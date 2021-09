EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

No tienen vergüenza

*- …¿Seguridad a Cabeza de Vaca?

*- Melhem ‘truena’; cuestiona a Tino

*- María Esther crea prestigio al PRI

*- Ataca diputación de ‘Pepe’ Braña

*- Roberto González vs. Rojas Díaz

¡Cuánta deshonra!

Habría que revisar si desde el vértice del poder se recurrió –¡¿oooooootra vez?!–, a las clásicas 30 monedas para persuadir a un diputado del PRI [‘TINO’ SÁENZ tenia que ser], para presentar en Comisiones la propuesta de dotar de seguridad por los próximos seis años ¡al gobernador!, una vez concluido su mandato.

Nosotros dábamos por hecho que el oprobio y la ignominia de la LXIV Legislatura ya estaban agotados, cuando hete aquí que, a menos de tres semanas de concluir su ciclo, se sacan de la chistera esta otra broma, que sin duda constituye una burla brutal para el pueblo tamaulipeco.

¿¡Seguridad especial para el gobernador!?

¿Y al pueblo tamaulipeco, al pueblo del barrio y del ejido; al pueblo empresarial y al pueblo obrero; ¿al pueblo estudiantil y al pueblo de amas de casa, y al pueblo juvenil, quién los protege?

Pero, además, solicitar ese beneficio para un gobernador acusado de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita, la verdad que es un contrasentido y un insulto contra la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, que apelan a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no obstruya el curso de la justicia contra un gobernador y camarilla de compadres, acusados de saquear la hacienda pública de Tamaulipas.

La iniciativa de reforma, que propone otorgar seguridad al gobernador panista FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA por los próximos seis años, a partir de que deje el cargo, [con el argumento de que podría enfrentar represalias por haber combatido durante su gestión a grupos de la delincuencia organizada], fue avalada con tres votos a favor –dos del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del PRI–, contra dos de Morena.

Según la propuesta, el mandatario tendría escoltas y vehículos oficiales blindados a su disposición con cargo al erario; en caso de que sea necesario estas medidas podrían ser prorrogables.

La misma protección se daría a otros servidores públicos cuando terminen sus funciones en la administración actual, entre ellos al secretario general de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI; el de Seguridad Pública, JORGE ONTIVEROS, así como al fiscal de la entidad, IRVING BARRIOS.

El documento plantea adicionar un párrafo a la fracción 1 del artículo 19 Bis de la Constitución de Tamaulipas, que quedaría así:

“El estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”, señala.

¡Échese ese trompo a la uña!

Por cierto, la deshonrosa solicitud presentada en Comisiones por el diputado priista FLORENTINO SÁENZ, anticipa un poco de lo que ya se intuye en el horizonte político de corto plazo: la alianza PAN-PRI-PRD rumbo al 2022.

En esa ultrajante coalición, muchas carreras priistas irán al desfiladero, con muy pocas posibilidades de restituir la honra y el capital político acumulado en años de militancia y sacrificio.

Antes de decidirse a ir al 2022 de la mano de los azules, mejor sería que los tricolores cuenten hasta 10, pues el crédito y la reputación no se recuperan en el corto plazo.

¿Con CABEZA?… ¡¡¡Ni-A-Las-Canicas!!!

EDGAR MELHE

SACA LA CASTA

Por cierto, nos parece que el presidente estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS empezó a sacar la casta, pues al criticar la iniciativa del priista FLORENTINO SÁENZ de dotar de seguridad al gobernador acusado de delincuencia organizada, EDGAR discrepa por segunda ocasión del servilismo –¿gratuito?–, del diputado mantense, quien tripula en su tierra una flamante camioneta Platinium del año, al igual que otros legisladores y legisladoras de la 64 legislatura, que se ven conduciendo vehículos de lujo.

EDGAR afirma que la propuesta de TINO SÁENZ a favor del gobernador “parece un cheque en blanco”, y dado que la ciudadanía ve con malos ojos esa iniciativa, MELHEM se apresura a aclarar que el diputado mantense la hizo a nombre propio, no a nombre del Partido Revolucionario Institucional

Dijo entender que la ciudadanía esté inconforme con el asunto por lo caro que resultará poner escoltas a ex funcionarios.

“El gobernador quitó seguridad a ex gobernadores y ahora proponen esto”, criticó.

CUESTIONA A

“PEPE” BRAÑA

Y ya encarrerado, el presidente del PRI-Tamaulipas se le fue encima al diputado “PEPE” BRAÑA, a quien acusó formalmente de estar creando una “mayoría” fraudulenta al registrarse por el Partido del Trabajo, y argumentar en redes sociales pertenecer al Movimiento de Regeneración Nacional.

