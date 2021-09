No sabemos qué hacer y qué no en caso de haitianos»: Alcalde

*El alcalde porteño opinó en torno al apoyo que les piden los refugiados que están viendo la situación pues no quieren salirse de lo que deben hacer correctamente en ese tema

María de Jesús Cortez

Tras reconocer que no saben qué sí y qué no hacer en el caso de los haitianos que permanecen en la ciudad y que acudieron este jueves a pedir apoyo al municipio para seguir viajando, el alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah dijo que deben analizar bien la situación para hacer bien las cosas y no salirse de lo que deben hacer correctamente.

Fue al término de la sesión de cabildo celebrada la mañana de este jueves que haitianos esperaban en la planta baja del palacio municipal para ver si tenían algún apoyo del ayuntamiento. El alcalde, tras enterado de la situación informó que estaban viendo esa situación.

«Me acaban de informar hace unos minutos, ya le voy a instruir a la Secretaría de Atención Ciudadana para que vea cuáles son sus solicitudes y a ver qué podemos aportar como ayuntamiento para apoyarlos», indicó.

Cuestionado sobre si ya han pedido apoyo federal para atender esta problemática, Chucho Nader dijo que no. «Aún no hay petición al gobierno federal, son los primeros hoy, haremos lo que se deba de hacer para hacer bien las cosas».

Hizo ver que toca al Instituto Nacional de Migración con la Guardia Nacional que es la gente involucrada en este tema para que se hagan bien las cosas.

«No sabemos qué si y qué no se puede hacer en este caso y no queremos salirnos de lo que se debe hacer correctamente», añadió.

El alcalde porteño dijo que ellos han estado apoyando mucho a la autoridad federal con transporte a la Guardia Nacional para llevarlos a la zona naval y a otros puntos, esto para beneficio de la seguridad de los tampiqueños.