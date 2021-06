No voy a caer jamás en provocaciones: Adrián Oseguera.

Cd. Madero, Tamaulipas.- El Candidato de la Coalición «Juntos Haremos Historia» a la Alcaldía de Madero, Adrián Oseguera Kernion, aseguró que siempre ha sido muy respetuoso y nunca caerá en provocaciones, ni será parte de algún enfrentamiento.

Mencionó que acaba de pasar un proceso en el que los simpatizantes y militantes se apasionan y caen en actos indebidos, como el faltarse al respeto a través de redes sociales o en persona, algo que señaló, no debe suceder.

“Es importante que se respete (la voluntad de la ciudadanía, por que yo siempre desde un inicio he sido muy respetuoso nunca he caído en provocaciones, y no voy a caer jamás en provocaciones y voy a evitar a cualquier cosa cualquier enfrentamiento”.

Oseguera Kernion, mencionó que hasta el momento, no se le ha reportado ninguna anomalía, por lo que esperará los tiempos para que el Consejo Electoral pueda hacer entrega del documento que lo acredite como alcalde electo.

Finalmente, Oseguera Kernion, expuso que una vez que este proceso termine, seguirá trabajando, pues su fortaleza está en el trabajo y en el contacto con la gente sin distinción de colores, subrayando que no le fallará a los maderenses.