EDGAR presentó recursos ante el IETAM en contra de esta acción, por lo que se espera que el órgano electoral examine la argumentación del líder priista, para determinar la procedencia de sus argumentos.

INAUGURA MAKI NUEVO

EDIFICIO DE INDUSTRIAL IGS

Vuelvo a Reynosa para compartirle que la Presidente Municipal MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, inauguró las instalaciones del Grupo IGS Rey-Pharr East II en el Parque Industrial Colonial, una nueva inversión de 6.7 Millones de Dólares que contribuyen a la expansión comercial y la creación de empleo en esta ciudad que apunta al progreso y la esperanza de los tamaulipecos.

-«Me da gusto que haya este tipo de proyectos con futuro, sé que va a haber más, gracias por pensar en Reynosa»: MAKI ORTIZ.

«En 5 años hemos tenido 10 nuevos proyectos de desarrollo industrial y 117 expansiones, estamos recibiendo el 60% de la inversión extranjera y nacional y somos la ciudad que genera el 60% del empleo de todo Tamaulipas; esto ha sido posible en 5 años de convertirnos en un Municipio gestor y facilitador», señaló la Alcaldesa acompañada por los Secretarios de Desarrollo Económico LEONEL CANTÚ ROBLES, y EDUARDO LÓPEZ ARIAS, de Obras Públicas.

El Ing. MISAEL PECINA, Gerente de Gestión y Control de Propiedades de IGS, presentó el nuevo desarrollo industrial: «A nombre del Grupo IGS agradezco la presencia de la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, en este proyecto que traerá nuevas inversiones, empleo y crecimiento a la ciudad».

El proyecto IGS contempla 5 nuevos edificios en los próximos 2 años para agregarse a las oficinas inauguradas este viernes 10 de septiembre, en las que se invirtieron 6.7 Millones de Dólares

«Este proyecto no hubiera sido posible de no contar con el apoyo especialmente de nuestra Alcaldesa», dijo, al hacer la inauguración con ella, acompañado por SAMANTHA ALMAGUER y ROSARIO ESPINOZA, ejecutivas del consorcio.

ANUNCIA PCYB LLUVIAS

Por cierto, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, del Gobierno Municipal de Reynosa, advierte para hoy sábado 11 de septiembre, temperaturas de 23 Centígrados mínima, hasta una máxima de 32, con 50 % de probabilidad de lluvia; similares condiciones para el domingo 12 en que se pronostican 24 y 31 Grados Celsius como mínima y máxima y el 50% de probabilidad de precipitación pluvial.

El día lunes 13 la posibilidad de lluvia se mantiene entre 40% y 45% con temperaturas de 25 Centígrados como mínima y máxima de 34, incrementándose al 70% el índice de lluvias para el día martes 14 y 25 a 34 Celsius, por lo cual, en relación a los efectos de la baja presión, se recomienda a peatones y automovilistas no cruzar por lugares identificados como riesgo para acumulación de agua.

REYNOSA: EL PROGRAMA DE

OBRAS MÁS GRANDE EN LA HISTORIA

En Reynosa, por cierto, se ha realizado en promedio 1 obra por cada día hábil, durante la gestión gubernamental de la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ; en casi 5 años se invirtieron más de 6,500 Millones de Pesos para la ejecución de más de 1,300 obras de Infraestructura.

«En 5 años Reynosa cambió porque el dinamismo de esta tierra nos demandó construir obras que perfilan hoy un nuevo rostro a nuestra ciudad», expresó la Presidente Municipal en su Tercer Informe de Gobierno 2021.

Con el programa de obra pública más grande en su historia, Reynosa se convirtió en referente de transformación y progreso para Tamaulipas: la construcción de plazas, nuevas pavimentaciones, drenaje pluvial y sanitario, infraestructura escolar, baños, bibliotecas, comedores, techumbres, salones y bardas, hacen de este municipio la esperanza de Tamaulipas.

GOBIERNO DE MATAMOROS CONSTRUYE

SECUNDARIA EN FRACC. PALMARES

En Matamoros, entre tanto, para los habitantes del Fraccionamiento Palmares, este viernes fue un día histórico al iniciar el Gobierno de Matamoros la construcción de la primer aula educativa, de lo que será la escuela secundaria técnica 98, esto, tras varias décadas de lucha de las madres de familia.

Con la representación del Presidente Municipal de Matamoros, el secretario de Educación Cultura y Deporte activó los trabajos para la construcción del citado salón de clases, luego de que el Cabildo hizo las aprobaciones necesarias para la desincorporación del terreno, y a su vez las madres de familia consiguieron la clave para el plantel educativo.

