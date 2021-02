Afecta frío entrega de los pasaportes

*Oficina de Enlace Municipal con la SRE recomienda llamar al 867 711 35 60 para verificar si está documento de la o el interesado

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– El cierre de carreteras por mal clima, retrasará la entrega de pasaportes en la Oficina de Enlace Municipal con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), esta semana.

El titular de la dependencia, Carlos Bulás Villarreal, exhortó a los ciudadanos que tenían programada la entrega del documento para esta semana, comunicarse al teléfono 867 711 35 60 para confirmar se encuentre el pasaporte de la o el interesado para su entrega.

“Afortunadamente no teníamos citas agendadas para el lunes, día en que se registró el apagón, pero sí vamos a registrar retraso en la entrega de pasaportes, por el cierre de carreteras. La valija no llegó y algunos otros no se enviaron por una falla técnica”, aclaró Bulás Villarreal.

Algunos de los documentos programados para entrega esta semana, llegaron a la dependencia el martes por la tarde, y para evitar vueltas innecesarias la recomendación es llamar primero.

El funcionario destacó que las citas para el trámite del martes 16 se realizaron sin problema, al contar con luz e internet, pero de continuar la ciudad sin estos dos servicios, garantizó que las personas que cuenten con cita no perderán el acceso al trámite.

“Si llegara a presentarse alguna falla que nos impidiera realizar el trámite, se tomarán los datos de la persona que asista a la oficina y se reprogramarán de cinco en cinco los siguientes días; si tiene cita y no se presenta, pierde su turno”, agregó.

Para febrero aún se cuenta con agenda disponible para el trámite de pasaporte, y para la cita se deben comunicar al teléfono del Centro de Contacto, el 800 80 10 773.

