.

Ni qué decir de la traición que le hizo a su “compadre del alma”, el finado RACHID RAMÍREZ ABRAHAM, cuando negoció su candidatura a la Alcaldía de Victoria.

No son secretos; son historias que todos saben y que siguen vigentes a pesar de los años entre la vieja y no tan vieja militancia de Acción Nacional, no sólo en la Capital sino en todo el estado.

Lo anterior viene a cuento, porque el mismo daño que GUSTAVO CÁRDENAS le hizo al PAN y a los panistas, se lo está haciendo a Movimiento Ciudadano.

Sólo que en el Partido naranja ya lo conocen, lo descubrieron a tiempo y lo están acusando de tener secuestrado a dicho organismo político para hacer lo que más le encanta: “vender campañas”.

Las últimas dos semanas, en el sur de la entidad, han arreciado los señalamientos en contra de CÁRDENAS GUTIÉRREZ. Lo acusan de secuestrar a Movimiento Ciudadano y de poner candidatos a modo para beneficiar sus bolsillos.

El viernes 19 de marzo, cuando se llevó a cabo la presentación de los candidatos en el sur de la entidad, un grupo de activos del Partido naranja protestó por el descarado “dedazo” que GUSTAVO CÁRDENAS aplicó en la selección de los abanderados.

Lo acusaron de imponer a dóciles abanderados que bajo el mando de GUSTAVO se van a prestar al juego de la simulación porque “no cargan nada en el morral”.

La noche del miércoles (24/03/2021) el líder social MANNY SEGURA y un grupo de seguidores, todos activos de Movimiento Ciudadano, colocaron una manta en un puente peatonal sobre la carretera Tampico-Mante.

En esa manta acusaban a GUSTAVO CÁRDENAS de secuestrar a Movimiento Ciudadano y de poner candidatos a modo para beneficiar a su bolsillo.

Pero la cosa no terminó allí, pues el viernes 26 de marzo, la manta que apareció en dicho puente peatonal, “viajó” y se exhibió en la Ciudad de México.

La militancia enojada e inconforme contra lo que consideran el negocio particular de GUSTAVO CÁRDENAS, de imponer candidatos para simular que hace campaña y vender el movimiento, fue hasta el centro neurálgico de Movimiento Ciudadano a “ponerle el dedo”.

Allí en Movimiento Ciudadano, igual y como sucedió en Acción Nacional hace varios ayeres, ya no le creen nada al ex “Muñeco”, como le llamaban los panistas a GUSTAVO CÁRDENAS.

Por otro lado, GUSTAVO amaga con regresar a las calles, a competir por la Diputación local por el Distrito 15, tal vez como un último intento por revivir el suculento negocio de competir y vender la campaña.

El pequeño detalle que ha pasado por alto GUSTAVO, es que es el 2021 y la gente ya lo conoce, comenzando con la militancia de Movimiento Ciudadano que hasta le “ponen el dedo”.

Habrá que ver si realmente GUSTAVO puede volver a venderse en estos tiempos en donde la escoba y el amague por barrer a la corrupción podrían hacer que se muerda la lengua… Pendientes…

~~INVIERTE SANMIGUEL 5.8 MDP EN CALLES.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, invirtió más de cinco millones 800 mil pesos para mejorar la carpeta asfáltica al sector poniente de la Ciudad, en un área de mil 842 metros cuadrados… Una de las pavimentaciones se realizó en la calle lateral de la Carretera Aeropuerto, entre José Valdez Reyna y las vías del tren, en la colonia Nueva Era; en esta acción se invirtieron tres millones 660 mil pesos. La otra fue el acceso a la planta Aptiv, que tuvo una inversión de dos millones 212 mil 738 pesos, en una superficie de pavimentación de dos mil 217 metros cuadrados… Con estas acciones el alcalde SANMIGUEL demuestra su compromiso con el desarrollo del Municipio y su interés por mejorar la calidad de vida de la población.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Algunos vieron la rueda de prensa que LALO GATTÁS convocó el viernes pasado (26/03/2021) como una despedida, sobre todo por los rostros de enojo y desencajados que algunos de sus colaboradores cercanos portaron durante todo el evento… Cuentan que cuentan que presumir una unidad que no existe en la Capital y asegurar “disciplina” y trabajo para quien sea el candidato a la Alcaldía, tiene un tufo raro y deja ver que LALO no es el favorito. Al menos hasta el cierre de esta colaboración se sabía de buena fuente que su candidatura se “había caído”… También cuentan que los ataques que recibió desde las redes sociales y durante toda la semana ISMAEL “El Rocket” VALDEZ, se aplicaron “demasiado tarde” por parte de GATTÁS, evidenciando que se les “durmió el gallo” a sus asesores y equivocaron la estrategia “fajándose” contra el PAN cuando todavía no tenían la candidatura en la bolsa… Peeerooo aunque todo apunta a que LALO no será “el bueno”, en política todo puede caerse o consolidarse en el último momento y hasta la tarde de este domingo seguía el tironeo para hacer la lista de candidatos de Morena para Tamaulipas… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Al cierre de la presente colaboración, domingo por la tarde, se manejaba con mucha insistencia que habría una sorpresa para la Diputación federal del Distrito 05 con cabecera en Ciudad Victoria y que el tironeo en la Ciudad de México estaba muy fuerte entre los líderes de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista… Cuentan que cuentan que FELIPE GARZA NARVÁEZ no será el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la Diputación federal en mención y que en su lugar habría una especie de alianza… También cuentan que el bueno será el “ciber-candidato” del Partido Verde Ecologista de México, GERARDO ILLOLDI, que, apoyado por su órgano político verde, estaría abanderando el “maridaje electoral” con Morena y el Partido del Trabajo; trasciende que “una encuesta” pone a GERARDO en unas preferencias electorales que no pueden desperdiciarse y, por el contrario, lo convertirían en el “voto útil” para dar una buena pelea… Es decir que GERARDO estaría acaparando a la “chaviza” y a la no tan chaviza de las redes sociales, además de los seguidores de Morena y el Partido del Trabajo… que ILLOLDI andaría abanderando una “quimera política”, con todo lo que eso signifique… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… La declaración de culpabilidad del ex gobernador TOMÁS YÁRRINGTON RUVALCABA, en una corte de Estados Unidos, con la finalidad de negociar con la Fiscalía, debe tener muy nerviosos a algunos longevos personajes no sólo de la clase política sino del empresariado en Tamaulipas… Cuentan que cuentan que si la Fiscalía aceptó un acuerdo con YÁRRINGTON es porque el ex gobernador tiene algo importante qué ofrecerles y no migajas, de manera que compre palomitas de maíz, escoja su sillón favorito y espere a conocer los nombres y apellidos que YÁRRINGTON va a soltar y que podría cimbrar la clase política tamaulipeca e incluso del país… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