Esta mañana estamos dando a conocer las obras de beneficio para esta colonia que se han hecho a lo largo de este trienio y que ustedes buscaron por muchos años y que hoy se hace palpable, dijo el titular de la SECUDE al referirse a una inversión que supera los 5 millones de pesos en las instituciones educativas del fraccionamiento Palmares.

HUMANISTA Y CERCANO A LA

GENTE, GOBIERNO DE SANMIGUEL

Mientras que, en Nuevo Laredo, políticos y representantes de los sectores de salud y clero, destacaron que el gobierno municipal de ARTURO SANMIGUEL CANTÚ es humanista, cercano a la gente, que escucha sus necesidades y les da respuesta.

Esto tras el Tercer Informe de Gobierno correspondiente a la administración municipal 2018-2021.

La maestra YAHLEEL ABDALA CARMONA felicitó al alcalde por encabezar una administración de puertas abiertas, sobre todo con las familias más vulnerables, a través de programas como ‘Miércoles Ciudadano’ y ‘Médico a Tu Puerta’.

Por su parte, ÓSCAR GONZÁLEZ ARRAMBIDE, jefe de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria V, subrayó que este gobierno se ha distinguido por ser sensible, solidario, y siempre apoyando a las causas de dicha institución.

Mientras que JESÚS ALBERTO TIJERINA BERNAL, párroco de la Iglesia Sagrados Corazones y vicario de pastoral de la Diócesis de Nuevo Laredo, señaló que como parroquia tienen temas en común con el gobierno, como es el velar por el bienestar de la población.

«Nos alegra escuchar este empeño que tuvo esta administración por buscar el bien de las personas a través de despensas, medicamentos, centros de ayuda, en esta situación de la pandemia con todo el apoyo que se dio y la agilización de las vacunas, nos da mucho gusto, alegría y satisfacción que el gobierno apoyó a las personas», destacó Tijerina Bernal.

ACADÉMICOS DESTACAN

LABOR DE CHUCHO NADER

Mientras que, en Tampico, al destacar que la presente administración municipal ha sido la más eficiente en las últimas décadas, el Ex Rector y Fundador del Instituto de Estudios Superiores del Sur de Tamaulipas (IEST) DAVID GÓMEZ FUENTES subrayó que el gobierno de CHUCHO NADER se ha caracterizado por un trabajo que responde a las necesidades de la población y atiende de manera prioritaria los grandes retos que han posicionado a la ciudad como modelo de desarrollo a nivel nacional.

El académico expuso que la sinergia lograda con el Gobierno del Estado y los sectores productivos le han dado una nueva dinámica a la administración municipal y resaltó que el desarrollo de obras estratégicas como el mercado municipal y el parque urbano de la Laguna del Carpintero colocan a Tampico en la ruta del progreso.

«Creo que como tampiqueño este ha sido el mejor Cabildo; la mejor administración en muchas décadas; y sin duda que el logro de los mercados era un reto histórico y quedaron maravillosos, muy probablemente sea de los más bonitos y funcionales del país; además la restauración que se hizo de todas las calles aledañas al mercado le dan mayor imagen a la zona centro y mayor dinamismo comercial a nuestra ciudad», señaló.

MARÍA ESTHER, AL

RESCATE DEL PRI ESTATAL

Por cierto, la ex diputada federal priista MARÍA ESTHER CAMARGO de LUEBBERT se convirtió en un plus para el Partido Revolucionario Institucional, al asumir la Coordinación de Síndicos y Regidores electos del PRI en los ayuntamientos de Tamaulipas, desde cuya responsabilidad seguramente rescatará el prestigio perdido de ese instituto político.

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, presentó a la priista de Reynosa durante la reunión de trabajo y entrega de constancia a Síndicos y Regidores, a quienes exhortó a anteponer la responsabilidad social con los ciudadanos tamaulipecos que representan, por encima de intereses particulares o de alguna autoridad municipal.

“Como regidores tendrán la responsabilidad de velar no por los intereses de un alcalde, no por el interés del gobierno estatal o federal sino por el interés de los ciudadanos. No podemos ser una oposición a ciegas ni un aliado a ciegas de uno o de otro; creo hay que llevarlo muy en claro para que realmente seamos una voz calificada y prestigiada en cada uno de los municipios”, subrayó.

A la reunión de capacitación asistieron regidores y síndicos electos de los municipios de Miguel Alemán, Ocampo, Morelos, Bustamante, San Carlos, San Nicolás, Mainero, Güemez, Palmillas, Morelos, Miguel Alemán, Camargo, Tula, Victoria, Reynosa, Abasolo y Matamoros, entre otros.

La capacitación estuvo a cargo del Secretario Jurídico y de Transparencia del CDE del PRI ALEJANDRO TORRES MANSSUR, con el tema Marco Jurídico de los miembros del Ayuntamiento; de la Presidenta del Instituto de Formación Política del PRI ‘Reyes Heroles’ A.C. JULIANNA GARZA RINCONES en el tema Documentos Básicos del PRI; en el tema Trabajo Político en el Ayuntamiento a cargo de HORACIO REYNA DE LA GARZA, Presidente del CDM del PRI en Victoria y en el tema de Gestión Social de Síndicos y Regidores estuvo a cargo de GEORGINA BARRIOS GONZÁLEZ, Secretaria de Gestión Social del CDE del PRI.

Ya como Coordinadora de Síndicos y Regidores del PRI la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO de LUEBBERT reconoció la trayectoria de los regidores electos por lo que pidió honrar la lealtad de ser priista y la responsabilidad que se tiene con los tamaulipecos, en cada uno de los municipios.

“Somos los primeros en darnos cuenta o que señalamos alguna situación que sucede en nuestra comunidad; seamos esas personas comprometidas con las causas sociales en nuestro municipio, con las familias, con los jóvenes y realmente me da gusto que estemos organizados, que estemos unidos por defender el interés de los ciudadanos”, señaló.

A este primer encuentro asistió también FELIPE GONZÁLEZ ALANÍS, Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Tamaulipas; la Secretaria General del PRI MAYRA ROCÍO OJEDA CHÁVEZ y CARLOS SOLÍS GÓMEZ, Secretario de Organización del CDE del PRI, respectivamente.

MARÍA ESTHER CAMARGO, por cierto, pudo ser una excelente candidata a presidenta municipal de Reynosa, pero el temor a la tiranía cabecista y sus arbitrariedades la inhibió. Esperamos que una vez que concluya este gobierno de pesadilla la política tamaulipeca vuelva a la normalidad y sea posible que todos los valores partidistas puedan concurrir al escenario contencioso sin el temor de ser “empapelados” –-como dicen los cabecistas–, con delitos inventados.

Y bueno, es factible que MARÍA ESTHER participe en el 2024 por la alcaldía de Reynosa.

ENTREGA RECTOR PREMIOS A

DOCENTES DEL SORTEO SUTAUAT

Por último, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, presidió la entrega de premios correspondientes al sorteo celebrado el pasado mes de junio con motivo del 17 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT).

En un evento realizado en la sala de juntas de la Rectoría, el Ing. SUÁREZ FERNÁNDEZ hizo la entrega simbólica de tres automóviles modelo 2021 a las docentes CECILIA IRENE TAPIA MANCILLA, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, y MARÍA DEL ROSARIO GOVEA COLORADO, de la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” del Campus Tampico; y al catedrático OLIVERIO RANGEL CASTILLO, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso.

Acompañado del Secretario de Finanzas de la UAT, GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS; del Secretario de Administración, VÍCTOR HUGO GUERRA GARCÍA; y de la Directora de Recursos Humanos, MIRNA DALIA SAAVEDRA MERREM, el Rector puso de relieve el compromiso de su administración con el gremio académico.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.

P.D.-

GONZÁLEZ BARBA…

PREGUNTA:

Ay Alejandrito…

Como el burro que tocó la flauta te crees músico y con tu suplencia de senador te sientes Belisario Domínguez.

Sigues con tu incontinencia verbal y no terminas de enredarte en tus mentiras.

Recién declaraste que no tenías pruebas sobre la denuncia contra los hermanos Pasquel Méndez y hoy andas ofreciendo disculpas.

Abres la boca como rinoceronte.

Ya fuiste denunciado y andas con un amparo bajo el brazo.

Eres un vulgar embustero y por ello hasta Monreal te mantiene a raya.

En Morena no existes.

Alejandrito estas tan desubicado que te crees Titular de la Corte Penal Internacional.

Calígula o Nerón se quedan cortos contigo y hoy quieres decidir quien vive o muere.

La Justicia en México hasta ahora es seria.

Mejor mídete y cuida lo poco que te queda de hombrecito ya que no tienes presente ni futuro.

Alejandrito…Cuando Aristóteles definió al hombre como animal político se refirió a su dimensión social y política y no a incapaces como Tú.

A ti nadie te pela…eres una botarga y ni siquiera te alquilan por inepto.

Y todavía sueñas con ser Gobernador cuando no sirves ni como velador en un cementerio.

Para gobernar se requiere temple e inteligencia que no las posees.

Y como estoy preocupado por ti y tu incontinencia fecal, te regalo estos pañales para que los uses de diario.

Y cuando te zurres atínale al hoyo para que ya no avergüences a los pocos amigos que tienes en Morena.

Ah…y ve consiguiendo una burka porque la necesitaras para andar en la calle.

CP Roberto González Barba

